Vuoden 2026 rakennusalan diplomi-insinööriksi on valittu HOAS:n toimitusjohtaja Matti Tarhio

RILin hallituksen mukaan Tarhio täyttää erinomaisesti Vuoden rakennusalan diplomi-insinöörin valintakriteerit. Niitä ovat muun muassa laadukas ja innovatiivinen insinööriosaaminen sekä henkilön esimerkillisyys.

”Matti Tarhio on toiminut paitsi aktiivisena keskustelijana asuntopolitiikassa, myös esimerkiksi Lean-rakentamisen ja laajemmin rakennetun ympäristön alan kehittäjänä. Hänen tilaaja- ja rakennuttajaosaamisellaan on ollut valtaisa merkitys yhteiskunnallisesti, esimerkiksi HOAS:n toiminnan kehittämisessä.”

Vuoden 2026 rakennusalan diplomi-insinöörille on myönnetty myös rakennusneuvoksen arvonimi kesäkuussa 2023. Hän on toiminut alalla monipuolisesti: rakennuttajana, viranomaistehtävissä, kiinteistökehittämisessä sekä rakennusliikkeessä. Lisäksi hän on toiminut useamman kiinteistönalan yrityksen hallituksessa.

Tarhio on hyvin arvostettu yhteistyökumppani rakentamisen eri toimijoiden keskuudessa. Hänet on usein mainittu rakennusalan uudistajana aina innovatiivisen ja positiivisen lähestymiskulman ansiosta, joka toimii erinomaisena esimerkkinä myös hyvästä johtajuudesta.

”On erityisen hienoa saada tämä tunnustus innovatiivisessa Oulussa. Tunnustus on myös alan arvostus sille työlle ja suunnalle, jota jokainen Vuoden rakennusalan diplomi-insinööri on tehnyt toimialan kehittämiseksi. Toimialamme on merkityksellinen Suomen kansallisvarallisuuden rakentajana ja vaalijana. Rakennus- ja kiinteistöalalla on merkittävä vaikutus eri toimialojen menestykseen, mutta erityinen merkitys sillä on ihmisten hyvinvoinnille asumisen kautta”, Tarhio sanoo.

Tunnustuksen saaja paljastettiin RILin kevätkokouksen yhteydessä torstaina 16.4.2026 Oulussa.

