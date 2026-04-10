Vaasa haastaa yhdistykset mukaan roskatempaukseen – tarjolla ilmaisia välineitä!

Tempaus järjestetään 20.–30.4.2026, mutta tarvittaessa roskia ehtii keräämään myös toukokuun aikana. Mukaan voi ilmoittautua esimerkiksi urheiluseuran, asukasyhteisön tai kyläyhdistyksen kanssa.

Osallistumalla yhdistys voi julistaa Vaasan Green Leaf -juhlavuotta ja tehdä samalla konkreettisesti hyvää. Siisti kaupunkiympäristö lisää turvallisuuden tunnetta ja vähentää stressiä, mikä lisää myös asukkaiden hyvinvointia.

– Toivomme osallistujia mukaan sankoin joukoin. Tämä on hieno tilaisuus huolehtia ympäristöstä ja lisätä samalla koko kaupungin onnellisuutta, Vaasan kaupungin vastaava puutarhuri Kaj-Erik Grandell kannustaa.

Myös Vaasan kaupungin työntekijät ovat ottaneet haasteen vastaan ja osallistuvat roskien keräämiseen ympäri kaupunkia.

Kaupungin jakamia välineitä on rajallinen määrä, joten ne tulee varata etukäteen ilmoittautumalla. Tarvikkeita voi noutaa neljältä eri pisteeltä sovittuun aikaan. Myös Vähästäkyröstä on helppo osallistua mukaan.

Osallistumisohjeet:

1. Ilmoittaudu soittamalla tai lähettämällä sähköpostia kaupungin yhteyshenkilölle. Yhteystiedot löytyvät uutisen lopusta. Ilmoittautumisen yhteydessä sovitaan porukkasi talkooajankohta, keruualue, roskien jättöpaikka sekä välineiden määrä ja noutoaika.

2. Nouda välineet sovittuun aikaan kaupunginpuutarhalta (Rantamaantie 5), Vähäkyrö-talolta (Vähänkyröntie 11), Tervajoelta työpaja Följyn yhteydestä (Loukontie 6) tai Merikaarrosta (Larvatie 2).

3. Kerää roskia yleisiltä alueilta. Ilmoittautumisen yhteydessä viheraluetiimiläisiltä voi myös kysyä vinkkiä sopivasta paikasta.

4. Vie roskat sovittuun paikkaan lähelle keruualuetta, josta viheraluetiimiläiset hakevat ne pois. Osoitteista Vähäkyröntie 11, Larvatie 2 ja Loukontie 6 löytyvät roska-astiat, joihin kerätyt roskat saa viedä. Roskien oletetaan olevan poltettavaa jätettä, mutta jos kohteesta löytyy muihin jakeisiin sopivia jätteitä, ne tulee kerätä eri jätesäkkiin ja ilmoittaa niistä erikseen. Myös vaaralliset ja suuret jätteet voi ilmoittaa yhteyshenkilölle.

Kaikki asukkaat voivat osallistua omatoimisesti

Vaikka ei kuuluisi yhdistykseen, voi roskia kerätä ulkoilun lomassa hyödyntämällä kaupungin plogging-asemia. Plogging tarkoittaa roskien keräämistä kävelyn tai lenkkeilyn yhteydessä.

Plogging-asemia löytyy Lehmuspuistosta, Onkilahden puistosta ja Salmipuistosta. Ne tunnistaa sinisistä kylteistä, jotka on sijoitettu näkyville paikoille puistoreittien varrelle.

– Telineestä voi napata mukaansa roskapussin ja kerätä mukaan osuvat roskat lenkin aikana, Grandell kehottaa.

Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.





Ilmoittaudu mukaan! Ota yhteyttä:

Simo Marttila 040 066 8649, simo.marttila@vaasa.fi

Susanna Helenelund 040 702 8277, susanna.helenelund@vaasa.fi

Inger Norrgård 040 195 4031, inger.norrgard@vaasa.fi