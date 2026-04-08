The Voice of Finlandin viimeiset semifinalistit valittiin – nämä laulajat taistelevat finaalipaikoista

Tämän kauden toisessa suorassa lähetyksessä semifinaalipaikoista kilpailivat Arttu Wiskarin ja Elastisen tiimiläiset. Molemmista tiimeistä kaksi laulajaa selvitti tiensä ensi viikolla käytävään semifinaaliin.



Arttu Wiskarin tiimistä jatkoon pääsivät Arthur Rinne ja Dorcas Lusajo. Kotimatkalle joutuivat Merette Brandt ja Viivi-Maria Grosvenor. Elastisen tiimistä jatkoon pääsivät Justiina Luukaslammi ja Jose Carlos. Selma Lepistö ja Leeni Pihlakoski joutuivat jättämään kilpailun.

Ensi viikon semifinaalissa kustakin tiimistä lavalle nousee kaksi laulajaa, mutta heistä vain toinen jatkaa finaaliin.



The Voice of Finlandin voittaja kruunataan suorassa finaalilähetyksessä perjantaina 24. huhtikuuta.

The Voice of Finlandin suorat lähetykset Nelosella ja Ruudussa perjantaisin klo 20.

SANNIn tiimi:

Onni Hytönen, 21, Helsinki

21-vuotias Onni Hytönen on alunperin kotoisin Raaseporista, mutta hän asuu nykyään Helsingissä. Onni valmistui ylioppilaaksi Sibelius-lukiosta keväällä 2025, ja nyt hän elättää itsensä katusoitolla ja cover-keikoilla. Lukion jälkeen Onni on viettänyt välivuotta korottaen yo-arvosanojaan, tavoitteenaan päästä yliopistoon opiskelemaan japanin kieltä. Onni kirjoittaa kappaleita suomeksi, englanniksi ja japaniksi. Hänen suurin haaveensa on konsertoida jonain päivänä legendaarisella Nippon Budokanilla, Tokiossa. Yksi askel kohti unelmaa on Logomon suuri lava.

Saw Shane, 39, Ruokolahti

39-vuotias Saw Shane on kotoisin Myanmarista, mistä hän muutti maan epävakaan tilanteen vuoksi Suomeen vuonna 2024. Tällä hetkellä hän opiskelee lähihoitajaksi Ruokolahdella ja tekee töitä vanhusten kotihoidossa. Työssään Saw Shane laulaa usein vanhuksia piristääkseen, ja hän tulikin mukaan Voiceen työnantajansa ilmoittamana. Saw Shane rakastaa laulamista ja haluaa jakaa musiikin tuomaa voimaa muiden kanssa.

Jenni Vartiaisen tiimi:

Kreetta Sihvola, 26, Helsinki

26-vuotias Kreetta Sihvola on Helsingistä kotoisin oleva musikaaliartisti ja näyttelijä. Hän valmistui keväällä 2024 Tampereen ammattikorkeakoulun musiikkiteatterilinjalta, ja nykyisin hän työskentelee freelancerina erilaisten esiintymistöiden parissa. Kreetan yksi suurimmista haaveista on esiintyminen sinfoniaorkesterin solistina. Kreetta päätyi The Voice of Finlandiin aloitettuaan omassa elämässään rohkeuden aikakauden, omien sanojensa mukaan “rohkeus/röyhkeys-eran”. Hän päätti ottaa oman paikkansa yleisön edessä hyvällä asenteellaan, muilta lupia kyselemättä. Jatkopaikka kevään livelähetyksiin on yksi mahtavimmista asioista, mitä tuo teema on tuonut tullessaan.

Jaakko Seppälä, 30, Helsinki

Helsingissä asuva 30-vuotias Jaakko Seppälä työskentelee tuoteomistajana ja muusikkialan yrittäjänä. Hän järjestää ja välittää keikkoja, keikkailee freelancerina sekä toimii muusikkona ja laulajana useissa eri yhtyeissä. Jaakko kokee, että lapsuuden niin hyvät kuin huonot kokemukset ovat kasvattaneet häntä ja muovanneet hänestä empaattisen, herkän ihmisen. Jaakolle musiikki on enemmän kuin harrastus, se on lapsesta asti muovautunut elämäntapa sekä keino kokea ja välittää tunteita. Jaakon kaveriporukka on ollut vahvasti kannustamassa häntä koko Voice-matkan ajan, ja ystävät ovat tärkeä tuki myös kevään liveissä.

Arttu Wiskarin tiimi:

Arthur Rinne, 28, Vantaa

Vantaalla asuva 28-vuotias Arthur työskentelee suomen kielen ja kirjallisuuden opettajana yläkoulussa. Voiceen Arthurin ilmoitti hänen työkaverinsa, joka halusi vastata Arthurin tekemään jäynään. Arthur on ollut pienestä asti kova esiintymään, mutta suurin innostus musiikkia kohtaan alkoi Arthurin tädin esiteltyä hänelle Tina Turnerin tuotannon. Lavalla Arthur aikoo antaa kaiken, mitä hänestä lähtee. Suoriin lähetyksiin Arthur lähtee rauhaisin mielin ja hyvällä asenteella.

Dorcas Lusajo, 21, Merikarvia

21-vuotias Dorcas Lusajo on alun perin kotoisin Tansaniasta, mutta hän tuli Suomeen lukio-opintojen perässä ja asuu nyt Merikarvialla. Dorcas aloitti laulamisen kirkossa jo lapsena ja on jatkanut sitä tähän päivään saakka. Tulevaisuudessa hän haluaa opiskella yliopistossa data-analytiikkaa tai datatiedettä, mutta hän haluaa pitää myös musiikin mukana elämässään. Kevään livejä Dorcas odottaa ristiriitaisin tuntein; jännityksellä ja suurella innolla.

Elastisen tiimi:

Jose Carlos, 33, Vantaa

33-vuotias Jose Carlos on puoliksi englantilainen ja puoliksi espanjalainen. Hän muutti Suomeen vaimonsa perässä ja asuu nyt Vantaalla. Musiikki on Joselle toivon ja itseilmaisun lähde. Hän löysi erityisesti rap-musiikin pariin veljensä kautta jo nuorena. Tulevaisuudessa Jose toivoo voivansa hyödyntää luovuuttaan ja toteuttaa musiikillisia unelmiaan. Livelähetyksissä esiintyminen on Joselle suuri unelma, josta tulee nyt totta.

Justiina Luukaslammi, 26, Tampere

Kauhajoelta kotoisin oleva 26-vuotias Justiina Luukaslammi asuu Tampereella ja työskentelee sairaanhoitajana leikkausosastolla. Työssä parasta on ihmisten lähellä oleminen ja heidän tukemisensa jännittävänä päivänä. Justiina harrastaa pin-upia, jossa häntä viehättää yhteisöllisyys, lämpö ja sisarellisuus sekä mahdollisuus ilmaista omaa feminiinisyyttään. Justiina haluaa elää täysillä ja sanoa elämälle kyllä. Tuo asenne on siivittänyt hänet myös The Voice of Finlandin kärkikahinoihin eli livelähetyksiin.

The Voice of Finlandin suorat lähetykset:

1. livelähetys pe 3.4.

2. livelähetys pe 10.4.

Semifinaali pe 17.4.

Finaali pe 24.4.