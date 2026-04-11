Nylands Gröna utsåg elva kandidater till riksdagsvalet
11.4.2026 16:13:18 EEST | Uudenmaan Vihreät ry, Nylands Gröna rf | Tiedote
Nylands Gröna utsåg vid sitt vårmöte de första kandidaterna inför det kommande riksdagsvalet. Kandidaterna utgör en mångsidig grupp från olika kommuner i Nyland. Bland dem finns de nuvarande nyländska riksdagsledamöterna Saara Hyrkkö, Inka Hopsu och Tiina Elo, samt stads- och välfärdsområdesfullmäktigeledamoten Denise Niemi från Lovisa.
"Social- och hälsovården är grunden för ett fungerande samhälle, men i dag saknas tillräckliga verktyg för att den ska fungera som den borde. Samhällets styrka mäts i hur vi tar hand om dem som befinner sig i en svagare ställning – och här finns fortfarande mycket kvar att göra", säger Denise Niemi.
"Finland behöver modiga åtgärder som återställer människors förtroende för framtiden. Vi måste samtidigt stärka ekonomin och rätta till följderna av Orpo-regeringens politik, som splittrar Finland, gynnar de rika och bortser från miljön. Ökningen av barnfattigdomen, förlusten av naturen och bakslaget för jämlikheten måste stoppas. Det är också grunden för en hållbar ekonomi. När vi tar hand om daghem, skolor, social- och hälsovårdstjänster och kultur har Finland möjlighet att fortsätta vara världens bästa land", säger Saara Hyrkkö, som är vice ordförande i både den gröna riksdagsgruppen och finansutskottet.
Också riksdagsledamöterna Tiina Elo och Inka Hopsu är kandidater. Bland de utsedda kandidaterna finns också många erfarna politiker, som ordföranden för Vanda Grönas fullmäktigegrupp Tia Seppänen, samt stads- och välfärdsområdesfullmäktigeledamöterna Noora Peltoniemi (f.d. Koponen) och Peppi Seppälä från Esbo. Till kandidater utsågs även ordföranden för Gröna Unga Maria Saita samt kommunfullmäktigeledamoten Tommi Muhli från Vichtis. Två av kandidaterna är inte offentliga.
Den nuvarande regeringen har genomfört omfattande nedskärningar inom bland annat social trygghet, utbildning och social- och hälsovårdstjänster, samtidigt som klimat- och miljöåtgärder hamnat i bakgrunden på regeringens agenda. De Gröna har under hela valperioden krävt starkare klimat- och naturåtgärder samt en rättvisare ekonomisk politik – och nu är det dags att genom ett gott valresultat påverka Finlands riktning.
Nylands Gröna kommer att utse fler kandidater ännu före sommaren.
Denise Nieminiemidenise@gmail.com
Saara HyrkköKansanedustaja, kaupunginvaltuutettuPuh:0407197604saara.hyrkko@eduskunta.fi
Uudenmaan Vihreät ry (perustettu 1984) on Vihreä liitto rp:n jäsenyhdistys ja toimii Vihreän liiton piirijärjestönä toimialueellaan.
Uudenmaan Vihreiden tarkoituksena on edistää toiminnallaan vihreitä arvoja. Tarkoituksen toteuttamiseksi Uudenmaan Vihreät tekee ennen kaikkea vaalityötä mm. asettamalla eduskuntavaaliehdokkaat ja aluevaaliehdokkaat sekä tukemalla jäsenyhdistyksiään kuntavaaleissa.
