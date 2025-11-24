Havis Amanda saa vappuaattona lakkinsa itämerellisessä tunnelmassa

10.4.2026 12:00:00 EEST | HYY – Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta | Tiedote

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) lakittaa Havis Amandan patsaan eli Mantan vappuaattona 30.4. klo 18 Helsingin Kauppatorin laidalla. Lakin Mantan päähän asettaa Helsingin yliopiston opiskelijoista koostuva vapaaehtoistiimi Manta Crew, joka myös järjestelee tapahtumaa.

Lakituksen teemana on tänä vuonna Itämeri ja sen hyvinvointi. Suomen rannat ovat Itämeren roskaisimpia, minkä lisäksi vappu on Helsingissä roskaista aikaa. 

“Itämeri on näkyvä osa helsinkiläisten arkea ja maisemaa. Koska Havis Amandan patsas kuvastaa Itämerestä nousevaa Helsinkiä, on lakitus luonnollinen hetki kiinnittää huomio Itämeren vointiin”, kertoo Manta Crew’n jäsen Julia Gunyhó

“Haluamme kannustaa jokaista vapunjuhlijaa tekemään tekoja Itämeren hyväksi, oli se sitten roskien lajittelua tai ruokavalion muuttamista Itämeri-ystävälliseksi”, jatkaa Manta Crew’n jäsen Janita Malinen

Teema näkyy lakituksen yhteydessä järjestettävässä monipuolisessa lavaohjelmassa klo 16–18.30 Kukkatorilla. Ohjelmaan sisältyy puheita, musiikkiesityksiä sekä tanssiesitys. Juhlatunnelmaa pitää yllä ohjelmanumeroiden välissä DJ. Teemaan liittyviä ennakkotapahtumia on järjestetty elokuusta 2025 asti. 

“Jännitys tiivistyy, mitä lähempänä vappuaatto häämöttää. Odotan itse sitä H-hetkeä, kun pääsemme nosturiin Mantan lakin kanssa ja vielä salaisena pidettävä yllätysesiintyjä astuu lavalle”, sanoo Manta Crew’n jäsen Vertti Perttilä

Mantan lakitus on yksi pitkäikäisimmistä ja rakastetuimmista helsinkiläisten vappuperinteistä. Perinteiden mukaisesti juhlakansa saa asettaa ylioppilaslakin päähänsä sen jälkeen, kun Manta on saanut lakkinsa. Vuosittain lakitushetkeä kerääntyy seuraamaan suotuisalla säällä jopa 60 000–80 000 vapun juhlijaa. Pääkaupunkiseudun ylioppilaskunnat lakittavat Mantan vuorovuosina. HYY on edeltävän kerran lakittanut Mantan vuonna 2022. 

Tapahtuman järjestämisessä ovat mukana Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto, UniCafe, John Nurmisen säätiö ja C.L. Seifert. 

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan lakitusta Kukkatorille. Rajallisen tilan vuoksi lakitusalueelle pääsevät ainoastaan ennakkoon akkreditoidut median edustajat.

Lisätietoja, median akkreditointi alueelle ja haastattelupyynnöt: 

Vilma Viertola 
viestintäasiantuntija, HYY 
050 420 5566 
vilma.viertola@hyy.fi

Nosturista roikkuvat opiskelijat asettavat Havis Amanda -patsaan päähän ylioppilaslakin.
HYY lakitti Mantan viimeksi vuonna 2022.
Ville-Veikko Niemelä HYY
Manta Crew'n Julia Gunyhó, Vertti Perttilä ja Janita Malinen poseeraavat hymyillen Mantan lakin kanssa.
Manta Crew'n viestintätiimi Julia Gunyhó (vasemmalla), Vertti Perttilä ja Janita Malinen testaavat Mantan lakkia. Lakin ympärysmitta on noin metri.
Vilma Viertola HYY
Ilmakuva Havis Amandasta, jonka ympärille Esplanadeille on kerääntynyt tuhansittain ihmisiä.
Mantalle kerääntyi vuonna 2022 arviolta 60 000 vapunjuhlijaa.
Ville-Veikko Niemelä HYY
Mantan lakituksen ilme.
Mikko Raatikainen HYY
HYY eli Helsingin yliopiston ylioppilaskunta perustettiin jo vuonna 1868. Opiskelijoiden edun puolesta toimiva organisaatio koostuu opiskelijoiden muodostamista edustajistosta, hallituksesta ja valiokunnista sekä henkilökunnasta. Teemme vaikuttamistyötä niin yliopiston, kaupungin kuin yhteiskunnankin tasolla.

Jokainen Helsingin yliopistossa ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa suorittava opiskelija on HYYn jäsen. Yhteensä meitä on peräti 26 000, kaikki opiskelijoita.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye