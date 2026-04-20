Tältä näyttää Sykkeen 23. kausi – mukana Elena Leeve!
21.4.2026 10:00:19 EEST | Nelonen Media | Tiedote
Sykkeen 23. kausi alkaa Ruudussa 4. kesäkuuta. Uusissa jaksoissa useampi fanien kaipaama hahmo tekee odotetun paluun.
23. kausi tuo mukanaan kaivattuja jälleennäkemisiä! Viime kaudella ikävöity Jannica (Helmi-Leena Nummela) astuu jälleen traumapolille ja vetää tällä kertaa päälleen ensihoitajan takin. Myös Johanna (Leena Pöysti) on palannut kotimaan kamaralle. Heidän lisäkseen uudella kaudella nähdään fanien erityissuosikit Kikka (Ritva Sorvali) ja Kallinen (Ilkka Merivaara).
Romantiikka leiskuu, kun sekä Max (Antti Luusuaniemi) että Jesse (Sebastian Rejman) hyppäävät uusiin suhteisiin. Maxin kiinnostuksen kohde on uusi hahmo, Frida Saxberg (Elena Leeve), joka herättää Jannicassa epäilyksiä. Jesselle syttyy sutinaa traumapolin seinien sisällä.
Itsellisenä äitinä kaksosia odottava lääkäri Minako (Yuko Takeda) joutuu hätäsektioon ja myös ylilääkäri Marjut (Jaana Pesonen) löytää itsensä potilaan roolista. Lauri (Mikko Nousiainen) ja Jesse ottavat yhteen Jessen kyseenalaistaessa Dioclesin toimintaa.
Vierailevissa rooleissa nähdään muun muassa Maria Ylipää, Minna Koskela, Max Ovaska ja Karoliina Tuominen.
Sykkeen vakiohahmoihin 23. kaudella kuuluvat edellä mainittujen lisäksi muun muassa Veera (Laura Malmivaara), Ilmari (Matti Ristinen), Leevi (Valtteri Lehtinen), Lenita (Lena Meriläinen), Siiri (Anna Airola), Nikke (Janne Saarinen), Aino (Amelie Blauberg), Artturi (Juha-Tapio Arola), Jari (Nicke Lignell), Uffe (Pedram Notash), Sonja (Iida-Maria Heinonen) ja Armas (Erkki Saarela).
Kauden ovat ohjannut Laura Joutsi ja pääkäsikirjoittajina toimivat Anne Prokofjeff sekä Hannamaija Matila. Sykkeen tuottaa Yellow Film & TV.
23. kausi alkaa Ruudussa 4. kesäkuuta ja on vain Ruutu+-tilaajien katsottavissa. Kauden aikana Ruutuun ilmestyy yksi uusi jakso aina torstaisin ja perjantaisin.
