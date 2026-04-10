Radiotien ja Haldininkadun työmaa jatkuu – poikkeusliikennejärjestelyt pysyvät ennallaan

10.4.2026 12:28:52 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Radiotiellä ja Haldininkadulla jatketaan saneeraustöitä maanantaista 13.4. alkaen. Työt jouduttiin keskeyttämään tammikuussa roudan vuoksi, mutta nyt saneerausta jatketaan katurakenteen ja katuvalojen uusimisella.

Kuva: Vaasan kaupunki / Sanna Råback
Työmaan ajan Radiotie ja Haldininkatu ovat suljettuna muulta liikenteeltä. Alueella ovat sallittuja vain huoltoajo ja tonteille ajo. Liikennejärjestelyt ovat samat kuin tammikuussa työmaan alkaessa.

Työt vaikuttavat myös joukkoliikenteeseen. Liftin linjat 1 ja 2 kulkevat työmaan ajan Välitien kautta, kuten aiemminkin. Väliaikaiset pysäkit Välitiellä palvelevat matkustajia poikkeusjärjestelyjen ajan. Ajankohtaisen tiedon voit tarkistaa reittioppaasta.

Aikataulu tarkentuu työn edetessä

Työmaan tarkka kesto riippuu useista tekijöistä. Tavoitteena on, että katu voitaisiin avata liikenteelle viimeistään toukokuun lopussa, mutta aikatauluun vaikuttavat muun muassa urakan eri vaiheiden yhteensovittaminen ja urakoitsijoiden aikataulut.

Saneerausvaiheen jälkeen kadun asfaltointi toteutetaan kahdessa vaiheessa. Pohja-asfaltin tekeminen ajoittuu tämänhetkisen arvion mukaan touko–kesäkuun vaihteeseen, mutta ajankohta tarkentuu myöhemmin.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye