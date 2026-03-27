Vuoden 2026 rakennusalan diplomi-insinööriksi on valittu HOAS:n toimitusjohtaja Matti Tarhio
16.4.2026 19:45:00 EEST | RIL ry | Tiedote
RIL on valinnut Vuoden 2026 rakennusalan diplomi-insinööriksi Matti Tarhion, joka toimii Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS:n toimitusjohtajana. Hän on työskennellyt aktiivisesti asuntopolitiikkaan, opiskelija-asumiseen ja rakennuttamiseen liittyvien kysymysten parissa yli 30 vuotta.
RILin hallituksen mukaan Tarhio täyttää erinomaisesti Vuoden rakennusalan diplomi-insinöörin valintakriteerit. Niitä ovat muun muassa laadukas ja innovatiivinen insinööriosaaminen sekä henkilön esimerkillisyys.
”Matti Tarhio on toiminut paitsi aktiivisena keskustelijana asuntopolitiikassa, myös esimerkiksi Lean-rakentamisen ja laajemmin rakennetun ympäristön alan kehittäjänä. Hänen tilaaja- ja rakennuttajaosaamisellaan on ollut valtaisa merkitys yhteiskunnallisesti, esimerkiksi HOAS:n toiminnan kehittämisessä.”
Vuoden 2026 rakennusalan diplomi-insinöörille on myönnetty myös rakennusneuvoksen arvonimi kesäkuussa 2023. Hän on toiminut alalla monipuolisesti: rakennuttajana, viranomaistehtävissä, kiinteistökehittämisessä sekä rakennusliikkeessä. Lisäksi hän on toiminut useamman kiinteistönalan yrityksen hallituksessa.
Tarhio on hyvin arvostettu yhteistyökumppani rakentamisen eri toimijoiden keskuudessa. Hänet on usein mainittu rakennusalan uudistajana aina innovatiivisen ja positiivisen lähestymiskulman ansiosta, joka toimii erinomaisena esimerkkinä myös hyvästä johtajuudesta.
”On erityisen hienoa saada tämä tunnustus innovatiivisessa Oulussa. Tunnustus on myös alan arvostus sille työlle ja suunnalle, jota jokainen Vuoden rakennusalan diplomi-insinööri on tehnyt toimialan kehittämiseksi. Toimialamme on merkityksellinen Suomen kansallisvarallisuuden rakentajana ja vaalijana. Rakennus- ja kiinteistöalalla on merkittävä vaikutus eri toimialojen menestykseen, mutta erityinen merkitys sillä on ihmisten hyvinvoinnille asumisen kautta”, Tarhio sanoo.
Tunnustuksen saaja paljastettiin RILin kevätkokouksen yhteydessä torstaina 16.4.2026 Oulussa.
Lisätietoja:
Henriikka Hellström, johtaja, jäsenyys ja viestintä, RIL
p. 040 554 8857, henriikka.hellstrom@ril.fi
Matti Tarhio, toimitusjohtaja, HOAS
p. 0400 800 255, matti.tarhio@hoas.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Henriikka HellströmJohtaja, viestintä ja jäsenyysRILPuh:040 554 8857henriikka.hellstrom@ril.fi
Tytti LötjönenAsiantuntija, viestintä ja jäsenyysRILPuh:050 452 6212tytti.lotjonen@ril.fi
Kuvat
RIL on rakennetun ympäristön toimialan vuonna 1934 perustettu valtakunnallinen henkilöjärjestö. Jäseniämme ovat rakennetun ympäristön asiantuntijat – teekkareista tohtoreihin sekä YAMK-tutkinnon suorittaneet ja sitä kohti opiskelevat.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta RIL ry
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme