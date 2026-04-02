Uusia koteja Keski-Pasilaan – As. Oy Helsingin Resiinan ennakkomarkkinointi on käynnistynyt

Keski-Pasilaan, osoitteeseen Tenderinlenkki 2b, nousee kymmenkerroksinen uudiskohde, As. Oy Helsingin Resiina. Kohteeseen rakennetaan 50 asuntoa yksiöistä neliöihin. Kaikissa asunnoissa on tilava lasitettu parveke, ja näkymät avautuvat tulevaan Höyrypuistoon tai korttelin sisäpihalle.

”Helsingin Resiinan ehdoton vetovoima on sen loistava sijainti kattavien kaupallisten palveluiden, tapahtumien ja liikenneyhteyksien äärellä kehittyvässä Keski-Pasilassa. Eikä Keskuspuistoon ja sen ulkoilu- ja harrastuspaikoillekaan ole kovin pitkä matka”, Skanska Kotien myynti- ja markkinointijohtaja Marja Kuosma kuvailee.

Korttelin yhteinen suojaisa sisäpiha on suunniteltu viihtyisäksi oleskelualueeksi. Polkupyörien huolto- ja pesupiste palvelee pyöräilijöitä, ja talon ylimmän kerroksen sauna, kerhotilat ja kattoterassi tarjoavat puitteet rentoutumiseen.

Samassa korttelissa sijaitsevat rakennukset ovat sekä toimisto- että asumiskäytössä. Pihakannen alla olevasta korttelin yhteisestä parkkihallista on varattu yhtiölle 23 pysäköintipaikkaa, joista kaikki on varustettu sähköauton latauspisteellä.

As. Oy Helsingin Resiinalle tavoitellaan Rakennustiedon ympäristöluokitusta, ja kohteen energialuokka on A. Osa rakennuksen kattopinnasta tulee viherkatoksi. Vaalea julkisivu on pääosin tiililaattapintainen ja osittain paikalla muurattua tiiltä.

Rakentamisen arvioidaan käynnistyvän syksyllä 2026, jolloin kohde valmistuisi loppuvuodesta 2027.