Nuoret tutkijat -tapahtuma esittelee tuoreita bioalan ratkaisuita borrelioosin diagnostiikasta ruuan terveysvaikutuksiin ja biomassahävikin hyödyntämiseen
10.4.2026 12:43:56 EEST | Turun yliopisto | Tiedote
Millaisia ratkaisuja bioalan ajankohtaisiin haasteisiin syntyy tutkijoiden seuraavan sukupolven käsissä? Turun yliopiston bioteknologian laitoksen opiskelijat esittelevät opinnäytetöidensä tuloksia Nuoret tutkijat -tapahtumassa 13–17.4.2026. Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua bioalan ajankohtaisiin aiheisiin ja verkostoitua tulevaisuuden asiantuntijoiden kanssa. Tapahtuma on avoin kaikille kiinnostuneille.
Bioteknologian laitos kouluttaa biokemian, solubiologian, elintarviketieteiden, biotekniikan, diagnostiikan ja molekulaarisen kasvibiologian asiantuntijoita.
Opiskelijalle tämä tarkoittaa mahdollisuutta erikoistua opinnoissa omien kiinnostuksen kohteidensa mukaisesti. Opinnäytetyöt syntyvät usein osana yliopiston käynnissä olevia tutkimushankkeita tai yhteistyössä eri organisaatioiden tai yritysten kanssa.
Nuoret tutkijat -tapahtumassa esitettävät opinnäytetyöt heijastavat mielenkiintoisella tavalla bioteknologian ja bioalan monia ulottuvuuksia sekä tätä tutkimuksen, opetuksen ja yhteistyön monimuotoisuutta.
Nuoret tutkijat -tapahtuma 13.–17.4.
Tapahtumaan kuuluu yleisölle avoimia seminaariesityksiä maanantaista perjantaihin sekä keskiviikkona toteutettava posterinäyttely.
Tapahtumassa on esillä kymmeniä ajankohtaisia aiheita, muun muassa:
Sairauksien tunnistaminen ja terveydentilan seuranta
- syöpätutkimus ja syöpien diagnostiikan kehittäminen
- Alzheimerin taudin, raudanpuutteen ja erilaisten infektioiden diagnostiikka ja tunnistaminen
- Borrelioosin tunnistaminen ja uusien täsmälääkkeiden kehittäminen
- hormonitestit
Elintarvikkeiden terveellisyys ja kestävän kehityksen ratkaisut
- kasvipohjaisten proteiinien vaikutus suolistomikrobiomiin
- elintarvikkeiden terveysvaikutukset (pohjoiset elintarvikkeet, jalostetut lajikkeet, prosessoidut elintarvikkeet)
- biomassahävikin hyödyntäminen elintarvikekäyttöön
Energia ja kestävä kehitys
- fotobioreaktorin optimointi ja eri tekijöiden vaikutus syanobakteerien energiatuotantoon
- mikroepäpuhtauksien poisto teollisista jätevesistä Suomessa
Seminaariesitykset järjestetään päivittäin klo 8.30 lähtien Turun yliopiston Medisiina D -rakennuksessa, Alhopuro-salissa (Kiinamyllynkatu 10 D).
Posterinäyttelyssä opiskelijat päivystävät postereidensa äärellä ja kertovat työnsä tuloksista keskiviikkona 15.4.2026 klo 12.15–14.15 (Tiedonkolu, Medisiina D).
Viestintä tärkeä osa tiedettä
Nuoret tutkijat -tapahtuma järjestetään tänä vuonna jo 44. kerran. Nuoret tutkijat -tapahtuman kautta pian valmistuvat maisterit ja diplomi-insinöörit paitsi tekevät tiedettä, myös verkostoituvat tiedeyhteisöön ja yhteistyökumppaneihin, mistä on monelle hyötyä työelämässä myös yliopistomaailman ulkopuolella.
Alusta asti tapahtuman yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut opiskelijoiden viestintätaitojen kehittäminen.
– Tieteelliset saavutukset voivat jäädä vaille ansaitsemaansa huomiota, jos tutkija ei onnistu välittämään tutkimuksensa merkitystä ympärilleen. Kuten missä tahansa tieteellisessä kongressissa, opiskelijat harjoittelevat tapahtuman aikana tieteellistä viestintää monipuolisesti pitämällä tieteellisen esitelmän, kirjoittamalla siihen liittyvän tiivistelmän ja laatimalla posteriesityksen. Tämän lisäksi opiskelijat ovat kirjoittaneet tutkimuksestaan lehdistötiedotteen, kertoo tapahtumaa järjestävä yliopistonlehtori Jukka-Pekka Suomela.
Tutustu seminaariohjelmaan, työn tuloksiin ja opiskelijoiden laatimiin lehdistötiedotteisiin tapahtuman kotisivulta:
Pauli Kallio, apulaisprofessori, pataka@utu.fi
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
