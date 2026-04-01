Muistutus! KUTSU medialle: Esittelemme Axel Straschnoyn uuden näyttelyn EMMAssa ti 14.4. klo 10.00

Aika ja paikka

Tiistai 14. huhtikuuta 2026, EMMA – Espoon modernin taiteen museo

Tiedotustilaisuus klo 10:00

Kielet: englanti ja suomi

Tilaisuudessa taiteilija Axel Straschnoy kertoo uudesta näyttelystään Uskomme ja hyväksymme näiden olentojen olemassaolon. Hänen lisäkseen tiedotustilaisuudessa puhuu myös näyttelyn kuraattori Nella Aarne, Suomen taideakatemian säätiön puheenjohtaja Johanna Pihlajamaa sekä EMMAn johtaja Krist Gruijthuijsen.

Lisätietoa, haastattelupyynnöt ja ilmoittautumiset ma 13.4.2026 mennessä:

Iris Suomi, markkinointi- ja viestintäpäällikkö

Axel Straschnoy: Uskomme ja hyväksymme näiden olentojen olemassaolon | 15.4.2026 – 9.8.2026

Axel Straschnoyn (s. 1978, Buenos Aires) yksityisnäyttely EMMAssa on osa taiteilijalle vuonna 2025 myönnettyä Suomen taideakatemian säätiön palkintoa. Kokonaisuus kutsuu pohtimaan utooppisen ajattelun yhteiskunnallista merkitystä ja koettelemaan poliittisen mielikuvituksen rajoja.

Uskomme ja hyväksymme näiden olentojen olemassaolon on moniosainen, koko näyttelyn kattava installaatio, joka tarkastelee Argentiinassa 1950-luvun lopulla syntynyttä marginaalista poliittista liikettä, posadismia. Liikkeen perustanut trotskilaisaktivisti J. Posadas esitti, että yhteys ulkoavaruudessa oleviin edistyneisiin kommunistisiin sivilisaatioihin mahdollistaisi myös Maassa uudenlaisen yhteiskunnan vailla köyhyyttä, nälkää ja sotaa. Straschnoy palaa posadismin visioihin ajassamme, jota leimaavat yhä syvenevät poliittiset ja ekologiset kriisit.

Näyttely on tuotettu yhteistyössä Suomen taideakatemian säätiön ja Espoon kaupungin kanssa. Palkintoon sisältyy EMMAn tuottama julkaisu, joka ilmestyy kevään aikana. EMMAssa on aikaisemmin nähty palkintonäyttelyt taiteilijoilta Tuomas A. Laitinen, Camilla Vuorenmaa, Outi Pieski, Aaron Heino ja Katarina Reuter.