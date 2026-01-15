Vuonna 2024 jätehuollon perusmaksuja kerättiin saatavilla olevien tietojen perusteella noin 54 miljoonaa euroa. Todellinen summa on tätä suurempi.

Kuntien tulisi tiedottaa vuosittain perusmaksun kertymästä ja käyttökohteista läpinäkyvyyden varmistamiseksi.

Kierrätysteollisuus ry:n keräämän aineiston perusteella kaikki kunnat eivät ilmoita perusmaksukertymäänsä tai raportoi sen käyttökohteita lain edellyttämällä tavalla. Osalla alueista maksua kutsutaan ekomaksuksi.

Vaikka osa toimijoista raportoi perusmaksun käytöstä, raportointitavat vaihtelevat, eikä tietojen perusteella aina ole mahdollista arvioida varojen tarkkaa kohdentumista.



Vain pieni osa kohdistuu viranomaistehtäviin

Perusmaksu on lain mukaan tarkoitettu käytettäväksi jäteneuvonnasta ja hallinnollisesta työstä sekä jätteen alueellisten vastaanottopaikkojen perustamisesta ja ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin. Käytännössä kuitenkin esimerkiksi vain 10–12 % perusmaksusta kohdistuu viranomaistehtävistä aiheutuvien kulujen kattamiseen.

”Perusmaksu toimii veroluonteisena maksuna eli se on käytännössä piilovero”, toteaa Kierrätysteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mia Nores.

”Sen käyttö näyttäisi kohdistuvan laajasti muihin kuin viranomaiskuluihin, eikä läpinäkyvyys toteudu. Kunnissa valvonta on pettänyt, kun perusmaksuja korotetaan vuodesta toiseen. Kuntien jätelaitoksille maksu on toki oivallinen lisätulovirta, mutta kuntalaiselle se on ylimääräinen maksu samaan aikaan kun monet kulut nousevat.”

Perusmaksun kertymällä rahoitetaan Kierrätysteollisuuden selvityksen perusteella muun muassa jäteasemia, investointeja ja hallintoa sekä katetaan yleiskuluja.

”On hyvin mahdollista, että perusmaksun kertymällä rahoitetaan tehotonta toimintaa tai investointeja, joita ei olisi taloudellisesti järkevää tehdä. Jää pohdituttamaan, miksi kertyneiden varojen käytöstä ei kerrota läpinäkyvästi, vaikka vaatimus asiasta on ollut laissa jo vuodesta 2011”, Nores pohtii.

Jätehuollon perusmaksu on luotu aikanaan tilanteessa, jolloin kunnan rooli jätehuollossa oli nykyistä laajempi. Kuntien vastuulle kuuluu nykyisin etenkin kotitalouksien seka- ja biojäte, joista peritään erilliset tyhjennysmaksut. Kunnat keräävät myös pakkausjätteitä yhteistoiminnassa pakkauksien jätehuollosta vastuussa olevien pakkaustuottajien kanssa.

”Perusmaksu tulee kaikkien näiden maksujen päälle”, Nores kertoo.

”Herää myös kysymys siitä, millä perusteilla perusmaksuja korotetaan jatkuvasti, vaikka esimerkiksi pakkausjätehuollon kustannukset ovat siirtyneet pääosin tuottajien maksettavaksi. Mistä tämä korotuspaine syntyy?” Nores kysyy.



Valvonta kuntoon ja maksun tarpeellisuus tarkasteluun

Perusmaksun kerää ja käyttää kunnan jätelaitos. Perusmaksun suuruudesta päättää kuitenkin viranomainen, usein kunnan jätelautakunta, mutta käytännössä poikkeuksetta jätelaitoksen esityksen mukaisesti.

”Viranomaisen tulisi valvoa asiaa nykyistä paremmin. Paljonko perusmaksua kerrytetään, mihin se käytetään, onko käyttö lakiin perustuvaa?” Nores tuo esiin.

”Selvityksemme perusteella voidaan kysyä, onko perusmaksun kaltaiselle piiloverolle enää tarvetta nykyisessä jätehuoltojärjestelmässä”.

Kierrätysteollisuus ry katsoo, että perusmaksun tarpeeseen, tasoon ja käyttöön tulisi kiinnittää jatkossa enemmän huomiota. Maksun tarkoituksenmukaisuus tulisi arvioida uudelleen.