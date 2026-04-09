Lohjan kaupungin perinteiset roskatalkoot 2026
10.4.2026 14:53:45 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote
Lohjalaisten oma roskienkeruupäivä järjestetään torstaina 7.5.2026.
Kevät etenee ja päivät pitenevät. Luonto heräilee vähitellen talven jäljiltä ja ihmiset aktivoituvat liikkumaan ulkoilmassa tekemässä havaintoja ympäröivästä lähiluonnosta. Valitettavasti talven jäljiltä paljastuu vuosittain paikkoja, jotka ovat päässeet roskaantumaan talvikuukausien aikana ja jotka kaipaavat siistimistä kesän lähestyessä.
Lohjan kaupungin perinteistä roskienkeruupäivää vietetään torstaina 7.5.2026. Yritämme aktivoida mahdollisimman lukuisan joukon lohjalaisia mukaan tähän yhteiseen siivoustapahtumaan, koska ympäristön siisteys on ilo meidän jokaisen silmille ja yhdessä talkoilemalla voi tutustua samalla paremmin omaan lähiseutuunsa sekä muihin asukkaisiin.
Kaikki mukaan huolehtimaan yhteisestä ympäristöstämme!
Lohjan kaupunki kutsuu kaikki mukaan reippaaseen tekemisen meininkiin puhdistamaan kaupunkimme julkisia alueita roskista. Mukaan talkoisiin toivotaan alueen asukkaita, yhdistyksiä, järjestöjä ja yrityksiä.
Lohjan ympäristönsuojelu toivoo, että yritykset ja asukkaat innostuvat siivoamaan samoihin aikoihin myös omia piha-alueitaan ja huolehtivat yksityisalueilta keräämänsä roskat omiin jäteastioihinsa tai omalla kustannuksellaan suoraan Rosk’n Rollin jäteasemille.
Siisteys on meistä jokaisesta kiinni – innokkaita talkoolaisia tarvitaan
Ilmoita Lohjan ympäristönsuojeluun Susanna Komulaiselle (susanna.komulainen(at)lohja.fi, puh. 044 374 0773) tai Minna Niinikivelle (minna.niinikivi(at)lohja.fi, puh. 044 369 4466) taikka asiakaspalvelukeskukseen (asiakaspalvelukeskus(at)lohja.fi, puh. 040 188 6100), mikä alue aiotaan siivota sekä mahdollisimman tarkasti kerättyjen jätesäkkien/roskien noutopaikka. Talkooryhmän yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä ryhmän koko tulee myös ilmoittaa.
Talkoiluun voi osallistua yhtä hyvin isossa ryhmässä kuin itsenäisesti ja pienimuotoisesti, mutta toivomme sinun joka tapauksessa ilmoittavan asiasta, jotta tiedämme, kuinka moni todella on mukana keräämässä roskia. Jokainen osallistuja on tärkeä ja yksikin roska pois luonnosta on askel parempaan!
Kerätyt roskat jätetään erikseen sovittuun, sopivaan paikkaan, josta ne ovat helposti noudettavissa. Jätesäkit tulee sulkea ja tarvittaessa merkitä. Mahdolliset vaaralliset
jätteet (ongelmajätteet) tulee pitää erillään muista jätteistä. Jos ei varsinaisena roskienkeruupäivänä torstaina ennätä roskia keräämään, voi sen tehdä samalla viikolla
muunakin päivänä ja vielä viikonlopun 8.-10.5. aikana. Kerättyjen roskien noudot
suoritetaan pääsääntöisesti seuraavan viikon (vko 20) kuluessa.
Lohjan kaupunki tarjoaa jätesäkit sekä niiden poiskuljetuksen
Talkooryhmät ja yksittäiset asukkaat saavat ajalla 27.4.-7.5. hakea jätesäkkejä kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksesta Karstuntie 4, asiakaspalvelun aukioloaikoina (ma-to klo 8-16; pe ja aattopäivät klo 8-14). Lisäksi jätesäkkejä on noudettavissa Karjalohjan nuorisotalo Katulampusta osoitteesta Keskustie 46 ja kylätalo Kehrästä osoitteesta Keskustie 23 sekä Sammatin, Saukkolan ja Pusulan kirjastoista osoitteista Lönnrotintie 27, Kauppakuja 3 ja Marttilantie 3A toimipaikkojen aukioloaikoina. Otathan säkkejä mukaasi vain tarvitsemasi määrän ja huolehdit käsihygieniasta aina roskia kerätessäsi. Käytä käsineitä ja muista pestä kätesi roskien keräämisen jälkeen. Roskat kannattaa poimia mahdollisuuksien mukaan roskapihdeillä.
Kerätessäsi roskia tuotat ympäristöön siisteyttä, mikä merkitsee terveyttä ja turvallisuutta niin eläimille kuin ihmisille. Lähde mukaan edistämään ympäristösi hyvinvointia ja huomaamaan, miten hyvän olon talkoilusta voi saada myös itselleen! Roskien poimimisen ei tietenkään tarvitse jäädä vain yhteen päivään vuodessa, vaan sen voi ottaa säännölliseksi hyväksi tavaksi ja sydämen asiaksi, vaikka Roska päivässä –liikkeen tapaan.Mitä vähemmän roskaa luonnossa on, sitä vähemmän sitä sinne myös heitetään.
