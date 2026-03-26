Maaseudun Puolesta -kunniamaininnan ansaitsevia voi nyt ehdottaa vuodelle 2026

Kunniamaininta myönnetään maaseudun ja maatalouden eteen tehdystä merkittävästä työstä, jolla on laajaa näkyvyyttä ja vaikutusta. Se voi olla myös yhteisöllisyyttä tai innovatiivisuutta. Ennen kaikkea se on tärkeää työtä ja tekemistä maaseudun elävänä pitämiseksi ja maatalouden kehittämiseksi.

Nyt haussa olevat Maaseudun puolesta -kunniamaininnat jaetaan Farmari-näyttelyssä torstaina 25.6.2026 Kalajoella.

Maaseudun ja maatalouden onnistumiset esille

Kunniamaininnalla halutaan nostaa esille maatalouden ja maaseudun ihmisiä, yhteisöjä ja yrityksiä ja heidän onnistumisiaan. Kunniamaininnalla halutaan antaa kannustavaa palautetta ja tehdä esimerkillisiä nostoja maataloudesta ja maaseudusta.

- Haluamme kannustaa kaikkia laittamaan ehdotuksia tulemaan. Ehdotukset voi laittaa eteenpäin sähköisellä lomakkeella. Saaduista ehdotuksista valitaan vuosittain parhaiten kriteerit täyttävä kohde kunniamaininnan saajaksi. Valitsijana toimii ProAgrian Yrittäjä- ja yritysjäsentyöryhmä, sanoo yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Suvi Anttila.

Kunniamaininnan saanut saa tarpeidensa mukaan valitun ProAgrian tai Maa- ja kotitalousnaisten palvelun ja Koti peltojen –keskellä mitalin. Palvelun arvo on maksimissaan 500 euroa. Lisäksi kunnianmainitusta tehdään artikkeli ProAgrian nettisivuille. Kunniamaininnasta saa myös kunniamainintataulun ja oikeuden käyttää mainintaa markkinoinnissaan.

Ensimmäiset Maaseudun Puolesta -kunniamaininnat saivat Tuomo Turjansalo Kouvolasta, Reisjärven Kangaskylän Maaseutuseura ry sekä Hirvilahden Kyläkauppa Oy. Lue enemmän ensimmäisten kunniamaininnan saaneiden tarinoista tästä.

Ehdotukset voi laittaa tulemaan raadille tällä lomakkeella 15.5.2026 mennessä.