SDP:n Niina Malm: Orpo puhuu puutaheinää suojaosista – ei tiedä, mistä puhuu

10.4.2026 13:48:17 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

SDP:n kansanedustaja, varapuheenjohtaja Niina Malm tyrmää pääministeri Petteri Orpon väitteet työttömyysturvan suojaosien poistosta Ylen puheenjohtajatentissä. Orpo puhuu puutaheinää suojaosista eikä selvästi tiedä, mistä puhuu. Väite siitä, että osa-aikatyön vastaanottaminen olisi edelleen kannattavaa samalla tavalla, ei pidä paikkaansa. Hallitus on omilla päätöksillään heikentänyt työnteon kannustimia, Malm korostaa.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Orpo totesi tentissä, että työttömyysturvan sovittelujärjestelmä riittää kannustamaan työn vastaanottamiseen ilman suojaosaa. Malmin mukaan Orpo sotkee kaksi eri asiaa keskenään.

– Orpo ei tiedä, mistä puhuu. Hän puhuu sekaisin työttömyysturvasta ja sovitellusta työttömyysturvasta. Ne ovat kaksi eri asiaa. Jos olet kokonaan työtön ja otat edes pienen keikan vastaan, se leikkaa heti työttömyysturvaasi. Suojaosan poistamisen jälkeen leikkaus on entistä kovempi, Malm sanoo.

– Soviteltu työttömyysturva koskee tilannetta, jossa henkilö on jo osa-aikatyössä. Silloinkin suojaosan poistaminen pienentää käteen jäävää tuloa ja heikentää kannustimia tehdä lisää työtunteja. Orpon väite siitä, ettei työn vastaanottaminen leikkaisi etuutta, on yksinkertaisesti väärä, Malm jatkaa.

Suojaosan poistaminen on heikentänyt selvästi työttömien kannustimia tehdä osa-aikatyötä sekä osa-aikaisessa työssä olevien kannustimia tehdä lisää töitä.

– Hallituksen päätös poistaa suojaosa on heikentänyt sekä kokonaan työttömien että osa-aikatyötä tekevien asemaa. Molemmissa tilanteissa työn vastaanottaminen on nyt aiempaa vähemmän kannattavaa, Malm painottaa.

– Suojaosan poistaminen ei ole lisännyt kokoaikatyötä, mutta se on vähentänyt osa-aikatyön tekemistä, Malm toteaa.

– Hallituksen linja on ollut selvä: leikataan sosiaaliturvaa ja toivotaan, että ihmiset työllistyvät. Todellisuudessa työttömyys on kasvanut ja yhä useampi pienituloinen on ajautunut toimeentulotuelle. Tämä ei ole työllisyyspolitiikkaa – tämä on kylmää kurjistamista, Malm sanoo.

Malm korostaa, että osa-aikatyö on monille ainoa realistinen tapa osallistua työelämään.

– Erityisesti naisvaltaisilla aloilla osa-aikatyö on arkea. Monelle yksinhuoltajalle tai osatyökykyiselle se on ainoa mahdollisuus yhdistää työ ja muu elämä. Hallitus on iskenyt juuri näihin ihmisiin, Malm päättää.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye