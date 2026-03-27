Vuoden 2026 rakennusalan diplomi-insinööriksi on valittu HOAS:n toimitusjohtaja Matti Tarhio

16.4.2026 19:45:00 EEST | RIL ry | Tiedote

RIL on valinnut Vuoden 2026 rakennusalan diplomi-insinööriksi Matti Tarhion, joka toimii Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS:n toimitusjohtajana. Hän on työskennellyt aktiivisesti asuntopolitiikkaan, opiskelija-asumiseen ja rakennuttamiseen liittyvien kysymysten parissa yli 30 vuotta.

Vuoden 2026 rakennusalan diplomi-insinööriksi valittu Matti Tarhio on tehnyt merkittävän uran asuntorakentamisen ja asumisen kehittämisessä. ”Koen, että tärkein saavutukseni on ollut monipuolisen osaamisen kartuttaminen eri työtehtävissä rakennus- ja kiinteistöalalla. Johtotehtävissä tärkeintä on saada ihmiset onnistumaan ja innostumaan työssään ja toimimaan yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä ei tapahdu mikrojohtamisella, vaan antamalla heille vapautta ja luottamalla heihin.”
Vuoden 2026 rakennusalan diplomi-insinööriksi valittu Matti Tarhio on tehnyt merkittävän uran asuntorakentamisen ja asumisen kehittämisessä. ”Koen, että tärkein saavutukseni on ollut monipuolisen osaamisen kartuttaminen eri työtehtävissä rakennus- ja kiinteistöalalla. Johtotehtävissä tärkeintä on saada ihmiset onnistumaan ja innostumaan työssään ja toimimaan yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä ei tapahdu mikrojohtamisella, vaan antamalla heille vapautta ja luottamalla heihin.” Kuva: RIL/Mirkku Merimaa

RILin hallituksen mukaan Tarhio täyttää erinomaisesti Vuoden rakennusalan diplomi-insinöörin valintakriteerit. Niitä ovat muun muassa laadukas ja innovatiivinen insinööriosaaminen sekä henkilön esimerkillisyys.

”Matti Tarhio on toiminut paitsi aktiivisena keskustelijana asuntopolitiikassa, myös esimerkiksi Lean-rakentamisen ja laajemmin rakennetun ympäristön alan kehittäjänä. Hänen tilaaja- ja rakennuttajaosaamisellaan on ollut valtaisa merkitys yhteiskunnallisesti, esimerkiksi HOAS:n toiminnan kehittämisessä.”

Vuoden 2026 rakennusalan diplomi-insinöörille on myönnetty myös rakennusneuvoksen arvonimi kesäkuussa 2023. Hän on toiminut alalla monipuolisesti: rakennuttajana, viranomaistehtävissä, kiinteistökehittämisessä sekä rakennusliikkeessä. Lisäksi hän on toiminut useamman kiinteistönalan yrityksen hallituksessa.

Tarhio on hyvin arvostettu yhteistyökumppani rakentamisen eri toimijoiden keskuudessa. Hänet on usein mainittu rakennusalan uudistajana aina innovatiivisen ja positiivisen lähestymiskulman ansiosta, joka toimii erinomaisena esimerkkinä myös hyvästä johtajuudesta.

”On erityisen hienoa saada tämä tunnustus innovatiivisessa Oulussa. Tunnustus on myös alan arvostus sille työlle ja suunnalle, jota jokainen Vuoden rakennusalan diplomi-insinööri on tehnyt toimialan kehittämiseksi. Toimialamme on merkityksellinen Suomen kansallisvarallisuuden rakentajana ja vaalijana. Rakennus- ja kiinteistöalalla on merkittävä vaikutus eri toimialojen menestykseen, mutta erityinen merkitys sillä on ihmisten hyvinvoinnille asumisen kautta”, Tarhio sanoo.

Tunnustuksen saaja paljastettiin RILin kevätkokouksen yhteydessä torstaina 16.4.2026 Oulussa.

Lisätietoja:

Henriikka Hellström, johtaja, jäsenyys ja viestintä, RIL

p. 040 554 8857, henriikka.hellstrom@ril.fi

 

Matti Tarhio, toimitusjohtaja, HOAS

p. 0400 800 255, matti.tarhio@hoas.fi

Vuoden 2026 rakennusalan diplomi-insinööriksi valittu Matti Tarhio on tehnyt merkittävän uran asuntorakentamisen ja asumisen kehittämisessä. ”Koen, että tärkein saavutukseni on ollut monipuolisen osaamisen kartuttaminen eri työtehtävissä rakennus- ja kiinteistöalalla. Johtotehtävissä tärkeintä on saada ihmiset onnistumaan ja innostumaan työssään ja toimimaan yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä ei tapahdu mikrojohtamisella, vaan antamalla heille vapautta ja luottamalla heihin.”
Vuoden 2026 rakennusalan diplomi-insinööriksi valittu Matti Tarhio on tehnyt merkittävän uran asuntorakentamisen ja asumisen kehittämisessä. ”Koen, että tärkein saavutukseni on ollut monipuolisen osaamisen kartuttaminen eri työtehtävissä rakennus- ja kiinteistöalalla. Johtotehtävissä tärkeintä on saada ihmiset onnistumaan ja innostumaan työssään ja toimimaan yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä ei tapahdu mikrojohtamisella, vaan antamalla heille vapautta ja luottamalla heihin.”
RIL on rakennetun ympäristön toimialan vuonna 1934 perustettu valtakunnallinen henkilöjärjestö. Jäseniämme ovat rakennetun ympäristön asiantuntijat – teekkareista tohtoreihin sekä YAMK-tutkinnon suorittaneet ja sitä kohti opiskelevat.

RIL ry:n Kesätyökysely 2025: Suosituimpia työantajia ovat suuret suunnittelu- ja konsulttitoimistot

RILin kesätyökyselyyn 2025 vastanneet rakennetun ympäristön alan teekkarit ovat edellisvuotta tyytyväisempiä niin työtehtäviinsä kuin työnantajiinsa. Myös palkkatyytyväisyys kasvoi. Kaikkiaan kesätöiden keskipalkat nousivat vuodessa 2 550 eurosta 2 620 euroon kuukaudessa. Houkuttelevimmiksi työnantajiksi nimettiin AFRY, Sweco, Ramboll, A-Insinöörit ja Sitowise.

