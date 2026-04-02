KHO:n ennakkopäätös, joka koskee lainkäyttöä

Korkein hallinto-oikeus totesi, että lainkäyttöasian käsittelyn lopettavaa päätöstä koskee itseoikaisukielto. Tällaisen päätöksen saa oikaista ainoastaan laissa olevan nimenomaisen säännöksen nojalla. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 102 §:n säännös kirjoitus- ja laskuvirheen ja muun niihin verrattavan selvän virheen korjaamisesta ei sovellu tilanteisiin, joissa päätös on syntynyt virheellisten tietojen pohjalta tai päätösharkinnassa on tapahtunut virhe. Asian puutteellisesta selvittämisestä johtuvaa virhettä tai päätösharkinnassa tapahtunutta virhettä ei siten voida korjata kirjoitusvirheenä tai siihen verrattavana virheenä.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.

KHO 2026:23

Kort referat på svenska

HFD 2026:23