Kenosta 75 000 euron voitto Kotkaan
10.4.2026 14:02:04 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Kotkalainen nettipelaaja voitti tiistaina muhkean 75 000 euron voiton. Onnekkaan kotkalaisen riviin osui ysitason täysosuma Kenon ilta-arvonnasta. Rivi oli pelattu Veikkauksen verkkosivustolla veikkaus.fi:ssä.
Voitto tuli Kenon tiistain ilta-arvonnasta yhdeksän numeron täysosumalla ja 0,50:n euron panoksella, kunkkunumeron kera. Kenossa voitto määräytyy kertomalla pelatun osuman voittokerroin rivipanoksella. Ysitasolla 9 oikein -tuloksen voittokerroin on kunkkukertoimella 150 000. Voitoksi tuli 50 sentin panoksella 75 000 euroa.
- Onnittelut kotkalaiselle Keno-voittajalle! Tiistaina oli Veikkauksen eri peleissä aivan huimaa onnekkuutta eri puolella Suomea, kun tämän potin lisäksi Eurojackpotin viiden miljoonan euron päävoitto osui suomalaisporukalle ja Milli-pelin päävoitto meni Ranualle saman illan aikana, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.
Nettipelaajana voittaja saa rahat suoraan pankkitililleen.
Keno on yksi Veikkauksen suosituimmista peleistä. Vuonna 2002 lanseerattu Keno oli ensimmäinen päivittäin pelattava veikkauspeli. Pelaaja voi osallistua Kenon päivä-, ilta- ja myöhäisillan arvontaan.
|Veikkauksen Kenon suurimmat voitot vuonna 2026
|Päivämäärä
|Voittosumma
|Paikkakunta
|8.3.
|500 000 €
|Kankaanpää
|4.2.
|325 000 €
|Lohja
|17.2.
|250 000 €
|Hyvinkää
|30.3.
|200 000 €
|Äänekoski
|26.3.
|100 000 €
|Rauma
|19.3.
|100 000 €
|Mikkeli
|15.3.
|100 000 €
|Isokyrö
|20.2.
|100 000 €
|Kurikka
|26.1.
|100 000 €
|Joensuu
|24.1.
|100 000 €
|Seinäjoki
|4.3.
|100 000 €
|Helsinki
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
