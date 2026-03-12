Kemianteollisuus ry:n viestit kehysriiheen: Ennakoitava päätöksenteko vahvistaa kasvua, poukkoileva veropolitiikka ja valituskierteet hidastavat investointeja
10.4.2026 09:43:06 EEST | Kemianteollisuus ry | Tiedote
Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu huhtikuun puolivälin jälkeen kehysriiheen haastavassa julkisen talouden ja maailmanpolitiikan tilanteessa. Vaalikauden viimeisessä kehysriihessä tulee keskittyä ratkaisuihin, jotka vahvistavat talouskasvua ja teollisuuden toimintaedellytyksiä.
Kemianteollisuus ry edellyttää hallitukselta pidättäytymistä äkillisistä ja ilman kattavaa vaikutusarviointia tehdyistä veroratkaisuista. Veropolitiikan tulee olla pitkäjänteistä ja suomalaista valmistusta tukevaa, ei investointeja karkottavaa.
– Vuoden alussa voimaan astunut yllättävä kaivosveron kiristäminen on heikentänyt merkittävästi alan investointiympäristöä ja johtanut toiminnan supistumiseen Suomessa, toteaa Kemianteollisuus ry:n teollisuuspolitiikan johtava asiantuntija ja Akkuteollisuuden toimitusjohtaja Pia Vilenius.
Sekä Sodankylän Kevitsan kupari- ja nikkelikaivosta operoiva ruotsalainen Boliden että Talvivaaran monimetallikaivosta operoiva Terrafame ovat ilmoittaneet muutosneuvotteluista ja henkilöstön vähennystarpeista.
– Vuonna 2024 Suomi arvioitiin maailman parhaaksi kohteeksi investoinneille, mutta nyt olemme pudonneet kaivosinvestointikohteiden kärkisijalta. Tämä on konkreettinen esimerkki verotuksen dynaamisista vaikutuksista. Ennakoimattomat muutokset heikentävät luottamusta ja vähentävät investointeja, Vilenius jatkaa.
Jakeluvelvoitteen alentaminen ei ratkaise hintakriisiä
Kemianteollisuus ry on seurannut huolestuneena julkisuudessa käytyä keskustelua jakeluvelvoitteen alentamisesta, jota on perusteltu polttoaineiden pumppuhintojen laskemisella. Toimenpide ei kuitenkaan toisi toivottua nopeaa helpotusta hintoihin, sillä polttoaineiden hinnat noudattelevat enimmäkseen öljyn markkinahintojen heilahtelua.
– Jakeluvelvoitteen alentaminen olisi haitallista sekä Suomen päästötavoitteiden saavuttamiselle että huoltovarmuudelle. Suomen kannattaisi pikemminkin nostaa jakeluvelvoitetta, sillä se vähentäisi riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, sanoo Kemianteollisuus ry:n vastuullisuus- ja teollisuuspolitiikasta vastaava johtaja Sami Nikander.
Kemianteollisuus ry peräänkuuluttaa kohdennetumpia toimia yritysten logistiikkakustannusten nousupaineen lieventämiseksi. Hallituksen tulisi harkita kuljetusyrityksille suunnatun määräaikaisen polttoainetuen käyttöönottoa sekä valmistelussa olevan ammattidieseljärjestelmän valmistelun nopeuttamista.
Työmarkkinauudistuksista pidettävä kiinni, riittävät resurssit lupa- ja valvontavirastolle
Hallitus on toteuttanut useita tarpeellisia työmarkkinauudistuksia, jotka parantavat yritysten työllistämisedellytyksiä talouskasvun vahvistuessa. Loppuhallituskaudella on tärkeää välttää sääntelyä, joka lisää hallinnollista taakkaa ja vie yritysten resursseja pois kasvun rakentamisesta. Tämä riski on olemassa esimerkiksi palkka-avoimuusdirektiivin kansallisessa täytäntöönpanossa.
Samanaikaisesti on huolehdittava siitä, että yritysten toimintaympäristö tukee investointeja myös lupaprosessien osalta. Vuoden 2026 alussa toimintansa aloittanut uusi lupa- ja valvontavirasto on askel oikeaan suuntaan, mutta valitusprosessit muodostavat edelleen merkittävän pullonkaulan. Pitkiksi venyvät käsittelyajat jarruttavat investointeja ja lisäävät epävarmuutta toimintaympäristössä.
– Vasta toimintansa aloittanut virasto tarvitsee riittävät resurssit, jotta lupaprosessit aidosti sujuvoituvat. Valitusprosessien kesto on saatava lyhyemmäksi, ja järjestelmää on kehitettävä siten, että perusteettomat valitukset eivät viivästytä hankkeita kohtuuttomasti, Sami Nikander korostaa.
Anni SiltanenYhteiskuntasuhdepäällikköKemianteollisuus ry
Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa.
Kemianteollisuus ry:llä on yli 350 jäsenyritystä sekä 14 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä. Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista ja investoimme Suomeen vuositasolla reilut miljardi euroa.
