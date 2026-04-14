Kanamäen broilerikasvattamon YVA-menettely käynnistyy
15.4.2026 09:00:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Kanamäen broilerikasvattamon ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyy ja siitä voi esittää mielipiteitä 15.5.2026 asti. Hankkeen esittelytilaisuus pidetään 23.4.2026 Sahalahden Kontulan juhlatalolla.
AgriToukola Oy ja MäkiFarmi Oy suunnittelevat uuden broilerikasvattamon rakentamista metsäalueelle Kangasalan Sahalahdelta noin 6 kilometriä Kuhmalahdelle päin. Hankealueen koko on noin 13,5 ha. YVA-menettelyssä arvioidaan vaikutukset 210 000 (VE1) sekä 420 000 (VE2) kananpojan kasvattamon osalta ja niitä verrataan ns. 0-vaihtoehtoon eli nykytilaan. Hankealueelle rakennetaan broilerikasvattamo, kuivalantala(t) ja lämpökeskus.
Kuulutus on nähtävillä 15.4.2026–15.5.2026 osoitteessa www.lvv.fi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot ja YVA-ohjelma on luettavissa osoitteessa www.ymparisto.fi/Kanamaki-broilerikasvattamohanke-YVA. Painettuun versioon voi tutustua Kangasalan pääkirjastossa (Keskusaukio 2) aukiolojen puitteissa.
Tule kuulolle ja anna mielipiteesi hankkeesta
Hankkeen esittelytilaisuus pidetään torstaina 23.4.2026 klo 18 alkaen Sahalahden Kontulan juhlatalolla, Pakkalantie 311, Kangasala. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30.
YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 15.5.2026 osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Viitteeksi LVV-U/48998/2026.
Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä edellä mainitulla ympäristöhallinnon verkkosivulla.
Yhteyshenkilöt
Yhteysviranomainen
Lupa- ja valvontavirasto, Katja Sippola, p. 0295 255 152, etunimi.sukunimi@lvv.fi
YVA-konsultti
Vykos Oy, Kaisa Vähänen, p. 050 437 6083, etunimi.sukunimi@vykos.fi
