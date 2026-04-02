Korkein hallinto-oikeus

KHO:n ennakkopäätös, joka koskee lainkäyttöä

10.4.2026 11:19:21 EEST | Korkein hallinto-oikeus | Päätös

Hallinto-oikeus oli erehtynyt asian tosiseikoista ja oli pyrkinyt myöhemmin oikaisemaan erehdyksensä kirjoitusvirheenä muuttamalla antamansa päätöksen kertoelmaa ja perusteluja.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että lainkäyttöasian käsittelyn lopettavaa päätöstä koskee itseoikaisukielto. Tällaisen päätöksen saa oikaista ainoastaan laissa olevan nimenomaisen säännöksen nojalla. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 102 §:n säännös kirjoitus- ja laskuvirheen ja muun niihin verrattavan selvän virheen korjaamisesta ei sovellu tilanteisiin, joissa päätös on syntynyt virheellisten tietojen pohjalta tai päätösharkinnassa on tapahtunut virhe. Asian puutteellisesta selvittämisestä johtuvaa virhettä tai päätösharkinnassa tapahtunutta virhettä ei siten voida korjata kirjoitusvirheenä tai siihen verrattavana virheenä.

KHO 2026:23

HFD 2026:23

Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi

