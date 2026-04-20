Nelonen Media

Tältä näyttää Sykkeen 23. kausi – mukana Elena Leeve!

21.4.2026 10:00:19 EEST | Nelonen Media | Tiedote

Jaa

Sykkeen 23. kausi alkaa Ruudussa 4. kesäkuuta. Uusissa jaksoissa useampi fanien kaipaama hahmo tekee odotetun paluun. 

23. kausi tuo mukanaan kaivattuja jälleennäkemisiä! Viime kaudella ikävöity Jannica (Helmi-Leena Nummela) astuu jälleen traumapolille ja vetää tällä kertaa päälleen ensihoitajan takin. Myös Johanna (Leena Pöysti) on palannut kotimaan kamaralle. Heidän lisäkseen uudella kaudella nähdään fanien erityissuosikit Kikka (Ritva Sorvali) ja Kallinen (Ilkka Merivaara). 

Romantiikka leiskuu, kun sekä Max (Antti Luusuaniemi) että Jesse (Sebastian Rejman) hyppäävät uusiin suhteisiin. Maxin kiinnostuksen kohde on uusi hahmo, Frida Saxberg (Elena Leeve), joka herättää Jannicassa epäilyksiä. Jesselle syttyy sutinaa traumapolin seinien sisällä. 

Itsellisenä äitinä kaksosia odottava lääkäri Minako (Yuko Takeda) joutuu hätäsektioon ja myös ylilääkäri Marjut (Jaana Pesonen) löytää itsensä potilaan roolista. Lauri (Mikko Nousiainen) ja Jesse ottavat yhteen Jessen kyseenalaistaessa Dioclesin toimintaa.  

Vierailevissa rooleissa nähdään muun muassa Maria Ylipää, Minna Koskela, Max Ovaska ja Karoliina Tuominen.

Sykkeen vakiohahmoihin 23. kaudella kuuluvat edellä mainittujen lisäksi muun muassa Veera (Laura Malmivaara), Ilmari (Matti Ristinen), Leevi (Valtteri Lehtinen), Lenita (Lena Meriläinen), Siiri (Anna Airola), Nikke (Janne Saarinen), Aino (Amelie Blauberg), Artturi (Juha-Tapio Arola), Jari (Nicke Lignell), Uffe (Pedram Notash), Sonja (Iida-Maria Heinonen) ja Armas (Erkki Saarela). 

Kauden ovat ohjannut Laura Joutsi ja pääkäsikirjoittajina toimivat Anne Prokofjeff sekä Hannamaija Matila. Sykkeen tuottaa Yellow Film & TV.

23. kausi alkaa Ruudussa 4. kesäkuuta ja on vain Ruutu+-tilaajien katsottavissa. Kauden aikana Ruutuun ilmestyy yksi uusi jakso aina torstaisin ja perjantaisin.

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä sf.nm-ovp.nelonenmedia.fi, anna hyväksyntä sivun yläosasta.

Yhteyshenkilöt

Linkit

Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, GrooveFM ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.

Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana Nelonen Mediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.

Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yli 20 suurtapahtumaa, konsertteja ja risteilyjä eri puolilla maata. Suurimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Rockfest, Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Tikkurila Festivaali ja RMJ.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Nelonen Media

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
