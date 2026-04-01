Hallituksen kaavailemat muutokset rahoitusmalliin eivät perustu riittävään tutkimustietoon eikä alueiden asukkaiden todellisiin tarpeisiin
10.4.2026 10:40:46 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut rahoitetaan yhteisillä verovaroilla. Siksi rahoituksen tulee mielestämme perustua todelliseen palvelutarpeeseen ja olla oikeudenmukaista. Nyt näin ei kaikilta osin ole, eivätkä hallituksen kaavailemat muutokset rahoitusmalliin perustu riittävästi tutkimustietoon tai alueiden asukkaiden todellisiin tarpeisiin.
Uusimaa saa väestöön suhteutettuna maan pienimpien joukkoon kuuluvaa rahoitusta, vaikka juuri täällä väestö ja palvelutarve kasvavat nopeimmin. Ikääntyneiden määrän kasvu lisää hoivan, terveydenhuollon ja pelastustoimen tarvetta, mutta rahoitus ei pysy kehityksen mukana. Tämä näkyy arjessa: monin paikoin hoitoon pääsy viivästyy ja perustason palvelut ruuhkautuvat.
Uudenmaan asukkailla on oltava yhdenvertainen oikeus julkisiin palveluihin. Ratkaisuna ei voi olla Uudenmaan hyvinvointialueilla, Helsingin kaupungilla ja HUS-yhtymällä se, että ihmisiä ohjataan yhä enemmän yksityisiin palveluihin oman maksukyvyn mukaan.
– Yhteisesti rahoitetun järjestelmän on kannettava vastuunsa kaikista Suomen asukkaista tasavertaisesti, toteaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta.
Epäkohta ei rajoitu Uuteenmaahan. Myös muualla Suomessa rahoituksessa on merkittäviä eroja. Samankaltaisen sosiodemografisen väestöpohjan alueilla rahoitustasot poikkeavat toisistaan liikaa. Tämä epäkohta on ollut nähtävissä uudistuksen alusta lähtien ja vaatii perusteellista arviointia. Kyse on merkittävistä tasoeroista, jotka näkyvät suoraan palvelujen saatavuudessa ja eri alueiden mahdollisuuksissa vastata palvelutarpeeseen.
Meidän on välttämätöntä uudistaa sote- ja pelastuspalveluja. Palvelujen on oltava yhdenvertaisesti saatavilla myös alueilla, joilla väestö ja palvelutarve kasvavat nopeasti. Tämä edellyttää rahoitusmallia, joka tunnistaa väestönkasvun ja palvelutarpeen muutokset ajoissa ja kohdentaa rahoitusta niiden mukaisesti.
– Kasvavilla ja monimuotoistuvilla alueilla rahoituksen riittävyys on keskeinen edellytys sille, että palvelut voidaan turvata laadukkaina ja vaikuttavina myös tulevaisuudessa, sanoo hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta.
Olemme uudistuksen alkuvaiheessa. Rahoituksen perustana on oltava tarveperusteisuus ja tutkittu tieto. Mallia tulee kaikkien Uudenmaan hyvinvointialueiden, Helsingin ja HUSin mielestä kehittää pitkäjänteisesti ja avoimesti – ei lyhytnäköisin korjauksin.
Viime kädessä vastuu yhdenvertaisista palveluista ja niiden riittävästä rahoituksesta on valtiolla – ja sen on myös näyttävä rahoituksen jaossa sekä mallin kehittämisessä.
Allekirjoittajat:
hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
toimitusjohtaja Matti Bergendahl, HUS
toimialajohtaja Juha Jolkkonen, Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Raija KontioHyvinvointialuejohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 768 2627raija.kontio@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
Aluehallitus käsitteli kokouksessaan hyvinvointialueen taloutta1.4.2026 12:15:37 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus käsitteli kokouksessaan 31.3.2026 vuoden 2025 tilinpäätöstä ja tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman päivittämistä vuosille 2026–2029.
Keusote aloittaa yhteistoimintaneuvottelut osana tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa19.3.2026 13:28:49 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät 25.3.2026. Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena on löytää kestäviä ratkaisuja hyvinvointialueen toiminnan ja henkilöstörakenteen kehittämiseen.
Aluehallituksen päätöksiä: yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät, tila- ja tukipalvelujohtajaksi on valittu Antti Nikkanen17.3.2026 17:45:21 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti 17.3. käynnistää yhteistoimintaneuvottelut osana tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimeenpanoa. Neuvotteluilla tavoitellaan säästöjä vuosille 2026 ja 2027. Päätös on osa laajempaa säästökokonaisuutta, tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa, jolla hyvinvointialue varmistaa taloutensa tasapainon ja vastaa valtion asettamiin alijäämän kattamisvelvoitteisiin.
Keski-Uudenmaan aluevaltuusto päätti kahden kiinteistöosakeyhtiön perustamisesta13.3.2026 15:46:49 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti perustaa yhdessä Tuusulan kunnan kanssa Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Rykmentin puistotie 7:n sekä Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Varuskunnanaukion pysäköintilaitoksen. Päätös liittyy Tuusulan Rykmentinpuistoon rakennettavaan sote-keskukseen ja sen yhteydessä toteutettavaan pysäköintiratkaisuun.
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue tasapainottaa talouttaan vuoteen 202713.3.2026 08:20:01 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) esittää 17.3. aluehallitukselle, että se käynnistää yhteistoimintaneuvottelut osana tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa. Neuvotteluilla tavoitellaan säästöjä vuosille 2026 ja 2027. Toimenpiteet ovat välttämättömiä valtion edellyttämän alijäämän kattamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi.
