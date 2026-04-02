Hallitus ei tartu mahdollisuuteen kaventaa palkkaeroja

”Suomessa naisten ja miesten välinen palkkaero on sitkeä ongelma: naisen euro on yhä 85 senttiä. Palkkaeroja selittävät muun muassa työmarkkinoiden sukupuolittuneisuus, erilaiset urapolut sekä hoivavastuun kasautuminen naisille. Nämä tekijät eivät kuitenkaan selitä palkkaeroa kokonaan. Selittämättömään palkkaeroon voidaan puuttua määrätietoisella palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanolla, mutta Orpon hallitus ei ilmeisesti halua korjata ongelmaa”, toteaa Demarinaisten puheenjohtaja Helena Marttila.

Direktiivin mukaan työnantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jos palkkaraportoinnissa havaitaan vähintään viiden prosentin palkkaero työntekijäryhmässä. Suomessa nykyinen tasa-arvolaki ei tunne tällaista kynnystä, vaan edellyttää myös pienempien palkkaerojen selvittämistä. Tästä huolimatta Orpon hallitus noudattaa omassa lakiesityksessään direktiivin heikompaa linjaa ja kaventaa nykyisiä velvoitteita.

Miesten ja naisten väliset palkkaerot ovat yksi suomalaisen työelämän suurimmista tasa-arvo-ongelmista. Siihen on puututtava määrätietoisesti. Demarinaiset vaatii, että lakiin kirjataan selkeä samanarvoisen työn määritelmä ja työn vaativuuteen perustuvat läpinäkyvät palkkarakenteet. Sukupuolineutraalien termien käyttöä tulee edellyttää myös työpaikoilla, ei vain työpaikkailmoituksissa.

”Kokoomus pyrkii esiintymään tasa-arvon edistäjänä, mutta hallituksen teot vievät kehitystä päinvastaiseen suuntaan. Palkka-avoimuusdirektiivin vesitetty toimeenpano ei ole irrallinen valinta, vaan osa tasa-arvoa heikentävää politiikkaa. Palkkakuoppalaki, irtisanomissuojan murentaminen, leikkaukset naisvaltaisilta hyvinvointialueilta ja määräaikaisuuksien lisääminen kasaavat riskit ja epävarmuuden erityisesti naisten harteille. Palkkatasa-arvo ei toteudu juhlapuheilla, vaan poliittisella tahdolla ja teoilla. Kun Orpon hallitus kerta toisensa jälkeen heikentää naisten asemaa työelämässä, on turha puhua tasa-arvon puolustamisesta”, Marttila päättää.