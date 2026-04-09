KUTSU: Kansallispuistot tutuiksi - Salaiset kansiot -kirjan julkistustilaisuus 28.4.2026 KLO 15.00 Lönnrotinkatu 18 A 2.krs.

Paljon kaivattu kirja on sukellus aikaan, joka myös muuttaa käsitystä kansallispuistojen historiasta. Löydetyt tiedot on käyty läpi Metsähallituksen Luontopalveluiden asiantuntijoiden kanssa ja ne esitetään ensi kertaa yleisölle.

Kansallispuistot tutuiksi – Salaiset kansiot on täynnä ainutlaatuisia näkökulmia, joita et löydä mistään muualta. Kirja sisältää tekijöiden päiväkirjaotteita tapahtumista ja havainnoista kansallispuistojen kiehtovimpien tarinoiden ja unohdettujen kohteiden äärellä.

Kirjassa on uudet vinkit jokaiseen Suomen 41 kansallispuistoon ja mukana kulkevat QR-koodit ohjaavat puistoittain kattavaan mediapakettiin. Kokonaisuus avaa lukijalle nojatuolimatkan kansallispuistojen sydämeen videoina, kuvina ja AI:n avulla.

Kirjassa kerrotaan vastauksia kutkuttaviin kysymyksiin:

Mitkä kansallispuistot kätkevät perimätiedon mukaan haudattuja kulta-aarteita?

Missä sijaitsevat vulkaanisen toiminnan jäljet kivettyneine laavavirtoineen?

Missä Kolin kansallispuistossa seisoo Eero Järnefeltin maalaama kuuluisa mänty?

Minkä järven veden on uskottu olevan terveysvaikutteista? Onko terveysvesi sittenkin lähteestä, joka pulppuaa muutaman kilometrin päässä järvestä?

Kansallispuistot tutuiksi on Suomen suurin Facebook-ryhmä. Jäseniä on jo lähes 300 000. Ryhmän jäsenet ovat toimineet aktiivisesti kirjan toimituksen apuna vinkaten kohdevinkkejä, salaisuuksia erämaiden eri kolkissa.

Tekijät Pepe ja Paula Forsberg ovat Suomen tunnetuimmat kansallispuistoasiantuntijat, joiden luontotietoa hyödynnetään laajasti eri medioissa. Heidän käsissään historia, tarinat ja retkeilyvinkit nivoutuvat kiehtovaksi kokonaisuudeksi, joka palvelee sekä satunnaisia kävijöitä että intohimoisia luonnossa liikkujia.

Kirja ilmestyy huhtikuussa 2026.

Kirjan kustantaja on Readme.fi.

Aika: Tiistaina 28.4.2026, Klo 15.00.

Paikka: Lönnrotinkatu 18 A, 2. krs, 00120 Helsinki

Ilmoittaudu heti, mutta viimeistään 22.4.2026 jussi.kiilamo@readme.fi

Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi