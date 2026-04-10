Normaalikoulun yläkoulun ja lukion rakennuksen ikkunaan ammuttu kuula-aseella
10.4.2026 13:13:47 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Tilanne Normaalikoulun yläasteen ja lukion rakennuksessa on ohi.
Poliisi otti puolenpäivän aikaan koulun pihalta kiinni ammuskelijan, jonka hallusta löytyi koulun tietojen mukaan kuula-ase. Tilanteessa ei loukkaantunut ketään.
Koulussa suljettiin tilanteessa nopeasti ovet ja oppilaita varoitettiin kuulutuksella. Koulu tarjoaa oppilaille kriisiapua tarvittaessa.
Yhteyshenkilöt
Liisa HarjulaviestintäpäällikköPuh:040 805 4403viestinta@jyu.fi
