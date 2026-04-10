Asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto siirtyy Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella
10.4.2026 11:27:19 EEST | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmä Lifecaren maaliskuulle suunniteltu käyttöönotto on siirtynyt. Uudet ajankohdat ovat 11.–12.5. ja 22.–24.5. sekä elokuu 2026.
Järjestelmän valmisteluvaiheessa ilmeni teknisesti ratkaistavia asioita, ja hyvinvointialue ja järjestelmätoimittaja Tieto Caretech sopivat käyttöönoton siirtämisestä ennakoivasti.
Ensimmäinen käyttöönotto 11.–12.5.2026 koskee Porvoon kotihoidon, ikääntyneiden asumispalveluiden ja päivätoiminnan, perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon palveluja sekä suurinta osaa sosiaalihuollon palveluista kaikissa kunnissa.
Toinen käyttöönotto 22.–24.5.2026 koskee Askolan, Pukkilan, Myrskylän, Sipoon, Loviisan ja Lapinjärven kotihoidon, ikääntyneiden asumispalveluiden ja päivätoiminnan, perusterveydenhuollon sekä suun terveydenhuollon palveluja.
Kolmas käyttöönotto elokuussa 2026 koskee koko hyvinvointialueen vammaispalveluiden asumispalveluita ja päivätoimintaa.
Käyttöönotoilla voi olla vaikutuksia:
- terveysasemilla
- HyVä-digissä
- suun terveydenhuollossa
- mielenterveys- ja päihdepalveluissa
- lääkinnällisessä kuntoutuksessa
- neuvoloissa
- koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa
- lastensuojelussa
- lasten, nuorten ja perheiden palveluissa (ml. perhesosiaalityö, perheoikeudelliset palvelut, perhetyö, lapsiperheiden asiakasohjaus ja kotipalvelut sekä kuraattoripalvelut)
- lasten ja nuorten psykososiaalisissa palveluissa (ml. kasvatus- ja perheneuvola sekä nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluyksikkö Zemppi)
- vammaispalveluissa
- aikuissosiaalityössä
- ikääntyneiden palveluissa
- kotihoidossa
Yhteinen Lifecare Asiakas- ja potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa vaiheistetusti vuoden 2026 aikana.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tommi KarttaaviDigijohtaja
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Linkit
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
Ibruktagningen av klient- och patientinformationssystemet skjuts upp i Östra Nylands välfärdsområde10.4.2026 11:29:05 EEST | Pressmeddelande
Ibruktagningen av det nya klient- och patientinformationssystemet i Östra Nylands välfärdsområde som var planerat till mars har skjutits upp. De nya datumen är 11–12 maj och 22–24 maj samt augusti 2026.
