Regeringens planerade ändringar i finansieringsmodellen grundar sig inte på tillräckliga forskningsdata eller på de verkliga behoven hos områdenas invånare
10.4.2026 09:01:28 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Social- och hälsovårdstjänsterna och räddningstjänsterna finansieras med gemensamma skattemedel. Därför anser vi att finansieringen bör baseras på det verkliga servicebehovet och vara rättvis. Nu är det inte så i alla avseenden, och de ändringar i finansieringsmodellen som regeringen har för avsikt att genomföra grundar sig inte tillräckligt på forskningsdata eller på de verkliga behoven hos områdenas invånare.
Finansieringen som Nyland beviljas hör i förhållande till befolkningen till de minsta i landet, detta trots att det är just här som befolkningen och servicebehovet växer snabbast. Det stigande antalet äldre personer medför en ökning i behovet av omsorg, hälso- och sjukvård och räddningstjänster, men finansieringen hänger inte med i utvecklingen. Detta syns i vardagen: på många håll fördröjs tillgången till vård medan köerna inom tjänster på basnivå blir längre.
Invånarna i Nyland måste ha en likvärdig rätt till offentliga tjänster. Lösningen kan inte vara att välfärdsområdena i Nyland, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen hänvisar människor i allt högre grad till privata tjänster enligt den egna betalningsförmågan.
– Det gemensamt finansierade systemet måste bära sitt ansvar jämlikt för alla Finlands invånare, konstaterar välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö från Vanda och Kervo välfärdsområde.
Missförhållandet begränsar sig inte till Nyland. Även på andra håll i Finland förekommer betydande skillnader i finansieringen. I områden med liknande sociodemografiska befolkningsunderlag skiljer sig finansieringsnivåerna för mycket från varandra. Detta missförhållande har varit synligt sedan början av reformen och kräver grundlig utvärdering. Det handlar om avsevärda nivåskillnader som kommer fram direkt i tillgången till tjänster och i de olika områdenas möjligheter att svara mot servicebehovet.
Det är nödvändigt för oss att förnya social- och hälsovården och räddningstjänsterna. Tjänsterna måste vara likvärdigt tillgängliga även i områden där befolkningen och servicebehovet växer snabbt. Detta förutsätter en finansieringsmodell som i tid identifierar förändringarna i befolkningstillväxten och servicebehovet och riktar finansiering i enlighet med dem.
– I växande områden med allt större mångfald är finansieringens tillräcklighet en central förutsättning för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna är högklassiga och effektiva även i framtiden, säger välfärdsområdesdirektör Sanna Svahn från Västra Nylands välfärdsområde.
Vi är i början av reformen. Finansieringen måste grunda sig på behovsprincipen och forskningsdata. Enligt alla välfärdsområden i Nyland, Helsingfors stad och HUS bör modellen utvecklas långsiktigt och öppet, inte genom kortsiktiga korrigeringar.
I sista hand ligger ansvaret för likvärdiga tjänster och tjänsternas tillräckliga finansiering hos staten. Detta måste även framgå av fördelningen av finansieringen och av utvecklingen av modellen.
Undertecknare:
välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, Vanda och Kervo välfärdsområde
verkställande direktör Matti Bergendahl, HUS
sektorchef Juha Jolkkonen, Helsingfors stads social-, hälsovårds- och räddningssektor
välfärdsområdesdirektör Raija Kontio, Mellersta Nylands välfärdsområde
välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist, Östra Nylands välfärdsområde
välfärdsområdesdirektör Sanna Svahn, Västra Nylands välfärdsområde
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna Svahnhyvinvointialuejohtaja / välfärdsområdesdirektörPuh:050 544 6535sanna.svahn@luvn.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
X: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Webbplats: www.luvn.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Hallituksen kaavailemat muutokset rahoitusmalliin eivät perustu riittävään tutkimustietoon eikä alueiden asukkaiden todellisiin tarpeisiin10.4.2026 08:58:05 EEST | Tiedote
Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut rahoitetaan yhteisillä verovaroilla. Siksi rahoituksen tulee mielestämme perustua todelliseen palvelutarpeeseen ja olla oikeudenmukaista. Nyt näin ei kaikilta osin ole, eivätkä hallituksen kaavailemat muutokset rahoitusmalliin perustu riittävästi tutkimustietoon tai alueiden asukkaiden todellisiin tarpeisiin.
Lunna fyller ett år – över 411 000 diskussioner under det första året9.4.2026 16:12:56 EEST | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområdes digitala servicekanal Lunna firar sin första födelsedag den 9 april 2026. Under året fördes över 411 000 diskussioner i Lunna. Användarna har gett positiv respons på tjänsten.
Lunna täyttää vuoden – yli 411 000 keskustelua ensimmäisen vuoden aikana9.4.2026 16:09:32 EEST | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen digitaalinen asiointikanava Lunna viettää ensimmäistä syntymäpäiväänsä 9.4.2026. Vuoden aikana Lunnassa on käyty yli 411 000 keskustelua. Palvelu on saanut käyttäjiltä hyvää palautetta.
Välfärdsområdesstyrelsen godkände bokslutet för 202530.3.2026 16:32:30 EEST | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområdesstyrelse behandlade bokslutet för 2025 och föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att överskottet överförs till över-/ underskottskontot för tidigare räkenskapsperioder. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade om värdet på servicesedeln för hemservice för barnfamiljer, om samarbetsförhandlingar samt om projektplanen för boendeenheten inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna.
Aluehallitus hyväksyi vuoden 2025 tilinpäätöksen30.3.2026 16:28:38 EEST | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli vuoden 2025 tilinpäätöksen ja esittää aluevaltuustolle ylijäämän siirtämistä edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Aluehallitus päätti lapsiperheiden kotipalvelujen palvelusetelin arvosta, yhteistoimintaneuvotteluista sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumisyksikön hankesuunnitelmasta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme