Teijo Pyykkönen ja Juha Hurme haastavat uutuuskirjassaan nykyisen urheilu- ja terveyspuheen

Hiki ja hurmos – Suomalainen urheilukirja sukeltaa suomalaisten sporttihulluuteen ja sen kirvoittamiin suuriin tunteisiin, tarinoihin ja merkityksiin. Teos näyttää, millaisen matkan suomalainen urheilu ja liikunta on tarponut takametsien painiotteluista nykyaikaiseen someurheiluun. Tarinat ja viittaukset kirjallisuuteen osoittavat kuinka kisailu on ollut olennainen osa yhteiseloamme Aleksis Kiven ajoista lähtien.

"Urheilu on järjetöntä ja siksi mielettömän kiehtovaa. Kisailu, tyhjän perässä koheltaminen on naurettavaa, mutta täynnä merkityksiä. Liikunnan ja urheilun kulttuuri edustaa vapaata maailmaa, ja juuri sen vuoksi se halutaan kahlita: kokeminen korvata suorittamisella, tunne järjellä."

Pyykkösen ja Hurmeen mukaan virallinen liikunta-Suomi kaipaa hurttia meininkiä ja iloisia avauksia. Se onnistuu raivaamalla tilaa kansalaisten omaehtoiselle liikunnalle ja hillitsemällä hallinnon ohjausintoa. Sanelu kannattaa vaihtaa kuuntelemiseen, menestysvimma urheiluintoon ja synkistelevät mittausraportit liikuntatarinoihin, jotka innostavat osallistumaan. Liikunnan ja urheilun pitää olla avoin ja riemukas temmellyskenttä ihan jokaiselle – ei vain kyvykkäimmille ja varakkaimmille.

"Kun suomalainen lenkkeilee, pyöräilee, hiihtelee tai innostuu uimaan, hän hakee ensisijaisesti virkistystä, rentoutusta, luontokokemusta, mielenrauhaa, iloa ja nautintoa – ja niiden mukanaan tuomaa hyvinvointia. Tätä maailmaa ei ohjata kepillä ja porkkanalla, sillä ulkoisen motivaation tyrkyttäminen ei pitkälle kanna. Liikuntaan ei innostuta kiitoksen, uhan, palkkion tai rangaistuksen ohjaamana."

Hiki ja hurmos on nyt saatavissa kirjakaupoista, sekä e- ja äänikirjana lukuaikapalveluista. Äänikirjan lukee Jukka Pitkänen.

Juha Hurme on arvostettu teatteriohjaaja ja Finlandia-palkittu kirjailija. Hän on toiminut Urheilulehden kolumnistina kohta kolme vuotta.

Teijo Pyykkönen on toiminut pitkään liikunnan ja tiedeviestinnän asiantuntijana. Hän on kirjoittanut lukuisia aihetta käsitteleviä tietokirjoja ja luennoinut urheilumaailman ylimmille päättäjille.