Helsingin Kruunuvuorenselän uudet veneväylät on otettu käyttöön 10.4.2026
10.4.2026 09:48:48 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Kruunuvuorensillan valmistuttua Kruunuvuorenselällä on tullut muutoksia väyläalueisiin, väylämitoituksiin ja väyläluokkiin. Merkittävin muutos on se, että yhden väylän sijasta Kruunuvuorenselällä on nyt kaksi väylää. Uudet väylämerkit on asennettu paikoilleen 10.4.2026.
Herttoniemen väylän (väylänumero 4860) väylälinjoja on muutettu ja Hylkysaaren väylä (väylänumero 4775) on poistettu. Osuus Herttoniemen väylästä on muutettu Kruunuvuorenselän väyläksi (väylänumero 4857).
Nyt Kruunuvuorensillan alikulkukorkeus on 20,0 m (MW) 20,2 m (N2000) väylällä, joka kulkee Emäntä-luodon itäpuolella. Sillan alittaa myös lähempänä Laajasalon puoleista rantaa toinen väylä, jonka alikulkukorkeus on 13,8 m (MW) 14 m (N2000).
Myös Kruunuvuorensillan rakentamisen aikainen, väliaikainen väylä on vielä muutaman päivän käytössä.
Veneväylät näet oheisesta merikarttaleikkeestä, joka löytyy myös osoitteesta kruunusillat.fi/veneilijoille
Minna TukiainenProjektipäällikkö, Ympäristö ja vastuullisuus, Kruunusillat-raitiotiePuh:09 31033967minna.tukiainen@hel.fi
Kruunusillat-raitiotie Kruunusillat-raitiotie yhdistää Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman Helsingin keskustaan. Samalla se luo uuden merellisen reitin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Tavoitteena on aloittaa raitiotien matkustajaliikenne Laajasalon ja Hakaniemen välillä vuonna 2027.
Kruunusillat-raitiotie toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelmänä: Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa, eli Finkensilta ja Kruunuvuorensilta, sekä Korkeasaaren maarakennus toteutetaan kokonaisurakkana. Kruunuvuorensillasta, noin 1200 metriä, tulee Suomen pisin silta.
Yhteyden muu rakentaminen tehdään puolestaan allianssimallilla. Allianssiin sisällytetään myös yhteyden varrella olevia muita maarakennus-, kadunrakennus- ja kunnallisteknisiä töitä. Yksi tällainen työ on uuden Hakaniemensillan rakentaminen ja vanhan purkaminen.
Kruunusillat-allianssin osapuolet ovat Helsingin kaupunki, Kaupunkiliikenne Oy, YIT Infra Oy, NRC Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sweco Finland Oy ja Sitowise Oy.
Kruunusillat-kokonaisurakan urakoitsijat ovat YIT Infra Oy ja Kreate Oy. Kruunuvuorensillan ovat suunnitelleet WSP Finland Oy ja Knight Architects Ltd.
www.kruunusillat.fi
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 9.4.20269.4.2026 19:05:38 EEST | Tiedote
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote 9.4.2026 » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Jaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 23.4.2026
Sillalla tavataan lauantaina 18. huhtikuuta – oma kruunu päähän!8.4.2026 09:59:00 EEST | Tiedote
Helsingin Laajasalon ja Korkeasaaren yhdistävä Suomen pisin silta, Kruunuvuorensilta, avataan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön lauantaina 18.4.2026. Jalankulkijat pääsevät sillalle klo 14 ja pyöräilijät klo 17. Samalla aukeaa merkittävä uusi väylä kantakaupungin ja Laajasalon välille.
Helsingfors stads miljöskyddsföreskrifter uppdateras6.4.2026 08:33:10 EEST | Pressmeddelande
Miljöskyddsföreskrifterna, som senast uppdaterades 2018, föreslås bli preciserade i fråga om hanteringen av snö och bullerbekämpningen. De viktigaste förändringarna handlar om att inrätta mottagningsplatser för snö och om bullerolägenheter under konserter. Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion behandlade föreskrifterna den 9 april.
Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä päivitetään6.4.2026 08:33:10 EEST | Tiedote
Viimeksi vuonna 2018 päivitettyihin ympäristönsuojelumääräyksiin esitetään täsmennyksiä lumenhallinnan ja meluntorjunnan osalta. Keskeisimmät muutokset liittyvät lumen vastaanottopaikkojen perustamiseen ja konserttien meluhaittoihin. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto käsittelee määräyksiä 9. huhtikuuta.
Haltialan kotieläintilasta on tehty kaupat konseptikilpailun voittajan kanssa2.4.2026 10:22:38 EEST | Tiedote
Uusi omistaja on Lännentilaa Lumijoella pyörittävä perheyritys. Kaupunki myi yritykselle tilan 31 rakennusta/rakennelmaa sekä eläimet. Tilan lampolassa voi vierailla keväällä.
