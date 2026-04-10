Espoon Kehä I:n Mestarintunneli suljetaan pelastusharjoituksen vuoksi liikenteeltä 21.4.–22.4.2026 kello 22:30–05:00
10.4.2026 12:15:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Kehä I:llä Espoon Leppävaarassa sijaitseva Mestarintunneli suljetaan tilapäisesti liikenteeltä pelastusharjoituksen vuoksi. Sulku koskee molempia ajosuuntia ja ajoittuu öisiin tunteihin.
Mestarintunneli on suljettuna 21.–22.4.2026 klo 22:30–05:00. Pelastusharjoituksen tavoitteena on kehittää viranomaisyhteistyötä vaativaan tunneliympäristöön lavastetun suuronnettomuuden avulla.
Liikenne ohjataan sulun aikana kiertotielle Turuntien ja Mäkkylän puistotien kautta. Tunneli avataan liikenteelle heti harjoituksen päätyttyä.
Elinvoimakeskus, projektipäällikkö ja tunnelin hallinnoija Tero Tiensuu, puh 0295 021 134, etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Liikenteen asiakaspalvelu, puh 0295 020 600 (klo 9–15)
Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
