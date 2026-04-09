Timo Furuholm: Asetun ehdolle eduskuntavaaleihin - hyvinvointivaltion alasajo on estettävä
10.4.2026 12:07:58 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton turkulainen ensimmäisen kauden kansanedustaja Timo Furuholm on päättänyt asettua ehdolle tulevissa eduskuntavaaleissa. Lopullisen päätöksen ehdokkuudesta tekee Vasemmistoliiton Varsinais-Suomen piirikokous lauantaina.
Furuholmin mukaan tulevalla vaalikaudella on siivottava oikeistohallituksen jäljet ja käännettävä Suomen suunta. Hänen mukaansa rikkaita ja suuryrityksiä suosivan edunvalvontapolitiikan tilalle tarvitaan linja, joka ottaa aidosti huomioon suomalaisten arjen perusedellytykset: työn, turvan ja asumisen.
– Monissa puheissa on viime aikoina vilahtanut näkemyksiä hyvinvointivaltion alasajosta. Suunta on täysin kestämätön. Orpon hallitus on osoittanut, että leikkuusaksien kanssa sohiminen ei tuo mukanaan muuta kuin uusia haasteita. Tämä kierre on katkaistava ensi vaalikaudella. Haluan tarjota oikeudenmukaisemman ja kauaskantoisemman vaihtoehdon, joka luo suomalaisille mahdollisuuksia ja ennen kaikkea uskoa parempaan, Furuholm linjaa.
Furuholmin mukaan suunnanmuutos alkaa tosiasioiden tunnustamisesta. Työntekijöiden aseman heikentäminen, sosiaaliturvan rapauttaminen ja koulutusleikkaukset eivät hänen mukaansa ole vieneet Suomea eteenpäin. Esimerkkeinä hän mainitsee suojaosan poistamisen ja aikuiskoulutustuen lakkauttamisen, jotka ovat heikentäneet mahdollisuuksia osa-aikatyöhön ja uudelleenkouluttautumiseen.
– Työnteon on oltava aina kannattavaa, etenkin kun työelämä on vuosien saatossa muuttunut entistä repaleisemmaksi ja epävarmemmaksi. Perustulokeskustelu on avattava uudelleen. Samalla on mahdollistettava ihmisten kouluttautuminen, kun työelämä on jatkuvassa murroksessa ja osaamisen päivittäminen on välttämätöntä, Furuholm toteaa.
Furuholm pitää aiemmin sovittua 8–11 miljardin euron sopeutustavoitetta tulevalle vaalikaudelle ylimitoitettuna. Hänen mukaansa Vasemmistoliiton päätös jättäytyä sovun ulkopuolelle oli oikea, vaikka hän jakaa huolen julkisen talouden tilasta. Furuholm varoittaa, että suomalaisten tärkeiden palveluiden rahoitus on vaarassa, jos leikkauslinjalla jatketaan. Valtion tulopuolen tarkastelu on välttämätöntä ja esimerkiksi miljardin yhteisöveronalennus on peruttava.
– On hyvä muistaa, että Orpon hallitus on linjannut puolustusmenojen nostamisesta vuoteen 2030 mennessä. Samaan aikaan sote-palvelut pitäisi turvata väestön ikääntyessä, ilmastotyö on siirretty seuraavan hallituksen huoleksi ja koulutustason nosto on välttämätön. Vaalikentillä onkin syytä puhua siitä, miten tämä yhtälö yhdessä velkajarrun kanssa ratkaistaan, Furuholm vaatii.
Yhteyshenkilöt
Timo FuruholmkansanedustajaPuh:050 551 0421timo.furuholm@eduskunta.fi
