Uudenmaan elinvoimakeskus

Wanhan Sarsalan sillan korjaus Tuusulassa aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin Tuusulanjärven ympäri vievällä kevyen liikenteen väylällä

10.4.2026 12:33:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote

Wanhan Sarsalan sillan korjaustyöt aiheuttavat muutoksia kevyen liikenteen liikennejärjestelyihin Vanhalla Ruskelantiellä. Silta sijaitsee Tuusulanjärven ympäri vievällä reitillä. Sillan peruskorjaus alkaa viikolla 17 huhtikuussa ja valmistuu kesäkuun loppuun mennessä.

Wanha Sarsalan silta.

Sillan peruskorjauksessa sillan vesieristeet, päällysteet, reunapalkit ja kaiteet uusitaan. Korjaustyön aikana kevyen liikenteen käytössä on kavennettu yhteys. Mopoliikenne on sallittu työn aikana. Ajoneuvoliikenne on kielletty työn aikana.

Avainsanat

siltatyötuusulaliikennehaitta

Yhteyshenkilöt

Työmaapäällikkö Otto Suominen, Destia Oy, puh. 040 661 3845
Valvontakonsultti Henry Niemi, Siltainsinöörit TH Oy, puh. 045 126 9960
Projektipäällikkö Timo Repo, Elinvoimakeskus, puh. 0295 021 338

Kuvat

Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

