Nuorisovaltuusto ja vanhusneuvosto järjestävät yhteisen Kulttuurimessut-tapahtuman
10.4.2026 14:07:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan nuorisovaltuusto ja vanhusneuvosto järjestävät kaikenikäisille suunnatun, maksuttoman Kulttuurimessut-tapahtuman 16.4. Tapahtuman tavoitteena on tuoda nuoret ja ikäihmiset yhteen mukavan tekemisen merkeissä.
Kulttuurimessut järjestetään torstaina 16.4. klo 17–20 Eläkeläisten toimintakeskuksella (Ajurinkatu 14). Tapahtuma on maksuton.
Tapahtumassa on tarjolla erilaisia taiteellisia ja toiminnallisia työpajoja, joihin kävijät voivat osallistua.
- Taidepajassa pääsee piirtämään ja maalaamaan vaikkapa karikatyyrejä tai kokeilemaan tatuoimista tekonahalle.
- Musiikkipajassa on luvassa karaokea.
- Lyriikkapajassa pääsee kirjoittamaan omia raplyriikoita.
- Leivontapajassa leivotaan maittavia karjalanpiirakoita.
Työpajat ovat klo 17–19, jonka jälkeen on mahdollista hengailla, kahvitella ja maistaa karjalanpiirakoita.
Tavoitteena on edistää sukupolvien välistä kohtaamista
Nuorisovaltuusto ja vanhusneuvosto ovat suunnitelleet tapahtuman yhdessä. Ensimmäistä kertaa nuorten ja ikäihmisten yhteinen tapahtuma järjestettiin viime vuonna.
Tapahtuman tavoitteena on edistää sukupolvien välistä kohtaamista. Työpajoja ohjaavat nuoret ja ikäihmiset yhdessä.
- Tapahtuman ideana on tuoda nuoria ja ikäihmisiä jälleen yhteen mukavan tekemisen merkeissä. Tervetuloa siis kaikenikäiset haastamaan itseänne monipuolisissa pajoissa. Lisäksi luvassa on myös yhteislaulua, kertoo Sanni Lehtinen Vaasan nuorisovaltuustosta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Nuorisoasiainkoordinaattori Ari Kupari, puh. 040 173 0745, ari.kupari@vaasa.fi
Koordinaattori (vanhusneuvosto) Senni Korhonen, puh. 040 197 8216, senni.korhonen@vaasa.fi
Ungdomsfullmäktige och äldrerådet ordnar gemensam kulturmässa10.4.2026 14:07:14 EEST | Pressmeddelande
Vasa ungdomsfullmäktige och äldreråd ordnar 16.4 en kulturmässa som riktas till alla åldrar och är avgiftsfritt. Syftet med evenemanget är att föra samman ungdomar och seniorer som kan ha det roligt tillsammans.
