Suosittu tapahtuma saa jatkoa! Finlandia-talo kutsuu Design Kevääseen kohtaamaan, kokemaan ja kokeilemaan muotoilua
10.4.2026 14:44:12 EEST | Finlandia-talo | Tiedote
18.–19.4.2026 Finlandia-talossa järjestettävässä Design Kevät -tapahtumassa on mukana 70 kotimaista muotoilijaa. Tarjolla on designlöytöjä, design-työpajoja sekä herkkuja ja elämyksiä kaikille aisteille.
Osallistu, kohtaa ja kokeile – Design Kevät 2026 Finlandia-talossa on kevään yhteisöllisin design-tapahtuma, jossa kävijät pääsevät myös itse kokeilemaan muotoilua. Tapahtuma on jatkoa Finlandia-talon ja designyhteisö Designkaverien yhteistyönä toteutetulle, suositulle Design Joulu -tapahtumalle.
“Helsingin tapahtumakeväässä on ehdottomasti tilaa tällaiselle moniulotteiselle tapahtumalle, jossa korostuvat elämyksellisyys, kohtaamiset ja harkitut valinnat”, sanoo Finlandia-talon myyntijohtaja Jutta Vatanen.
Elämyksiä kaikille aisteille Finlandia-talossa
Tapahtumaan osallistuu tänä keväänä lähes 70 kotimaista muotoilijaa, ja esillä on designlöytöjä taiteesta ja keramiikasta vaatteisiin, koruihin, sisustukseen ja muihin keväisiin lahjaideoihin.
“Tapahtumassa nähdään vahva kattaus paikallista osaamista, muun muassa leikkisää keramiikkaa Bumsu Ceramicsilta, Helsinki-aiheisia paperituotteita Helsinki Postersilta, sekä Punavuoressa valmistettuja hopeakoruja Hopia Silveriltä”, kertoo Designkaverit-yhteisön Ella Hurskainen, joka toimii tapahtuman tuottajana.
Viikonlopun aikana kävijät voivat osallistua matalan kynnyksen työpajoihin Finlandia-talon Showroomissa. Tapahtuma-alue Verandan lisäksi avoinna on Finlandia-näyttely, joka avaa Alvar, Aino ja Elissa Aallon elämää, ajattelua ja suunnittelun filosofiaa. Näyttelyssä kannattaakin piipahtaa hakemassa inspiraatiota vaikkapa omiin design-projekteihin.
Design Kevään keskiössä eivät ole pelkät tuotteet, vaan tekijät niiden takana. Tapahtumassa kävijä kohtaa suunnittelijat kasvokkain, kuulee tarinoita inspiraation lähteistä, materiaalivalinnoista ja työprosesseista.
“Haluamme, että kävijät saavat elämyksiä kaikille aisteille; tuotteiden katselusta ja hypistelystä omin käsin tekemiseen, makuelämyksiin ja inspiroiviin kohtaamisiin”, Hurskainen jatkaa.
Finlandia Cafe&Wine on lauantaina avoinna klo 11–18, ja tarjoaa herkullista vegaanibrunssia klo 11–15. Sunnuntaina Finlandia Cafe&Wine palvelee klo 11–17. Tapahtumakävijät voivat nauttia myös tunnelmallisen ravintola Finlandia Bistron tarjonnasta molempina tapahtumapäivinä. Bistro on avoinna lauantaina 18.4. klo 14–21 ja sunnuntaina 19.4. klo 12–17.
Tunnelmaa täydentää tapahtumassa kuultava saksofonisti Johannes Salomaan livemusiikki.
Vastapainoa kuluttamiselle
Siinä missä monet design- ja markkinatapahtumat keskittyvät tehokkaaseen myymiseen, rakentuu Design Kevät kokemuksen ympärille. Tapahtuma tarjoaa vaihtoehdon nopealle kuluttamiselle: mahdollisuuden viipyä, inspiroitua, tehdä harkittuja löytöjä suoraan tekijöiltä ja nauttia kokonaisvaltaisesti tunnelmasta Finlandia-talon ainutlaatuisessa ympäristössä.
“Toivotamme kaikki tervetulleiksi kokemaan, kokeilemaan, inspiroitumaan ja viihtymään Finlandia-talossa", summaa Jutta Vatanen.
Tapahtuman tiedot
Aika:
Lauantai 18.4.2026 klo 12–18
Sunnuntai 19.4.2026 klo 11–17
Paikka:
Finlandia-talo, Mannerheimintie 13 E, Helsinki
Pääsy:
Vapaa pääsy
Järjestäjät
Design Kevään tuottaa Designkaverit yhteistyössä Finlandia-talon kanssa. Tapahtuma jatkaa suositun Design Joulu -tapahtuman perinnettä ja tuo sille keväisen rinnakkaistapahtuman.
Lisätiedot ja mediayhteydet
Jutta Vatanen
myyntijohtaja, Finlandia-talo Oy
Puhelin: 040 865 9961
jutta.vatanen@finlandiatalo.fi
https://finlandiatalo.fi/tapahtumat/designkaverit-design-kevat-2026/
Ella Hurskainen / Designkaverit
Puhelin: 050 4946995
Sähköposti: kaverit@designkaverit.fi
Linkki mediapankkiin ohessa. Mainitsettehan muotoilijan käyttäessänne kuvia:
Kuva1: Bumsu Ceramics
Kuva 2: Bumsu Ceramics
Kuva 3: Helsinki Posters
Kuva 4: Hopia Silver
Kuva 5: Hopia Silver
Kuva 6–7: Designkaverit
Finlandia-talo Oy
Finlandia-talo on maailman johtava, elämyksellinen kongressien, tapahtumien ja kulttuurin keskus. Keskellä Helsinkiä sijaitseva Finlandia-talo yhdistää ainutlaatuisella tavalla arkkitehtuurin, designin, toiminnallisuuden ja tunnelman. Vuodesta 2025 alkaen Finlandia-talon palvelutarjontaan on kuulunut tapahtumatoiminnan lisäksi majoitusmahdollisuus, uusia ravintolakonsepteja, design-kauppa sekä pysyvä näyttely, joka kertoo Alvar, Aino ja Elissa Aallon elämäntyöstä ja suomalaisuudesta.