Lohjan ympäristönsuojeluun voi ilmoittaa alueemme roskaantuneista kiinteistöistä sekä rantojemme hylätyistä ja käytöstä poistetuista veneistä.
Suuremmista epäkohdista ympäristön siisteydessä pyydetään ilmoittamaan entiseen tapaan osoitteeseen ymparistonsuojelu(at)lohja.fi tai susanna.komulainen(at)lohja.fi.
Lisätietoja roskatalkoista:
- ympäristötarkastaja Susanna Komulainen, puh. 044 374 0773,
s-posti susanna.komulainen(at)lohja.fi
- ympäristöassistentti Minna Niinikivi, puh. 044 369 4466,
s-posti minna.niinikivi(at)lohja.fi
- Nummen, Pusulan ja Saukkolan taajama-alueiden yhteyshenkilö,
puistopuutarhuri Tarja Pöllänen puh. 050 522 6750, s-posti: tarja.pollanen(at)lohja.fi
- nuorisotyö Anni Juntunen, puh. 050 325 5169,
s-posti anni.juntunen(at)lohja.fi (Karjalohjan taajama-alue)
- kaupunginpuutarhuri Kirsti Puustinen, puh. 0500 472 630,
s-posti kirsti.puustinen(at)lohja.fi
Linkkejä:
- Jätehuoltoneuvontaa kuntalaisille ja yrityksille: www.rosknroll.fi
- Roska Päivässä –liike: www.roskapaivassa.net
- Pidä Saaristo Siistinä ry:n rantojensiivouskampanja: www.siistibiitsi.fi
- Suomen ympäristökeskuksen palvelu, jolla voi raportoida roskista ympäristössä: https://rosgis.syke.fi/#report
Lue lisää julkaisijalta Lohjan kaupunki
Kunnanjohtajien kannanotto: Länsi-Uudenmaan asukkaat eivät voi kantaa kahta kertaa sote-sopeutusta9.4.2026 21:40:13 EEST | Tiedote
Hallituksen esitys sote‑rahoituksen siirrosta on Länsi‑Uudenmaan asukkaiden näkökulmasta kestämätön. Alueen asukkaiden palvelutarve kasvaa maan kärkivauhtia. Suurin osa sote‑palveluista kohdistuu lapsille tai ikääntyneille. Länsi‑Uudellamaalla nämä molemmat ikäryhmät kasvavat nopeammin kuin muualla maassa. Hallituksen esityksen perustelut pysyville rahansiirroille pois Uudeltamaalta eivät ole uskottavia. Ratkaisujen tulee perustua läpinäkyvään tietopohjaan ja THL:n esittämälle tutkimukseen perustuvalle mallille. Sote‑rahoitusmallia ei tule käyttää aluepolitiikan välineenä. Uusimaa joutuu kohtuuttoman leikkauksen kohteeksi Koko Uudenmaan rahoitusta esitetään leikattavaksi kolme prosenttia, muualla maassa vain prosentti. Länsi‑Uudellamaalla tämä 54 miljoonan euron sopeutus vastaa mittaluokaltaan puolta kaikesta terveysasematoiminnasta tai sekä Hangon että Inkoon kaikkien asukkaiden kaikkia sote‑palveluja. On totta, että Länsi‑Uudenmaan hyvinvointialueen talous on tällä hetkellä tasapaino
Tervetuloa mukaan kehittämään Porlaa!2.4.2026 14:17:40 EEST | Tiedote
Millainen on Porlan tulevaisuus? Lohjan kaupunki kehittää parhaillaan Porlaa ja kutsuu kuntalaiset mukaan ideoimaan. Asukkaita pyydetään vastaamaan verkkokyselyyn, jossa kysytään mielipiteitä esitetyistä kehittämisvaihtoehdoista. 14.4.2026 järjestetään myös avoin yleisötilaisuus Porlan kehittämisestä, jossa kuullaan asiantuntijoiden keskustelua Porlan tulevaisuuden vaihtoehdoista ja järjestetään osallistujille ideatyöpaja.
Lohjan kaupungin osallistuva budjetointi on edennyt äänestysvaiheeseen31.3.2026 12:15:00 EEST | Tiedote
Lohjan kaupungin osallistuva budjetointi on edennyt äänestysvaiheeseen. Jokaisella lohjalaisella on nyt mahdollisuus vaikuttaa siihen, mihin 50 000 euron yhteinen budjetti käytetään. Äänestysaika on 31.3.–19.4.2026 klo 23.45 asti.
Soittimet etsivät soittajia! Tervetuloa löytämään oma musiikkipolkusi30.3.2026 13:07:40 EEST | Tiedote
Lauantaina 11.4.2026 on erityinen päivä kaikille musiikista kiinnostuneille lapsille, nuorille ja perheille. Silloin järjestetään kevään Soitinpolku-tapahtumat sekä Lohjalla Laurentius-talossa että Nummelassa Kuoppanummen koulukeskuksessa. Samana päivänä alkaa myös ilmoittautuminen Länsi-Uudenmaan musiikkiopistoon.
Lohjan kaupungin tilinpäätös: tulos ennakoitua parempi, mutta velkaantuminen jatkuu27.3.2026 11:49:23 EET | Tiedote
Lohjan kaupungin vuoden 2025 tilinpäätös on valmistunut 30.3.2026 kaupunginhallituksen käsittelyyn. Tilikauden tulos on 1,5 miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta kokonaisuus on ennakoitua parempi.
