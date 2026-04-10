SDP:n Kvarnström: Hallituksen itsepäisyys tulee kalliiksi pieni- ja keskituloisille

– Pieni- ja keskituloisiin panostaminen auttaisi tavallisia ihmisiä arjessa, elvyttäisi taloutta tehokkaammin ja vahvistaisi luottamusta, jota tarvitaan talouden pyörien pyörimiseen, Kvarnström sanoo.

Hän ja useat SDP:n kansanedustajat vaativat, että hallituksen tulisi tulevassa kehysriihessä harkita linjaansa uudelleen ja perua suunniteltu yhteisöveron alennus sekä ryhtyä toimiin köyhyyden vähentämiseksi ja kotitalouksien tukemiseksi.

– Kysymys on pohjimmiltaan yksinkertainen: asetetaanko etusijalle tavalliset suomalaiset vai ne, joilla on jo ennestään eniten, Kvarnström sanoo.

Hallitus korostaa keventäneensä pienituloisten ja keskituloisten verotusta. Käytännössä verotus on kuitenkin kiristynyt esimerkiksi noin 2 000 euroa kuukaudessa ansaitsevalle ammattiliittoon kuuluvalle palkansaajalle, kun taas yli 9 000 euroa kuukaudessa ansaitsevat saavat suurimmat veronkevennykset myös prosentuaalisesti.

Yhteisöveron alennuksen arvioidaan vähentävän valtion tuloja noin 830 miljoonalla eurolla.

– Huomattavasti pienemmällä summalla olisi mahdollista vahvistaa ihmisten arkea, esimerkiksi palauttamalla työttömyysturvan ja asumistuen suojaosat, korottamalla työmatkavähennystä ja tukemalla nuorten työllistymistä paremmin. Hallitus sanoo, että jokainen euro on käytettävä viisaasti. Silti se valitsee suuret veronalennukset, jotka hyödyttävät ennen kaikkea suurituloisia ja suuria yrityksiä, Kvarnström sanoo.