Artukaisten pelastusasemalla käynnistyy 24/7-hälytysvalmiuden pilotointi – tavoitettavuus paranee Länsi-Turun alueella

Hälytystoiminnan käynnistäminen Artukaisissa vastaa kaupunkialueen infran kasvuun sekä siitä johtuviin lisääntyneisiin ja muuttuneisiin riskeihin. Samalla se vahvistaa pelastustoiminnan palveluiden saatavuutta erityisesti läntisen Turun sekä eteläisen Raision alueilla. Toimintamalli tukee pelastustoiminnan toimintavalmiuden toteutumista viranomaisvaatimusten mukaisesti.

Hälytystoiminnan käynnistäminen parantaa alueen tavoitettavuutta ja lyhentää ensimmäisen yksikön vasteaikaa. Samalla se vahvistaa pelastustoiminnan toimintavarmuutta ja auttaa vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen aiempaa tehokkaammin.

– Alkuvaiheessa toimintaa toteutetaan pilottimaisesti olemassa olevilla resursseilla, eikä täyttä valmiutta voida vielä taata jokaiselle päivälle. Tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta pysyväksi osaksi palveluverkkoa kesän jälkeisten henkilöstörekrytointien myötä, pelastuspäällikkö Marko Hottinen kertoo.

Kärkiyksikkönä täysin uudenlainen paloauto

Toiminta alkaa aluksi nykyisellä kalustolla, ja uusi kärkiyksikköajoneuvo on tarkoitus ottaa käyttöön vapun aikaan käyttökoulutusten valmistuttua.

Tuleva kärkiyksikkö on yli 3 500 kg:n painoinen pelastusyksikkö, jota miehittää kaksi pelastajaa. Se hoitaa nopeasti monia pienempiä tehtäviä itsenäisesti ja toimii vaativammissa tilanteissa ensimmäisenä yksikkönä käynnistäen pelastustoimet sekä välittäen tilannekuvaa muille yksiköille.

Vastaavaa toimintamallia on hyödynnetty aiemmin Turun Jaanin paloasemalla. Artukaisissa käyttöönotettava ratkaisu edustaa sen kehitettyä ja laajennettua versiota.

Toimintamalli tukee pelastustoimen palveluiden suorituskykyä laajemmin myös aseman varsinaisen toiminta-alueen ulkopuolella. Muutoksen myötä valmiuden säätely on aiempaa dynaamisempaa, mikä mahdollistaa resurssien joustavamman käytön ja nopeamman reagoinnin kasvavaan palveluntarpeeseen.

Taustatietoa

Artukaisten asemalla on ollut aiemmin hälytysvalmius, mutta se lakkautettiin vuonna 2005, minkä jälkeen asema on toiminut pelastuslaitoksen huoltovarmuustoimipisteenä.

Pelastustoiminnan toimintavalmiutta ja palveluiden saatavuutta ohjaa pelastustoimen toimintavalmiussuunnitelma, jossa määritellään riskiruudut ja niiden määräytymiseen vaikuttavat tekijät. Toimintaympäristön muutokset ovat lisänneet tarvetta arvioida toimintavalmiuden riittävyyttä.

Länsi-Turkuun rakennetaan parhaillaan myös täysin uutta pelastusasemaa, jonka arvioidaan valmistuvan vuoden 2027 loppuun mennessä. Artukaisten aseman käynnistyvä toiminta tukee pelastustoiminnan palveluverkon kehittämistä siirtymävaiheessa, ja osa toiminnoista siirtyy uudelle asemalle sen valmistuttua.