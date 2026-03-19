VAS: Li Andersson johtamaan uutta For The People -ajatuspajaa
10.4.2026 11:23:15 EEST | Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa | Tiedote
Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson on aloittanut toisena johtajana uudessa For The People (FTP) -ajatuspajassa. Eurooppalaiseen vasemmistopuolueeseen (ELA) kytkeytyvä ajatuspaja ruokkii vuoropuhelua sosiaalisen oikeudenmukaisuuden teemoista sekä muodostaa niihin liittyviä uusia edistyksellisiä politiikka-aloitteita.
Ajatuspajan toimintaan kuuluu niin julkaisuja, keskustelutilaisuuksien ja konferenssien järjestämistä kuin erilaisia koulutuksia. FTP:n tavoitteena on koota mukaan monipuolinen joukko erilaisia toimijoita ympäri Eurooppaa ja olla poikkitieteellinen alusta uudenlaiselle maailmaa muuttavalle ajattelulle, osaamiselle ja myös yhdessä inspiroitumiselle.
– Uudet ja parhaat ideat yhteiskunnassa eivät synny parlamenteissa. Oikeastaan päinvastoin – tällä hetkellä monilla tuntuu olevan pallo hukassa tulevaisuuden suhteen. Uuden suunnan ja toiminnan kannalta tarvitsemme uusia yhteyksiä eri alojen kirkkaimpien ajattelijoiden, kansalaisliikkeiden ja politiikan toimijoiden välillä. Tästä kertoo myös Käänne-festivaalin suuri suosio Suomessa, Andersson sanoo.
FTP:n julkistamistilaisuus järjestetään perjantaina 10. huhtikuuta ajatuspajan kotikaupungissa Brysselissä. Tapahtuman kattoteemana on suvereniteetin vahvistaminen keskellä nousevaa autoritaarisuutta. Tilaisuudessa kuullaan muun muassa palkitun taloustieteen apulaisprofessorin Isabella Weberin puheenvuoro talouspolittisista vastalääkkeistä laita- ja äärioikeiston poliittiselle nousulle.
– Euroopan autonomia tarvitsee vahvistusta niin turvallisuuspolitiikan, digitaalisen talouden kuin ekologisen siirtymän osalta. Myös modernilla vasemmistolla tulee olla uskottavia ratkaisuja näihin kysymyksiin sekä kykyä toteuttaa niitä. Uskomme, että keskellä epävarmuuksia, autoritaarisuuden nousua ja superrikkaiden äärimmäistä rikastumista pystymme rakentamaan demokraattisen vaihtoehdon – politiikkaa ihmisiltä ihmisille, Andersson toteaa.
Lisätietoja ajatuspajasta ja julkistustapahtumasta:
https://forthepeoplefoundation.eu/
https://forthepeoplefoundation.eu/launch-event/
Julkistustapahtuman verkkolähetys Suomen aikaan klo 15 alkaen:
Li AnderssonEuroparlamentaarikkoPuh:+358 40 508 8697li.andersson@ep.europa.euliandersson.fi
Aleksi KarppinenViestinnän erityisavustaja
MEP Li Anderssonin kabinetti
