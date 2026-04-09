Lohjan kaupungin perinteiset roskatalkoot 2026

Kevät etenee ja päivät pitenevät. Luonto heräilee vähitellen talven jäljiltä ja ihmiset aktivoituvat liikkumaan ulkoilmassa tekemässä havaintoja ympäröivästä lähiluonnosta. Valitettavasti talven jäljiltä paljastuu vuosittain paikkoja, jotka ovat päässeet roskaantumaan talvikuukausien aikana ja jotka kaipaavat siistimistä kesän lähestyessä.

Lohjan kaupungin perinteistä roskienkeruupäivää vietetään torstaina 7.5.2026. Yritämme aktivoida mahdollisimman lukuisan joukon lohjalaisia mukaan tähän yhteiseen siivoustapahtumaan, koska ympäristön siisteys on ilo meidän jokaisen silmille ja yhdessä talkoilemalla voi tutustua samalla paremmin omaan lähiseutuunsa sekä muihin asukkaisiin.

Kaikki mukaan huolehtimaan yhteisestä ympäristöstämme!

Lohjan kaupunki kutsuu kaikki mukaan reippaaseen tekemisen meininkiin puhdistamaan kaupunkimme julkisia alueita roskista. Mukaan talkoisiin toivotaan alueen asukkaita, yhdistyksiä, järjestöjä ja yrityksiä.

Lohjan ympäristönsuojelu toivoo, että yritykset ja asukkaat innostuvat siivoamaan samoihin aikoihin myös omia piha-alueitaan ja huolehtivat yksityisalueilta keräämänsä roskat omiin jäteastioihinsa tai omalla kustannuksellaan suoraan Rosk’n Rollin jäteasemille.

Siisteys on meistä jokaisesta kiinni – innokkaita talkoolaisia tarvitaan

Ilmoita Lohjan ympäristönsuojeluun Susanna Komulaiselle (susanna.komulainen(at)lohja.fi, puh. 044 374 0773) tai Minna Niinikivelle (minna.niinikivi(at)lohja.fi, puh. 044 369 4466) taikka asiakaspalvelukeskukseen (asiakaspalvelukeskus(at)lohja.fi, puh. 040 188 6100), mikä alue aiotaan siivota sekä mahdollisimman tarkasti kerättyjen jätesäkkien/roskien noutopaikka. Talkooryhmän yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä ryhmän koko tulee myös ilmoittaa.

Talkoiluun voi osallistua yhtä hyvin isossa ryhmässä kuin itsenäisesti ja pienimuotoisesti, mutta toivomme sinun joka tapauksessa ilmoittavan asiasta, jotta tiedämme, kuinka moni todella on mukana keräämässä roskia. Jokainen osallistuja on tärkeä ja yksikin roska pois luonnosta on askel parempaan!

Kerätyt roskat jätetään erikseen sovittuun, sopivaan paikkaan, josta ne ovat helposti noudettavissa. Jätesäkit tulee sulkea ja tarvittaessa merkitä. Mahdolliset vaaralliset

jätteet (ongelmajätteet) tulee pitää erillään muista jätteistä. Jos ei varsinaisena roskienkeruupäivänä torstaina ennätä roskia keräämään, voi sen tehdä samalla viikolla

muunakin päivänä ja vielä viikonlopun 8.-10.5. aikana. Kerättyjen roskien noudot

suoritetaan pääsääntöisesti seuraavan viikon (vko 20) kuluessa.

Lohjan kaupunki tarjoaa jätesäkit sekä niiden poiskuljetuksen

Talkooryhmät ja yksittäiset asukkaat saavat ajalla 27.4.-7.5. hakea jätesäkkejä kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksesta Karstuntie 4, asiakaspalvelun aukioloaikoina (ma-to klo 8-16; pe ja aattopäivät klo 8-14). Lisäksi jätesäkkejä on noudettavissa Karjalohjan nuorisotalo Katulampusta osoitteesta Keskustie 46 ja kylätalo Kehrästä osoitteesta Keskustie 23 sekä Sammatin, Saukkolan ja Pusulan kirjastoista osoitteista Lönnrotintie 27, Kauppakuja 3 ja Marttilantie 3A toimipaikkojen aukioloaikoina. Otathan säkkejä mukaasi vain tarvitsemasi määrän ja huolehdit käsihygieniasta aina roskia kerätessäsi. Käytä käsineitä ja muista pestä kätesi roskien keräämisen jälkeen. Roskat kannattaa poimia mahdollisuuksien mukaan roskapihdeillä.



Kerätessäsi roskia tuotat ympäristöön siisteyttä, mikä merkitsee terveyttä ja turvallisuutta niin eläimille kuin ihmisille. Lähde mukaan edistämään ympäristösi hyvinvointia ja huomaamaan, miten hyvän olon talkoilusta voi saada myös itselleen! Roskien poimimisen ei tietenkään tarvitse jäädä vain yhteen päivään vuodessa, vaan sen voi ottaa säännölliseksi hyväksi tavaksi ja sydämen asiaksi, vaikka Roska päivässä –liikkeen tapaan.Mitä vähemmän roskaa luonnossa on, sitä vähemmän sitä sinne myös heitetään.

Lohjan ympäristönsuojeluun voi ilmoittaa alueemme roskaantuneista kiinteistöistä sekä rantojemme hylätyistä ja käytöstä poistetuista veneistä.

Suuremmista epäkohdista ympäristön siisteydessä pyydetään ilmoittamaan entiseen tapaan osoitteeseen ymparistonsuojelu(at)lohja.fi tai susanna.komulainen(at)lohja.fi.

Lisätietoja roskatalkoista:

ympäristötarkastaja Susanna Komulainen, puh. 044 374 0773,

ympäristöassistentti Minna Niinikivi, puh. 044 369 4466,

s-posti minna.niinikivi(at)lohja.fi

puistopuutarhuri Tarja Pöllänen puh. 050 522 6750, s-posti: tarja.pollanen(at)lohja.fi

s-posti anni.juntunen(at)lohja.fi (Karjalohjan taajama-alue)

s-posti kirsti.puustinen(at)lohja.fi

Linkkejä: