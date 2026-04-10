Nuorisovaltuusto ja vanhusneuvosto järjestävät yhteisen Kulttuurimessut-tapahtuman

Kulttuurimessut järjestetään torstaina 16.4. klo 17–20 Eläkeläisten toimintakeskuksella (Ajurinkatu 14). Tapahtuma on maksuton.

Tapahtumassa on tarjolla erilaisia taiteellisia ja toiminnallisia työpajoja, joihin kävijät voivat osallistua.

Taidepajassa pääsee piirtämään ja maalaamaan vaikkapa karikatyyrejä tai kokeilemaan tatuoimista tekonahalle.

Musiikkipajassa on luvassa karaokea.

Lyriikkapajassa pääsee kirjoittamaan omia raplyriikoita.

Leivontapajassa leivotaan maittavia karjalanpiirakoita.

Työpajat ovat klo 17–19, jonka jälkeen on mahdollista hengailla, kahvitella ja maistaa karjalanpiirakoita.

Tavoitteena on edistää sukupolvien välistä kohtaamista

Nuorisovaltuusto ja vanhusneuvosto ovat suunnitelleet tapahtuman yhdessä. Ensimmäistä kertaa nuorten ja ikäihmisten yhteinen tapahtuma järjestettiin viime vuonna.

Tapahtuman tavoitteena on edistää sukupolvien välistä kohtaamista. Työpajoja ohjaavat nuoret ja ikäihmiset yhdessä.

- Tapahtuman ideana on tuoda nuoria ja ikäihmisiä jälleen yhteen mukavan tekemisen merkeissä. Tervetuloa siis kaikenikäiset haastamaan itseänne monipuolisissa pajoissa. Lisäksi luvassa on myös yhteislaulua, kertoo Sanni Lehtinen Vaasan nuorisovaltuustosta.