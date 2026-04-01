Muistutus! KUTSU medialle: Esittelemme Axel Straschnoyn uuden näyttelyn EMMAssa ti 14.4. klo 10.00
10.4.2026 14:00:00 EEST | EMMA – Espoo Museum of Modern Art | Kutsu
EMMA – Espoon modernin taiteen museossa avautuu taiteilija ja elokuvantekijä Axel Straschnoyn näyttely osana hänelle vuonna 2025 myönnettyä Suomen taideakatemian palkintoa. Tervetuloa tiedotustilaisuuteen!
Aika ja paikka
Tiistai 14. huhtikuuta 2026, EMMA – Espoon modernin taiteen museo
Tiedotustilaisuus klo 10:00
Kielet: englanti ja suomi
Tilaisuudessa taiteilija Axel Straschnoy kertoo uudesta näyttelystään Uskomme ja hyväksymme näiden olentojen olemassaolon. Hänen lisäkseen tiedotustilaisuudessa puhuu myös näyttelyn kuraattori Nella Aarne, Suomen taideakatemian säätiön puheenjohtaja Johanna Pihlajamaa sekä EMMAn johtaja Krist Gruijthuijsen.
Lisätietoa, haastattelupyynnöt ja ilmoittautumiset ma 13.4.2026 mennessä:
Iris Suomi, markkinointi- ja viestintäpäällikkö
iris.suomi@emmamuseum.fi
+358 44 760 1930
Axel Straschnoy: Uskomme ja hyväksymme näiden olentojen olemassaolon | 15.4.2026 – 9.8.2026
Axel Straschnoyn (s. 1978, Buenos Aires) yksityisnäyttely EMMAssa on osa taiteilijalle vuonna 2025 myönnettyä Suomen taideakatemian säätiön palkintoa. Kokonaisuus kutsuu pohtimaan utooppisen ajattelun yhteiskunnallista merkitystä ja koettelemaan poliittisen mielikuvituksen rajoja.
Uskomme ja hyväksymme näiden olentojen olemassaolon on moniosainen, koko näyttelyn kattava installaatio, joka tarkastelee Argentiinassa 1950-luvun lopulla syntynyttä marginaalista poliittista liikettä, posadismia. Liikkeen perustanut trotskilaisaktivisti J. Posadas esitti, että yhteys ulkoavaruudessa oleviin edistyneisiin kommunistisiin sivilisaatioihin mahdollistaisi myös Maassa uudenlaisen yhteiskunnan vailla köyhyyttä, nälkää ja sotaa. Straschnoy palaa posadismin visioihin ajassamme, jota leimaavat yhä syvenevät poliittiset ja ekologiset kriisit.
Näyttely on tuotettu yhteistyössä Suomen taideakatemian säätiön ja Espoon kaupungin kanssa. Palkintoon sisältyy EMMAn tuottama julkaisu, joka ilmestyy kevään aikana. EMMAssa on aikaisemmin nähty palkintonäyttelyt taiteilijoilta Tuomas A. Laitinen, Camilla Vuorenmaa, Outi Pieski, Aaron Heino ja Katarina Reuter.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
INBJUDAN till media: Pressvisning för Axel Straschnoys utställningen tis den 14 april kl. 10 på EMMA1.4.2026 15:30:00 EEST | Pressinbjudan
På EMMA – Esbo moderna konstmuseum öppnar konstnären och filmskaparen Axel Straschnoys utställning som en del av det pris som konstnären tilldelades 2025 av Finlands konstakademi. Välkommen att höra konstnären själv berätta om utställningen.
KUTSU medialle: Esittelemme Axel Straschnoyn uuden näyttelyn EMMAssa ti 14.4. klo 10.001.4.2026 15:30:00 EEST | Kutsu
EMMA – Espoon modernin taiteen museossa avautuu taiteilija ja elokuvantekijä Axel Straschnoyn näyttely osana taiteilijalle vuonna 2025 myönnettyä Suomen taideakatemian palkintoa. Tervetuloa tiedotustilaisuuteen tutustumaan näyttelyyn.
INVITATION for media: Press Preview of Axel Straschnoy’s exhibition on Tues 14 April at 10:00 am at EMMA1.4.2026 15:30:00 EEST | Press invitation
EMMA – Espoo Museum of Modern Art presents artist and filmmaker Axel Straschnoy’s new exhibition as part of the Fine Arts Academy of Finland Prize awarded to the artist in 2025. Warmly welcome to the press preview of the exhibition.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme