Hallitus ei tartu mahdollisuuteen kaventaa palkkaeroja
10.4.2026 10:29:29 EEST | Demarinaiset | Tiedote
EU:n palkka-avoimuusdirektiivi vaatii selkeitä, läpinäkyviä ja sukupuolineutraaleja palkkauksen perusteita. Oikein toimenpantuna se olisi merkittävä askel kohti miesten ja naisten välistä palkkatasa-arvoa Suomessa. Orpon hallituksen lakiesitys ei tällä hetkellä täytä edes direktiivin vähimmäisvaatimuksia ja on monin osin heikennys nykytilanteeseen verrattuna. Hallituksen lakiesityksestä puuttuu samanarvoisen työn määritelmä, joka on keskeinen osa palkkatasa-arvon edistämistä. Tämän lisäksi sukupuolineutraaleja nimikkeitä edellytetään vain työpaikkailmoituksissa, ei työpaikalla.
”Suomessa naisten ja miesten välinen palkkaero on sitkeä ongelma: naisen euro on yhä 85 senttiä. Palkkaeroja selittävät muun muassa työmarkkinoiden sukupuolittuneisuus, erilaiset urapolut sekä hoivavastuun kasautuminen naisille. Nämä tekijät eivät kuitenkaan selitä palkkaeroa kokonaan. Selittämättömään palkkaeroon voidaan puuttua määrätietoisella palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanolla, mutta Orpon hallitus ei ilmeisesti halua korjata ongelmaa”, toteaa Demarinaisten puheenjohtaja Helena Marttila.
Direktiivin mukaan työnantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jos palkkaraportoinnissa havaitaan vähintään viiden prosentin palkkaero työntekijäryhmässä. Suomessa nykyinen tasa-arvolaki ei tunne tällaista kynnystä, vaan edellyttää myös pienempien palkkaerojen selvittämistä. Tästä huolimatta Orpon hallitus noudattaa omassa lakiesityksessään direktiivin heikompaa linjaa ja kaventaa nykyisiä velvoitteita.
Miesten ja naisten väliset palkkaerot ovat yksi suomalaisen työelämän suurimmista tasa-arvo-ongelmista. Siihen on puututtava määrätietoisesti. Demarinaiset vaatii, että lakiin kirjataan selkeä samanarvoisen työn määritelmä ja työn vaativuuteen perustuvat läpinäkyvät palkkarakenteet. Sukupuolineutraalien termien käyttöä tulee edellyttää myös työpaikoilla, ei vain työpaikkailmoituksissa.
”Kokoomus pyrkii esiintymään tasa-arvon edistäjänä, mutta hallituksen teot vievät kehitystä päinvastaiseen suuntaan. Palkka-avoimuusdirektiivin vesitetty toimeenpano ei ole irrallinen valinta, vaan osa tasa-arvoa heikentävää politiikkaa. Palkkakuoppalaki, irtisanomissuojan murentaminen, leikkaukset naisvaltaisilta hyvinvointialueilta ja määräaikaisuuksien lisääminen kasaavat riskit ja epävarmuuden erityisesti naisten harteille. Palkkatasa-arvo ei toteudu juhlapuheilla, vaan poliittisella tahdolla ja teoilla. Kun Orpon hallitus kerta toisensa jälkeen heikentää naisten asemaa työelämässä, on turha puhua tasa-arvon puolustamisesta”, Marttila päättää.
Helena MarttilaDemarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fi
Demarinaiset
Sosialidemokraattiset Naiset (Demarinaiset) on Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen naisjärjestö.
Emmi Lintonen Euroopan neuvoston Social Inclusion -komitean varapuheenjohtajaksi2.4.2026 12:44:22 EEST | Tiedote
Emmi Lintonen on valittu Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin Social Inclusion -komitean varapuheenjohtajaksi.
Gynekologisten sairauksien tutkimus ja hoito ei ole vähättelyn aihe27.3.2026 09:53:16 EET | Tiedote
Tällä viikolla vietetään endometrioosiviikkoa, joka kannustaa puhumaan avoimesti endometrioosista, sen oireista ja laajuudesta. Endometrioosia sairastaa joka kymmenes hedelmällisessä iässä oleva nainen, mutta silti sen diagnoosiviive on usein monta vuotta. Endometrioosi on kohdun limakalvon sirottumatauti, joka vaikuttaa merkittävästi arkeen. Vaikka endometrioosia voidaan hoitaa ja elämänlaatua parantaa, lopullista parantavaa hoitoa ei ole.
Demarinaisten puheenjohtaja: ”Kutsuhuuto kunnille ja hyvinvointialueille – perusteettomille pätkätöille ei tule antaa sijaa”26.3.2026 12:37:40 EET | Tiedote
Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Helena Marttila kannustaa, että kuntien ja hyvinvointialueiden valtuutetut kaikkialla Suomessa seuraavat Helsingin Sosialidemokraattien esimerkkiä. Helsingin sd-valtuustoryhmä jätti eilen valtuuston kokouksessa (25.3.) valtuustoaloitteen perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden kieltämiseksi, vaikka lainsäädäntö jatkossa ne sallisivatkin. Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä oikeistohallituksen ajama lakimuutos, joka laillistaisi määräaikaisen työsopimuksen tekemisen ilman perustetta yhden vuoden ajaksi työnantajan aloitteesta. Demarinaisten ja asiantuntijoiden mielestä esitys kasvattaa raskaus- ja perhevapaasyrjinnän riskiä ja heikentää erityisesti nuorten naisten asemaa työmarkkinoilla.
Suomi ei saa kääntää selkäänsä Afganistanin tytöille ja naisille23.3.2026 12:03:26 EET | Tiedote
Afganistan on jälleen kerran arvioitu maailman surkeimmaksi maaksi elää erityisesti tytöille ja naisille. Tuoreen maailman onnellisuusraportin mukaan Afganistan sijoittuu 147 maan joukosta viimeiseksi, ja afgaaninaisten keskimääräinen elämänlaadun arvio on koko aineiston alhaisin. Kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat kuvanneet Afganistania "instituutioidun syrjinnän ja ihmisarvon loukkaamisen järjestelmäksi". Demarinaiset vaativat, että Suomi toimii Afganistanin tyttöjen ja naisten puolesta kaikilla kansainvälisillä areenoilla.
Rasismin vastainen työ on myös naisten ja demokratian puolustamista21.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Rasismin vastainen päivä muistuttaa meitä siitä, että yhdenvertaisuus ei ole itsestäänselvyys. Se on arvo, jota on puolustettava joka päivä kaikkialla kuten politiikassa, työpaikoilla, kouluissa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.
