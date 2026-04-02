Uusia koteja Keski-Pasilaan – As. Oy Helsingin Resiinan ennakkomarkkinointi on käynnistynyt
10.4.2026 09:35:00 EEST | Skanska Oy | Tiedote
Keski-Pasilaan, kauppakeskus Triplan ja Pasilan aseman läheisyyteen, on tulossa uusia ympäristöluokiteltuja koteja, joiden ennakkomarkkinointi on käynnistynyt.
Keski-Pasilaan, osoitteeseen Tenderinlenkki 2b, nousee kymmenkerroksinen uudiskohde, As. Oy Helsingin Resiina. Kohteeseen rakennetaan 50 asuntoa yksiöistä neliöihin. Kaikissa asunnoissa on tilava lasitettu parveke, ja näkymät avautuvat tulevaan Höyrypuistoon tai korttelin sisäpihalle.
”Helsingin Resiinan ehdoton vetovoima on sen loistava sijainti kattavien kaupallisten palveluiden, tapahtumien ja liikenneyhteyksien äärellä kehittyvässä Keski-Pasilassa. Eikä Keskuspuistoon ja sen ulkoilu- ja harrastuspaikoillekaan ole kovin pitkä matka”, Skanska Kotien myynti- ja markkinointijohtaja Marja Kuosma kuvailee.
Korttelin yhteinen suojaisa sisäpiha on suunniteltu viihtyisäksi oleskelualueeksi. Polkupyörien huolto- ja pesupiste palvelee pyöräilijöitä, ja talon ylimmän kerroksen sauna, kerhotilat ja kattoterassi tarjoavat puitteet rentoutumiseen.
Samassa korttelissa sijaitsevat rakennukset ovat sekä toimisto- että asumiskäytössä. Pihakannen alla olevasta korttelin yhteisestä parkkihallista on varattu yhtiölle 23 pysäköintipaikkaa, joista kaikki on varustettu sähköauton latauspisteellä.
As. Oy Helsingin Resiinalle tavoitellaan Rakennustiedon ympäristöluokitusta, ja kohteen energialuokka on A. Osa rakennuksen kattopinnasta tulee viherkatoksi. Vaalea julkisivu on pääosin tiililaattapintainen ja osittain paikalla muurattua tiiltä.
Rakentamisen arvioidaan käynnistyvän syksyllä 2026, jolloin kohde valmistuisi loppuvuodesta 2027.
Skanska Kodit, myynti- ja markkinointijohtaja Marja Kuosma, puh. +358 40 844 8630, marja.kuosma[at]skanska.fi
Skanska Oy, mediayhteydet, puh. 050 311 1773, media[at]skanska.fi
Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Toimimme valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdessä asiakkaidemme ja monimuotoisten tiimiemme kanssa luomme innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja, jotka edistävät terveellistä elämää yli sukupolvien. Suomessa toimintamme kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen. Skanska työllisti vuoden 2024 lopussa noin 1 500 henkilöä Suomessa.
