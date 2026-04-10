Radiotien ja Haldininkadun työmaa jatkuu – poikkeusliikennejärjestelyt pysyvät ennallaan
10.4.2026 12:28:52 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Radiotiellä ja Haldininkadulla jatketaan saneeraustöitä maanantaista 13.4. alkaen. Työt jouduttiin keskeyttämään tammikuussa roudan vuoksi, mutta nyt saneerausta jatketaan katurakenteen ja katuvalojen uusimisella.
Työmaan ajan Radiotie ja Haldininkatu ovat suljettuna muulta liikenteeltä. Alueella ovat sallittuja vain huoltoajo ja tonteille ajo. Liikennejärjestelyt ovat samat kuin tammikuussa työmaan alkaessa.
Työt vaikuttavat myös joukkoliikenteeseen. Liftin linjat 1 ja 2 kulkevat työmaan ajan Välitien kautta, kuten aiemminkin. Väliaikaiset pysäkit Välitiellä palvelevat matkustajia poikkeusjärjestelyjen ajan. Ajankohtaisen tiedon voit tarkistaa reittioppaasta.
Aikataulu tarkentuu työn edetessä
Työmaan tarkka kesto riippuu useista tekijöistä. Tavoitteena on, että katu voitaisiin avata liikenteelle viimeistään toukokuun lopussa, mutta aikatauluun vaikuttavat muun muassa urakan eri vaiheiden yhteensovittaminen ja urakoitsijoiden aikataulut.
Saneerausvaiheen jälkeen kadun asfaltointi toteutetaan kahdessa vaiheessa. Pohja-asfaltin tekeminen ajoittuu tämänhetkisen arvion mukaan touko–kesäkuun vaihteeseen, mutta ajankohta tarkentuu myöhemmin.
Tom StenTyönjohtajaVaasan kaupunkiPuh:+358401597658tom.sten@vaasa.fi
Byggarbetet på Radiovägen och Haldinsgatan fortsätter – de avvikande trafikregleringarna hålls oförändrade10.4.2026 12:29:21 EEST | Pressmeddelande
Saneringsarbetet på Radiovägen och Haldinsgatan fortsätter från och med måndag 13.4. Man var tvungen att avbryta arbetet i januari på grund av tjälen, men nu fortsätter saneringen genom att gatukonstruktionen och gatubelysningen förnyas.
