Havis Amanda saa vappuaattona lakkinsa itämerellisessä tunnelmassa
10.4.2026 12:00:00 EEST | HYY – Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta | Tiedote
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) lakittaa Havis Amandan patsaan eli Mantan vappuaattona 30.4. klo 18 Helsingin Kauppatorin laidalla. Lakin Mantan päähän asettaa Helsingin yliopiston opiskelijoista koostuva vapaaehtoistiimi Manta Crew, joka myös järjestelee tapahtumaa.
Lakituksen teemana on tänä vuonna Itämeri ja sen hyvinvointi. Suomen rannat ovat Itämeren roskaisimpia, minkä lisäksi vappu on Helsingissä roskaista aikaa.
“Itämeri on näkyvä osa helsinkiläisten arkea ja maisemaa. Koska Havis Amandan patsas kuvastaa Itämerestä nousevaa Helsinkiä, on lakitus luonnollinen hetki kiinnittää huomio Itämeren vointiin”, kertoo Manta Crew’n jäsen Julia Gunyhó.
“Haluamme kannustaa jokaista vapunjuhlijaa tekemään tekoja Itämeren hyväksi, oli se sitten roskien lajittelua tai ruokavalion muuttamista Itämeri-ystävälliseksi”, jatkaa Manta Crew’n jäsen Janita Malinen.
Teema näkyy lakituksen yhteydessä järjestettävässä monipuolisessa lavaohjelmassa klo 16–18.30 Kukkatorilla. Ohjelmaan sisältyy puheita, musiikkiesityksiä sekä tanssiesitys. Juhlatunnelmaa pitää yllä ohjelmanumeroiden välissä DJ. Teemaan liittyviä ennakkotapahtumia on järjestetty elokuusta 2025 asti.
“Jännitys tiivistyy, mitä lähempänä vappuaatto häämöttää. Odotan itse sitä H-hetkeä, kun pääsemme nosturiin Mantan lakin kanssa ja vielä salaisena pidettävä yllätysesiintyjä astuu lavalle”, sanoo Manta Crew’n jäsen Vertti Perttilä.
Mantan lakitus on yksi pitkäikäisimmistä ja rakastetuimmista helsinkiläisten vappuperinteistä. Perinteiden mukaisesti juhlakansa saa asettaa ylioppilaslakin päähänsä sen jälkeen, kun Manta on saanut lakkinsa. Vuosittain lakitushetkeä kerääntyy seuraamaan suotuisalla säällä jopa 60 000–80 000 vapun juhlijaa. Pääkaupunkiseudun ylioppilaskunnat lakittavat Mantan vuorovuosina. HYY on edeltävän kerran lakittanut Mantan vuonna 2022.
Tapahtuman järjestämisessä ovat mukana Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto, UniCafe, John Nurmisen säätiö ja C.L. Seifert.
Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan lakitusta Kukkatorille. Rajallisen tilan vuoksi lakitusalueelle pääsevät ainoastaan ennakkoon akkreditoidut median edustajat.
Lisätietoja, median akkreditointi alueelle ja haastattelupyynnöt:
Vilma Viertola
viestintäasiantuntija, HYY
050 420 5566
vilma.viertola@hyy.fi
Vilma Viertola
viestintäasiantuntija, HYY
050 420 5566
vilma.viertola@hyy.fi
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY
HYY eli Helsingin yliopiston ylioppilaskunta perustettiin jo vuonna 1868. Opiskelijoiden edun puolesta toimiva organisaatio koostuu opiskelijoiden muodostamista edustajistosta, hallituksesta ja valiokunnista sekä henkilökunnasta. Teemme vaikuttamistyötä niin yliopiston, kaupungin kuin yhteiskunnankin tasolla.
Jokainen Helsingin yliopistossa ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa suorittava opiskelija on HYYn jäsen. Yhteensä meitä on peräti 26 000, kaikki opiskelijoita.
Perinteet jatkuvat opiskelijoiden itsenäisyyspäivän soihtukulkueessa24.11.2025 14:12:17 EET | Tiedote
Suomen pitkäikäisimpiin itsenäisyyspäivän perinteisiin lukeutuva opiskelijoiden soihtukulkue matkaa jälleen Helsingin halki 6.12.2025. Kulkue vaikuttaa liikennejärjestelyihin Helsingin keskustassa noin klo 16.30–17.30 välisenä aikana.
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta myy keskustakiinteistönsä Kevalle12.11.2025 23:57:00 EET | Tiedote
HYYn edustajisto on kokouksessaan 12.11.2025 päättänyt myydä Uuden ja Vanhan ylioppilastalon sekä Citytalon, Kaivotalon ja Grand Hansa -kokonaisuuteen kuuluvat Kaivokatu 12:n ja Hansatalon työeläkevakuuttaja Kevalle. Päätös ratkaisee osaltaan HYYn kiinteistötalouden erittäin haastavan velkatilanteen ja auttaa turvaamaan ylioppilaskunnan toiminnan tulevaisuuden.
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit on käyty, vaalien voittajana Sitoutumaton Vasemmisto22.10.2025 22:55:59 EEST | Tiedote
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) edustajistovaalien äänestys päättyi tänään klo 20. Äänestyspäivät olivat 15.10.–17.10. ja 20.10.–22.10.
Ylioppilaskuntien yhteiskannanotto: Yliopistoyhteisö rintamaksi avoimen yliopiston tutkintoja vastaan12.5.2025 14:05:25 EEST | Tiedote
Suomen ylioppilaskuntien yhteinen kannanotto 12.5.2025
Kannanotto: Koulutuksen roihua ei saa sammuttaa – leikkaukset korkeakoulutukseen vaarantavat tulevaisuuden24.4.2025 14:11:55 EEST | Tiedote
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta kritisoi kannanotossaan Orpon hallituksen puoliväliriihessä esitettyjä leikkauksia korkeakoulutuksen perusrahoitukseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme