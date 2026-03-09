Maailman suurin hyväntekeväisyysjuoksu valtaa Töölönlahden sunnuntaina 10.5.2026
10.4.2026 12:34:21 EEST | Red Bull Finland | Tiedote
Toukokuussa juostaan niiden puolesta, jotka eivät voi, kun Wings for Life World Run pärähtää käyntiin ympäri maailmaa klo 14 Suomen aikaa. Suomen yhteislähtöön voi osallistua joko Helsingin Töölönlahdella tai juoksemalla Wings for Life World Run -sovelluksen kanssa missä tahansa. Osallistumismaksuilla tuetaan selkäydinvammojen tutkimusta, kuntoutusta ja hoitotyötä. Suomen tapahtuman keulakuvina nähdään moninkertainen ratakelausmitalisti Amanda Kotaja sekä triathlonisti ja yrittäjä Robson Lindberg.
Kolmatta kertaa Suomessa järjestettävä Wings for Life World Run eroaa perinteisistä juoksutapahtumista, sillä ennalta määrättyä matkaa tai maaliviivaa ei ole. Maaliviivan sijaan virtuaalinen auto lähtee saavuttamaan osallistujia 30 minuuttia lähdön jälkeen. Kun auto saavuttaa osallistujan sovelluksessa, suoritus päättyy ja tulokseksi jää taitettu matka.
– Tässä on parasta se, että kuka tahansa voi osallistua. Voit juosta, kävellä, rullata tai liikkua apuvälineiden kanssa juuri sen matkan, mikä itselle sopii. Jokainen voi määritellä oman tavoitteensa, joko tavoitella huipputulosta tai hölkätä rennommin. Tärkeintä on osallistuminen ja hyvä fiilis, Amanda Kotaja iloitsee.
Vuonna 2025 Wings for Life World Run juostiin 170 eri maassa ja se keräsi yhteensä 310 719 osallistujaa ympäri maailmaa. Kovinta tulosta pitää hallussaan japanilainen Jo Fukuda 70,67 kilometrin tuloksella.
Juoksu starttaa yhdessä Töölönlahdelta – tai vaikkapa kotiovelta
Suomen virallinen Wings for Life World Run -yhteislähtö järjestetään tänä vuonna Helsingin Töölönlahdella. Paikan päälle voi tulla yksin, yhdessä perheen tai ystäväporukan kanssa. Myös lastenvaunujen kanssa voi osallistua.
Hyväntekeväisyysjuoksuun voi hypätä mukaan halutessaan mistä tahansa, vaikka omalla tutulla lenkkipolulla puhelimen välityksellä. Reitti valitaan itse, ja Wings for Life World Run-sovellus huolehtii lähtölaukauksesta, matkan seuraamisesta sekä tuloksien taltioinnista.
Osallistumismaksut suoraan selkäydinvammatutkimukseen
Osallistumismaksut ohjataan suoraan Wings for Life -säätiölle, joka rahoittaa selkäydinvammojen tutkimusta, kuntoutusta ja hoitotyötä eri puolilla maailmaa. Säätiö on myöntänyt merkittävää rahoitusta myös suomalaiselle tutkimukselle ja tehnyt yhteistyötä muun muassa HUS:in kanssa.
Vuonna 2014 järjestetystä ensimmäisestä Wings for Life World Run -tapahtumasta lähtien hyväntekeväisyyspottiin on kerätty yhteensä 60,53 miljoonaa euroa. Wings for Life -säätiö on perustamisvuodestaan 2004 lähtien tukenut yhteensä jopa 324 tutkimushanketta ja kliinistä koetta.
Tapahtuma pähkinänkuoressa
Mikä: Wings for Life World Run – maailman suurin hyväntekeväisyysjuoksutapahtuma
Milloin: Sunnuntaina 10.5.2026 klo 14 Suomen aikaa
Missä: Yhteislähtö Helsingin Töölönlahdella tai Wings for Life World Run -sovelluksella missä vaan
Osallistumismaksu: 25 €, joka ohjataan suoraan selkäydinvammatutkimukseen Wings for Life Foundationille
Kenelle: Kaikille – juoksijoille, kävelijöille, rullaajille ja apuvälineiden kanssa liikkuville
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Lisätietoa Wings for Life World Run -tapahtumasta löydät täältä. Pääset ilmoittautumaan mukaan täältä.
