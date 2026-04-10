Pohjalaismaakuntien siltojen kunnostamiseen panostetaan noin 7 miljoonaa euroa
10.4.2026 13:17:44 EEST | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan tieverkkoa parannetaan vuonna 2026 useilla siltojen uusimis- ja korjaushankkeilla. Työt kohdistuvat sekä vilkkaasti liikennöityihin pääteihin, että paikallisesti tärkeisiin kohteisiin. Tavoitteena on parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä varmistaa siltojen käytettävyys myös tulevaisuudessa.
Siltojen korjaamiseen ja rakentamiseen käytetään Pohjalaismaakunnissa vuonna 2026 noin 7 miljoonaa euroa. Vuonna 2025 vastaava summa oli noin 6 miljoonaa euroa, joten rahoitus kasvaa noin miljoonalla eurolla. Kyseessä on merkittävä panostus alueen tieverkon ja liikenneturvallisuuden parantamiseen.
Uudet ja korjattavat sillat, joiden uusiminen on jo aloitettu ja sillat valmistuvat vuoden 2026 aikana
- Lapväärtinjoen silta, Kristiinankaupunki (valtatie 8)
Vilkkaasti liikennöidyn valtatie 8:n varrella oleva sillan uusiminen saadaan päätökseen kesäkuun puoleenväliin mennessä.
- Joksholman silta, Pedersöre (valtatie 8)
Sillan uusiminen on aloitettu ja silta valmistuu vuonna 2026.
Mälsorkanavan silta, Mustasaari (valtatie 8)
Sillan uusiminen on aloitettu ja silta valmistuu vuonna 2026.
Seuraavien siltojen korjaustyöt alkavat kevään aikana ja ne saadaan päätökseen syksyn 2026 aikana:
- Rudon silta, Laihia (Valtatie 3)
- Madesjoen silta, Maalahti (Valtatie 8)
- Bragen silta, Vaasa (Valtatie 3 moottoritie)
- Pitkänmäen alikulkukäytävä (länsi) (Valtatie 3 moottoritie) Vaasa
- Pitkänmäen alikulkukäytävä (itä) (Valtatie 3 moottoritie), Vaasa
Lisäksi vuoden 2026 aikana siltojen ylläpitourakan puitteissa korjataan useita kymmeniä siltoja, joissa on havaittu lievempiä vaurioita tai turvallisuuteen liittyviä puutteita. Suunnitteilla on myös kahdesta kolmeen uutta siltaa. Samanaikaisesti valmistellaan viidestä kuuteen siltojen korjaussuunnitelmaa. Rakentamisen tarkemmat aikataulut täsmentyvät myöhemmin.
Useat siltatyömaat sijaitsevat erittäin vilkkaasti liikennöityjen teiden varrella. Työt pyritään toteuttamaan siten, että liikenteelle aiheutuva haitta jää mahdollisimman vähäiseksi. Työmailla käytetään muun muassa valo-ohjausta ja liikenteen sujuvuutta seurataan koko työmaan ajan. Työmatkaliikenteessä liikkuvien kannattaa varautua mahdollisiin viiveisiin ja ottaa työmaat huomioon reittiä ja aikatauluja suunnitellessa. Odotusajoille on asetettu enimmäisrajat, joita urakoissa noudatetaan.
Siltojen kunto huolettaa
Pohjalaismaakunnissa on tällä hetkellä 82 huonokuntoista siltaa ja 52 painorajoitettua siltaa. Siltojen korjaustarpeet ovat laajat, eikä käytettävissä oleva rahoitus riitä kaikkien painorajoitettujen siltojen korjaamiseen tai uusimiseen.
Elinvoimakeskuksen projektipäällikkö Sami Palo muistuttaa, että vaikka siltojen korjaamiseen panostetaan tänäkin vuonna aiempaa enemmän, haasteet eivät ole poistumassa.
- Korjaamme ja uusimme siltoja vuosittain, mutta huonokuntoisten siltojen määrä kasvaa silti. Sillat ovat tieverkolla kriittisessä roolissa. Jos sillan yli ei pääse, kiertotiet voivat merkittävästi hankaloittaa liikkumista tai jopa estää sen kokonaan, Palo toteaa.
Siltakohteet asetetaan tärkeysjärjestykseen useiden tekijöiden perusteella. Arvioinnissa painottuvat korjaustarpeen kiireellisyys, sillan liikenteellinen merkitys sekä käytettävissä oleva rahoitus. Kiireellisimpiä ovat kohteet, joissa sillan heikko kunto voi aiheuttaa riskejä liikenteelle tai merkittäviä haittoja alueen liikkumiselle ja kuljetuksille. Käytettävissä oleva rahoitus on luonnollisesti myös tärkeä tekijä, joka vaikuttaa siihen, mitä siltoja voidaan korjata.
Sami Palo, projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
puh. 050 350 9023
Tietoja julkaisijasta
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa Etelä-Pohjanmaalla elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä. Ympäristötehtäviä sekä maanteiden pidon tehtäviä eli tienpidon hankkeiden ja kunnossapidon suunnittelua hoidamme Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
