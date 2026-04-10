Vaasan kaupunki - Vasa stad

Studentorkestern Retuperän WBK kommer till Vasa

10.4.2026 11:46:37 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vi tjuvstartar valborg denna vår när Vasa stadsorkester förenar sina krafter med den legendariska Retuperän WBK i en konsert på fredagen den 17.4 kl. 18 i stadshuset.

Denna gång får chefsdirigenten Anna-Maria Helsing en utmanare när Retuperän WBK:s konstnärliga vilseledare Minna-Aria Häsling intar kapellmästarpodiet. Som solist hörs Vasa stadsorkesters egen stolthet, trumpetisten Mari Pakarinen.

Retuperän WBK är en humoristisk studentorkester som framför “modernare franskinspirerad brassmusik” och som under årtionden har vuxit till en närmast nationell institution. Tillsammans med Vasa stadsorkester bjuder konserten på en glädjefylld upplevelse som garanterat bjuder hela publiken på underhållning!

Studerandebiljetter endast 2 € – halarmärke på köpet till de 200 första köparna.

