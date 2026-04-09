Webinaari pitkän aikavälin siirtokapasiteetin osittamismenetelmän julkisen kuulemisen tuloksista

Päivitys Fingridin omistusrakenteen muutoksessa 9.4.2026 16:44:46 EEST | Tiedote

Fingrid Oyj tiedotti 5.2.2026, että Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen myy noin 20 prosentin omistusosuutensa Fingridistä Suomen valtiolle ja OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:lle. Omistusrakenteen muutokseen liittyvät järjestelyt toteutuvat vaiheittain ja nyt on saatu päätökseen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta Suomen valtiolle siirtyvien A-sarjan osakkeiden siirto (311 kpl) sekä OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:lle siirtyvien B-sarjan osakkeiden siirto (350 kpl). Järjestelyiden seuraavassa vaiheessa 50 kappaletta Suomen valtion omistamia A-sarjan osakkeita muutetaan B-sarjan osakkeiksi, jotka myydään OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:lle siten, että yksi B-osake jää valtiolle. Kun omistusrakenteen muutokseen liittyvät järjestelyt on toteutettu kokonaisuudessaan, valtion omistusosuus nousee 59,5 prosenttiin ja OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:n osuus tulee olemaan 14,2 prosenttia. Lisätietoja: Asta Sihvonen-Punkka, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 5235