Yhteyshenkilöt
Alina YlimäkiRed Bull Finland / Viestintä & PRalina.ylimaki@redbull.com
Wings for Life World Run -järjestetään 13. kertaa 10. toukokuuta 2026 klo 14 Suomen aikaa ympäri maailmaa. Osallistujat voivat liittyä johonkin kahdeksasta Flagship Run -päätapahtumista, ilmoittautua paikalliseen tapahtumaan tai juosta missä päin maailmaa tahansa Wings for Life World Run -sovelluksen avulla. Kaikki tapahtuman osallistumismaksut ohjataan suoraan selkäydinvammatutkimukseen, voittoa tavoittelemattoman Wings for Life Spinal Cord Research Foundationin työhön. Tähän mennessä yhteensä 1 870 253 osallistujaa 191 eri kansallisuudesta ja kaikilta seitsemältä mantereelta on kerännyt yhteensä 60,53 miljoonaa euroa. Lisätietoja: www.wingsforlifeworldrun.com
Kaikille avoin lumilautailusessio Senaatintorilla – huippujen kisarataa testasi lähes sata nuorta laskijaa9.3.2026 13:40:31 EET | Tiedote
Helsingin keskustassa Senaatintorilla nähtiin sunnuntaina 8.3.2026 poikkeuksellinen katulumilautailutapahtuma, kun Helsingin Lumilautailijat ja Burton järjestivät avoimen lumilautailusession nuorille laskijoille. Tapahtuma jatkoi torilla edellisenä päivänä nähtyä Red Bull Heavy Metal -kutsukilpailua.
Katulumilautailu keräsi Senaatintorille päivän aikana jopa 30 000 katsojaa – Telma Särkipaju kokonaiskilpailun voittoon7.3.2026 22:04:45 EET | Tiedote
Red Bull Heavy Metal muutti lauantaina aurinkoisen Senaatintorin katulautailun areenaksi. Suomen Telma Särkipaju vei naisten kokonaiskilpailun voiton tuhansien katsojien kannustaessa. Miesten voittajaksi kruunattiin yhdysvaltalainen Pat Fava. Tapahtuma toi katulumilautailun kaikkien suomalaisten nähtäville ja herätti positiivista huomiota myös maailmalla.
Vuoden suurin ilmainen talviurheilutapahtuma saapuu viikonloppuna Senaatintorille5.3.2026 11:08:19 EET | Tiedote
Helsingissä kilpaillaan lauantaina 7.3. katulumilautailun herruudesta, kun Tuomiokirkon portailla pärähtää käyntiin maailmalla arvostettu lumilautailutapahtuma Red Bull Heavy Metal. Kaikille avoimessa ilmaistapahtumassa yli 40 kotimaista ja kansainvälistä katulautailijaa ottavat mittaa toisistaan Telma Särkipajun johdolla. Kisapäivän käynnistää suomalaisten rakastama Darude Sandstorm -hitillään.
Raskaan sarjan Unimogista ainutlaatuinen liikkuva viihdekeskus27.2.2026 09:51:46 EET | Tiedote
Mervi Kallio pääsi kokeilemaan täysin uutta ja ainutlaatuista Red Bull tapahtuma-autoa, joka on rakennettu Unimogista. Vantaan Vauhtikeskuksen radalla nähtiin uudenkarhea Unimog ainutlaatuisessa maastossa, kun Mervi Kallio ohjasti viihdelaitosta ympäri lumista motocrossrataa.
Kevään odotetuin juomamaku kauppoihin – Red Bullin Cherry Sakura haastaa kirsikkakriitikot26.2.2026 09:38:05 EET | Tiedote
Red Bull laajentaa sokerittomien energiajuomien makuvalikoimaa tuomalla myyntiin uuden kirsikkaisen kausimaun Cherry Sakuran. Uutuus haastaa kirsikan pahimmatkin epäilijät raikkaudella, ilman esanssista jälkimakua. Kirsikka on noussut maailmalla trendiksi juomissa, herkuissa sekä popkulttuurin ilmiöissä, ja on ollut pitkään toivottu juomamaku myös Suomessa. Maku löytyy kaupoista 2.3. alkaen.
