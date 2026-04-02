KHO:n ennakkopäätös, joka koskee lainkäyttöä
10.4.2026 11:19:21 EEST | Korkein hallinto-oikeus | Päätös
Hallinto-oikeus oli erehtynyt asian tosiseikoista ja oli pyrkinyt myöhemmin oikaisemaan erehdyksensä kirjoitusvirheenä muuttamalla antamansa päätöksen kertoelmaa ja perusteluja.
Korkein hallinto-oikeus totesi, että lainkäyttöasian käsittelyn lopettavaa päätöstä koskee itseoikaisukielto. Tällaisen päätöksen saa oikaista ainoastaan laissa olevan nimenomaisen säännöksen nojalla. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 102 §:n säännös kirjoitus- ja laskuvirheen ja muun niihin verrattavan selvän virheen korjaamisesta ei sovellu tilanteisiin, joissa päätös on syntynyt virheellisten tietojen pohjalta tai päätösharkinnassa on tapahtunut virhe. Asian puutteellisesta selvittämisestä johtuvaa virhettä tai päätösharkinnassa tapahtunutta virhettä ei siten voida korjata kirjoitusvirheenä tai siihen verrattavana virheenä.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Kort referat på svenska
Yhteyshenkilöt
Jasmin Tagviestintäasiantuntija / kommunikationsexpertkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 211etunimi.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Korkein hallinto-oikeus
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee kuntavaaleja2.4.2026 09:12:16 EEST | Päätös
Kuntavaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen oli havaittu virheitä eräiden ehdokkaiden äänimäärissä. Virheet eivät olleet vaikuttaneet siihen, ketkä ehdokkaista olivat tulleet valituiksi valtuutetuiksi tai varavaltuutetuiksi. Virheet eivät olleet vaikuttaneet myöskään valittujen keskinäiseen järjestykseen taikka ryhmien tai puolueiden keskinäiseen järjestykseen. Yksi virheistä oli kuitenkin vaikuttanut yhden puolueen valitsematta jääneiden ehdokkaiden keskinäiseen järjestykseen.
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee jätelakia31.3.2026 09:19:34 EEST | Päätös
Jätelautakunta oli päättänyt, että asumisessa syntyvien saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetus lautakunnan toimialueen kunnissa järjestetään kiinteistön haltijan järjestämänä jätekuljetuksena. Hallinto-oikeus oli jättänyt tutkimatta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten päätöksestä tekemät valitukset.
HFD:s årsberättelse 2025 behandlar välfärdsområdesreformen och kontrollen av den europeiska människorättskonventionen26.3.2026 13:40:16 EET | Pressmeddelande
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har publicerat sin årsberättelse för år 2025. Årsberättelsen beskriver domstolens arbete under det gångna året och berättar om rättspraxis i större ärendehelheter.
KHO:n vuosikertomuksessa 2025 käsitellään hyvinvointialueuudistusta ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen valvontaa26.3.2026 13:39:37 EET | Tiedote
Korkein hallinto-oikeus (KHO) on julkaissut vuosikertomuksensa vuodelta 2025. Vuosikertomus kuvaa tuomioistuimen viime vuoden työtä ja kertoo laajempien asiakokonaisuuksien ratkaisukäytännöstä.
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee ulkomaalaisasiaa (maahantulokiellon määrääminen)26.3.2026 09:10:00 EET | Päätös
Maahanmuuttovirasto oli peruuttanut A:n oleskeluluvan ja määrännyt hänelle maahantulokiellon. Hallinto-oikeus oli kumonnut maahantulokiellon sillä perusteella, että A:lle oli määrätty vapaaehtoisen paluun aika.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme