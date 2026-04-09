Helsingin Kruunuvuorenselän uudet veneväylät on otettu käyttöön 10.4.2026

10.4.2026 09:48:48 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Kruunuvuorensillan valmistuttua Kruunuvuorenselällä on tullut muutoksia väyläalueisiin, väylämitoituksiin ja väyläluokkiin. Merkittävin muutos on se, että yhden väylän sijasta Kruunuvuorenselällä on nyt kaksi väylää. Uudet väylämerkit on asennettu paikoilleen 10.4.2026.

Lauri Hänninen Kruunusillat

Herttoniemen väylän (väylänumero 4860) väylälinjoja on muutettu ja Hylkysaaren väylä (väylänumero 4775) on poistettu. Osuus Herttoniemen väylästä on muutettu Kruunuvuorenselän väyläksi (väylänumero 4857).

Nyt Kruunuvuorensillan alikulkukorkeus on 20,0 m (MW) 20,2 m (N2000) väylällä, joka kulkee Emäntä-luodon itäpuolella. Sillan alittaa myös lähempänä Laajasalon puoleista rantaa toinen väylä, jonka alikulkukorkeus on 13,8 m (MW) 14 m (N2000).

Myös Kruunuvuorensillan rakentamisen aikainen, väliaikainen väylä on vielä muutaman päivän käytössä.

Veneväylät näet oheisesta merikarttaleikkeestä, joka löytyy myös osoitteesta kruunusillat.fi/veneilijoille

Kruunuvuorenselän uudet veneväylät merikarttaleikkeessä
Kruunusillat-raitiotie Kruunusillat-raitiotie yhdistää Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman Helsingin keskustaan. Samalla se luo uuden merellisen reitin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Tavoitteena on aloittaa raitiotien matkustajaliikenne Laajasalon ja Hakaniemen välillä vuonna 2027.

Kruunusillat-raitiotie toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelmänä: Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa, eli Finkensilta ja Kruunuvuorensilta, sekä Korkeasaaren maarakennus toteutetaan kokonaisurakkana. Kruunuvuorensillasta, noin 1200 metriä, tulee Suomen pisin silta.

Yhteyden muu rakentaminen tehdään puolestaan allianssimallilla. Allianssiin sisällytetään myös yhteyden varrella olevia muita maarakennus-, kadunrakennus- ja kunnallisteknisiä töitä. Yksi tällainen työ on uuden Hakaniemensillan rakentaminen ja vanhan purkaminen.

Kruunusillat-allianssin osapuolet ovat Helsingin kaupunki, Kaupunkiliikenne Oy, YIT Infra Oy, NRC Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sweco Finland Oy ja Sitowise Oy.

Kruunusillat-kokonaisurakan urakoitsijat ovat YIT Infra Oy ja Kreate Oy. Kruunuvuorensillan ovat suunnitelleet WSP Finland Oy ja Knight Architects Ltd.




 www.kruunusillat.fi

