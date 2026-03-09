Maailman suurin hyväntekeväisyysjuoksu valtaa Töölönlahden sunnuntaina 10.5.2026

Kolmatta kertaa Suomessa järjestettävä Wings for Life World Run eroaa perinteisistä juoksutapahtumista, sillä ennalta määrättyä matkaa tai maaliviivaa ei ole. Maaliviivan sijaan virtuaalinen auto lähtee saavuttamaan osallistujia 30 minuuttia lähdön jälkeen. Kun auto saavuttaa osallistujan sovelluksessa, suoritus päättyy ja tulokseksi jää taitettu matka.

– Tässä on parasta se, että kuka tahansa voi osallistua. Voit juosta, kävellä, rullata tai liikkua apuvälineiden kanssa juuri sen matkan, mikä itselle sopii. Jokainen voi määritellä oman tavoitteensa, joko tavoitella huipputulosta tai hölkätä rennommin. Tärkeintä on osallistuminen ja hyvä fiilis, Amanda Kotaja iloitsee.

Vuonna 2025 Wings for Life World Run juostiin 170 eri maassa ja se keräsi yhteensä 310 719 osallistujaa ympäri maailmaa. Kovinta tulosta pitää hallussaan japanilainen Jo Fukuda 70,67 kilometrin tuloksella.

Juoksu starttaa yhdessä Töölönlahdelta – tai vaikkapa kotiovelta

Suomen virallinen Wings for Life World Run -yhteislähtö järjestetään tänä vuonna Helsingin Töölönlahdella. Paikan päälle voi tulla yksin, yhdessä perheen tai ystäväporukan kanssa. Myös lastenvaunujen kanssa voi osallistua.

Hyväntekeväisyysjuoksuun voi hypätä mukaan halutessaan mistä tahansa, vaikka omalla tutulla lenkkipolulla puhelimen välityksellä. Reitti valitaan itse, ja Wings for Life World Run-sovellus huolehtii lähtölaukauksesta, matkan seuraamisesta sekä tuloksien taltioinnista.

Osallistumismaksut suoraan selkäydinvammatutkimukseen

Osallistumismaksut ohjataan suoraan Wings for Life -säätiölle, joka rahoittaa selkäydinvammojen tutkimusta, kuntoutusta ja hoitotyötä eri puolilla maailmaa. Säätiö on myöntänyt merkittävää rahoitusta myös suomalaiselle tutkimukselle ja tehnyt yhteistyötä muun muassa HUS:in kanssa.

Vuonna 2014 järjestetystä ensimmäisestä Wings for Life World Run -tapahtumasta lähtien hyväntekeväisyyspottiin on kerätty yhteensä 60,53 miljoonaa euroa. Wings for Life -säätiö on perustamisvuodestaan ​​2004 lähtien tukenut yhteensä jopa 324 tutkimushanketta ja kliinistä koetta.

Tapahtuma pähkinänkuoressa

Mikä: Wings for Life World Run – maailman suurin hyväntekeväisyysjuoksutapahtuma

Milloin: Sunnuntaina 10.5.2026 klo 14 Suomen aikaa

Missä: Yhteislähtö Helsingin Töölönlahdella tai Wings for Life World Run -sovelluksella missä vaan

Osallistumismaksu: 25 €, joka ohjataan suoraan selkäydinvammatutkimukseen Wings for Life Foundationille

Kenelle: Kaikille – juoksijoille, kävelijöille, rullaajille ja apuvälineiden kanssa liikkuville

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Lisätietoa Wings for Life World Run -tapahtumasta löydät täältä. Pääset ilmoittautumaan mukaan täältä.