SDP:n Kvarnström: Hallituksen itsepäisyys tulee kalliiksi pieni- ja keskituloisille

10.4.2026 09:48:30 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) peräänkuuluttaa politiikkaa, jossa huomioidaan paremmin ne kotitaloudet, joilla on nyt vaikeaa. Torstain kyselytunnilla hän esitti ensimmäisen kysymyksen tästä aiheesta ja hänestä on kurjaa, että hallitus pitää yhä kiinni hyväosaisten ja suuryritysten veronkevennyksistä, sen sijaan, että panostettaisiin niihin, joilla on nyt vaikeuksia saada taloutensa tasapainoon.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
– Pieni- ja keskituloisiin panostaminen auttaisi tavallisia ihmisiä arjessa, elvyttäisi taloutta tehokkaammin ja vahvistaisi luottamusta, jota tarvitaan talouden pyörien pyörimiseen, Kvarnström sanoo.

Hän ja useat SDP:n kansanedustajat vaativat, että hallituksen tulisi tulevassa kehysriihessä harkita linjaansa uudelleen ja perua suunniteltu yhteisöveron alennus sekä ryhtyä toimiin köyhyyden vähentämiseksi ja kotitalouksien tukemiseksi.

– Kysymys on pohjimmiltaan yksinkertainen: asetetaanko etusijalle tavalliset suomalaiset vai ne, joilla on jo ennestään eniten, Kvarnström sanoo.

Hallitus korostaa keventäneensä pienituloisten ja keskituloisten verotusta. Käytännössä verotus on kuitenkin kiristynyt esimerkiksi noin 2 000 euroa kuukaudessa ansaitsevalle ammattiliittoon kuuluvalle palkansaajalle, kun taas yli 9 000 euroa kuukaudessa ansaitsevat saavat suurimmat veronkevennykset myös prosentuaalisesti.

Yhteisöveron alennuksen arvioidaan vähentävän valtion tuloja noin 830 miljoonalla eurolla.

– Huomattavasti pienemmällä summalla olisi mahdollista vahvistaa ihmisten arkea, esimerkiksi palauttamalla työttömyysturvan ja asumistuen suojaosat, korottamalla työmatkavähennystä ja tukemalla nuorten työllistymistä paremmin. Hallitus sanoo, että jokainen euro on käytettävä viisaasti. Silti se valitsee suuret veronalennukset, jotka hyödyttävät ennen kaikkea suurituloisia ja suuria yrityksiä, Kvarnström sanoo.

SDP:n Perholehto: Orpo-Purran hallituksen uusin uhri on eläinten hyvinvointi

Marinin hallituksen yhtenä suurimmista saavutuksista voi pitää aikaansaatua eläinten hyvinvointilakia. Lakia työstettiin yli kymmenen vuoden ajan ja kompromissin aikaansaaminen oli haastavaa. Yhteisymmärrys eri tahojen välillä kuitenkin löydettiin ja moni hengähti huojennuksesta. Nyt Orpo-Purran hallitus on muuttamassa lakia, ja heikentämässä eläinten hyvinvointia, kertoo SDP:n kansanedustaja Pinja Perholehto.

Sote-valiokunnan opposition edustajat: Hallitus jätti rokotteet ulos ennakoivan terveystiedon käytöstä

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsitteli tänään hallituksen esitystä (HE 159/2025) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä. Esitys mahdollistaisi terveystietojen nykyistä laajemman käytön potilaiden tavoittamisessa ja yhteydenotoissa, henkilötietojen suojaa ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Hallitus esittää ennakoivan terveystiedon käytön sallimista muun muassa terveystarkastuksissa, seulonnoissa ja sairaanhoidossa. Sen sijaan kansallisen rokoteohjelman mukaisten rokotusten edistäminen on rajattu esityksen ulkopuolelle.

SDP:n Paula Werning: Yhteisöpedagogien asema lastensuojelussa on epäselvä – käytännöt eivät vastaa lakia

SDP:n kansanedustaja Paula Werning on jättänyt kirjallisen kysymyksen yhteisöpedagogien asemasta sosiaalihuollon ja erityisesti lastensuojelun tehtävissä. Lainsäädäntö ja viranomaislinjaukset mahdollistavat yhteisöpedagogien työskentelyn alalla, mutta käytännössä työllistyminen on vaikeutunut merkittävästi viranomaislinjausten ristiriitaisuuden vuoksi, sanoo Werning.

