Jussi Heinosesta Säteilyturvakeskuksen strategia- ja kehittämisjohtaja

Uudessa tehtävässään Jussi Heinonen johtaa toukokuun alussa toimintansa aloittavaa strategia- ja kehittämisyksikköä. Yksikkö päätettiin perustaa yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena loppuvuonna 2025. Tulevaan yksikköön kootaan strategista kehittämistä ohjaavat ja tukevat toiminnot. Yksikön vastuulla on jatkossa strategiaprosessin valmistelu, toimeenpanon seuranta ja arviointi sekä strategisesti merkittävien kehittämisohjelmien koordinointi. Lisäksi yksikkö muun muassa kehittää STUKin kokonaisarkkitehtuuria, johtamisjärjestelmää ja turvallisuuskulttuuria sekä vastaa toiminnan arvioinneista.

”Strategia- ja kehittämisjohtajan tehtävä on todella kiinnostava nyt, kun STUKin toimialalla on meneillään laajoja muutoksia. Ydinenergialainsäädäntöä uudistetaan, uuden tyyppisiä ydinvoimalaitoshankkeita suunnitellaan ja yhteiskunnan odotukset valvonnalle muuttuvat. Samaan aikaan maailman myllerrys vaikuttaa myös ydin- ja säteilyturvallisuuteen ja STUKiin”, Jussi Heinonen kuvailee. ”Kun viranomaistoimintaa kehitetään, on entistä tärkeämpää ymmärtää näitä toimintaympäristön kehityssuuntia ja kyetä eri keinoin lisäämään toiminnan vaikuttavuutta. STUKiin perustettava uusi yksikkö nivoo kehitystoiminnan eri palaset yhteen ja näin tukee strategisen kehittämisen kokonaisuutta.”

Strategia- ja kehittämisjohtajan tehtävä on STUKissa uusi. Tehtävään haki määräaikaan mennessä 33 henkilöä. Viran kelpoisuusvaatimukset ja muut viran tehtävien menestykselliselle hoitamiselle tarvittavat valmiudet täytti parhaiten 11 hakijaa. Neljä heistä erottui tehtävään ja toimialaamme sopivalla osaamisella ja kokemuksella, ja heidät myös kutsuttiin haastatteluun.

Jussi Heinosella on toiminnan kehittämiseen tarvittava laaja kokonaiskuva Säteilyturvakeskuksen toiminnasta ja toimialasta sekä arvokasta kokemusta valvontatyöstä alalla. Strategia- ja kehittämisjohtajahaussa nämä vahvuudet erottuivat selvästi muihin hakijoihin verrattuna. Lisäksi Heinosella on vahvaa kokemusta strategisesta johtamisesta, kokonaisarkkitehtuurin kehittämisestä ja turvallisuuskulttuurista STUKin toimialalla sekä asiakkuuksien kehittämisestä etenkin valvontatyössä. Esihenkilö- ja johtotehtävissä hän on toiminut yli kymmenen vuoden ajan.