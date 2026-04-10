Vaasan kaupunki - Vasa stad

Nuorisovaltuusto ja vanhusneuvosto järjestävät yhteisen Kulttuurimessut-tapahtuman

10.4.2026 14:07:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Vaasan nuorisovaltuusto ja vanhusneuvosto järjestävät kaikenikäisille suunnatun, maksuttoman Kulttuurimessut-tapahtuman 16.4. Tapahtuman tavoitteena on tuoda nuoret ja ikäihmiset yhteen mukavan tekemisen merkeissä.

Kulttuurimessut järjestetään torstaina 16.4. klo 17–20 Eläkeläisten toimintakeskuksella (Ajurinkatu 14). Tapahtuma on maksuton.

Tapahtumassa on tarjolla erilaisia taiteellisia ja toiminnallisia työpajoja, joihin kävijät voivat osallistua.

  • Taidepajassa pääsee piirtämään ja maalaamaan vaikkapa karikatyyrejä tai kokeilemaan tatuoimista tekonahalle.
  • Musiikkipajassa on luvassa karaokea.
  • Lyriikkapajassa pääsee kirjoittamaan omia raplyriikoita.
  • Leivontapajassa leivotaan maittavia karjalanpiirakoita.

Työpajat ovat klo 17–19, jonka jälkeen on mahdollista hengailla, kahvitella ja maistaa karjalanpiirakoita.

Tavoitteena on edistää sukupolvien välistä kohtaamista

Nuorisovaltuusto ja vanhusneuvosto ovat suunnitelleet tapahtuman yhdessä. Ensimmäistä kertaa nuorten ja ikäihmisten yhteinen tapahtuma järjestettiin viime vuonna.

Tapahtuman tavoitteena on edistää sukupolvien välistä kohtaamista. Työpajoja ohjaavat nuoret ja ikäihmiset yhdessä.

- Tapahtuman ideana on tuoda nuoria ja ikäihmisiä jälleen yhteen mukavan tekemisen merkeissä. Tervetuloa siis kaikenikäiset haastamaan itseänne monipuolisissa pajoissa. Lisäksi luvassa on myös yhteislaulua, kertoo Sanni Lehtinen Vaasan nuorisovaltuustosta.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Nuorisoasiainkoordinaattori Ari Kupari, puh. 040 173 0745, ari.kupari@vaasa.fi

Koordinaattori (vanhusneuvosto) Senni Korhonen, puh. 040 197 8216, senni.korhonen@vaasa.fi

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye