Järjestäytyneen rikollisuuden pyrkimys soluttautua vankiloihin ja vaikuttaa virkamiehiin on vakava turvallisuusriski
10.4.2026 15:33:26 EEST | Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten | Tiedote
Suomen vankiloissa on tällä hetkellä ennätyksellisen paljon eli noin 350 järjestäytyneeseen ja verkostomaiseen rikollisuuteen kytkeytyvää vankia. Tämä on suuri riski vankilaturvallisuudelle, viranomaistoiminnalle ja yhteiskunnan luottamukselle. Rikosseuraamuslaitos on tehostanut toimintaansa järjestäytyneen rikollisuuden vaikuttamispyrkimysten ehkäisemiseksi.
Tutkimusten mukaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen sidoksissa olevat henkilöt ovat usein sosiaalisesti taitavia ja manipulatiivisia. Vankilat muodostavat työympäristön, jossa riski epäasiallisen vaikuttamisen, painostamisen ja uhkailun kohteeksi joutumiselle on tavallista suurempi. Järjestäytyneen rikollisuuden on havaittu pyrkivän vaikuttamaan paitsi nykyiseen henkilökuntaan, myös hakeutumaan alan virkoihin ja rikosseuraamusalan koulutukseen.
Soluttautumis- ja vaikuttamisyritysten lisääntymisestä ovat kertoneet muutkin turvallisuusviranomaiset. Myös suojelupoliisi varoittaa järjestäytyneen rikollisuuden pyrkimyksestä soluttautua yhä voimakkaammin yhteiskunnan rakenteisiin.
Vastaavaa kehitystä on havaittu myös esimerkiksi Ruotsissa, jossa jopa joka kolmas Kriminalvårdenin työntekijä kertoo tietävänsä tai uskovansa, että vankeinhoidossa esiintyy soluttautumista tai muuta epälojaalia toimintaa.
Lisää rikoksia ja vaikutusvaltaa
Järjestäytynyt rikollisuus pyrkii jatkamaan rikollista toimintaa ja lisäämään vaikutusvaltaansa sekä vankiloiden sisällä että laillisissa yhteiskunnan rakenteissa.
Vaikuttamiskeinoja ovat muun muassa painostus, uhkailu, maalittaminen ja kiristäminen, jotka voivat kohdistua vankeihin, virkamiehiin tai heidän läheisiinsä. Virkamiehiä saatetaan myös yrittää lahjoa tai heidän kanssaan voidaan pyrkiä luomaan henkilökohtainen ystävyys- tai seurustelusuhde.
Vaikuttamispyrkimysten ja soluttautumisen avulla pyritään esimerkiksi salakuljettamaan luvattomia aineita ja esineitä vankilaan, sotkemaan keskeneräisiä esitutkintoja, keräämään tietoja vangeista ja henkilökunnasta tai vankiloiden turvatekniikasta.
Uhkia torjutaan monin keinoin
Vuodesta 2022 alkaen Rikosseuraamuslaitos on selvittänyt noin kymmenen tapausta, joissa virkamiehen on epäilty olevan kiinteässä ja vankilaturvallisuutta vaarantavassa yhteydessä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.
Näiden lisäksi on suurempi määrä tapauksia, joissa epäammatilliset suhteet eivät suoraan liity järjestäytyneeseen rikollisuuteen, mutta ovat sellaisia, jotka vaarantavat turvallisuutta ja voivat johtaa tiiviimpiin suhteisiin järjestäytyneeseen rikollisuuteen.
– Tietoon tulleisiin tapauksiin on viime vuosina puututtu aiempaa jämäkämmin. Jos virkamies tekee yhteistyötä järjestäytyneen rikollisuuden kanssa, tapahtuipa se hänen omasta halustaan tai painostuksen seurauksena, hän muodostaa aina turvallisuusuhan sekä kollegoilleen että koko viranomaisorganisaatiolle, vaikka kyse ei olisi varsinaisista rikoksista, kertoo operatiivisen vastuualueen johtaja Riitta Kari.
Riskejä pyritään minimoimaan myös tilaratkaisuilla. Rikosseuraamuslaitos perusti vuonna 2022 Riihimäen, Sukevan ja Turun vankiloihin tehostetun valvonnan osastot järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytköksissä oleville vangeille. Ratkaisu on onnistunut vähentämään muihin vankeihin kohdistuvaa painostusta, vaikka ei olekaan sitä täysin poistanut.
Lisäksi järjestäytyneestä rikollisuudesta irtautuville järjestetään tukea kaikissa Suomen vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa. Järjestäytyneestä rikollisuudesta irtautumista tukevaa exit-toimintaa harjoitetaan yhteistyössä keskusrikospoliisin ja Aggredin kanssa.
Riitta KariOperatiivisen toiminnan vastuualueen johtajaPuh:0295 688 401riitta.kari@om.fi
Petri SuotulaerityisasiantuntijaturvallisuusyksikköPuh:0295 688 447petri.suotula@om.fi
Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.
Lue lisää julkaisijalta Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Angeläget med stöd från personalen under fängelsetiden10.3.2026 09:19:29 EET | Pressmeddelande
Fångar och personer dömda till samhällspåföljder betonar betydelsen av bemötandet från personalens håll för att vardagen ska fungera. Det ger Brottspåföljdsmyndighetens senaste kvalitetsundersökning vid handen.
Vankeudessa on tärkeää henkilökunnan tarjoama tuki10.3.2026 09:19:29 EET | Tiedote
Vangit ja yhdyskuntaseuraamukseen tuomitut korostavat henkilöstön kohtaamisen merkitystä oman arjen sujumiselle, kertoo Rikosseuraamuslaitoksen uusin laatukysely.
Risen tulostavoitteet toteutuivat vuonna 2025 melko hyvin -vankimäärän kasvu haastoi toimintaa6.3.2026 09:34:56 EET | Tiedote
Rikosseuraamuslaitoksen vuoden 2025 tulostavoitteet toteutuivat haastavissa olosuhteissa melko hyvin. Vankimäärän merkittävä kasvu ja henkilöstöresurssien niukkuus kuitenkin kuormittivat toimintaa. Turvallisuustilanne pysyi kohtuullisena, vaikka vankiloiden yliasutus oli huomattavaa.
Årets Riseläinen 2025 är väktare Jussi Vauhkonen från Naarajärvi fängelse15.1.2026 14:08:58 EET | Pressmeddelande
Till Brottspåföljdsmyndighetens genom tiderna första ”Årets Riseläinen” utkorades väktare Jussi Vauhkonen från Naarajärvi fängelse. Utöver föredömligt uppförande och goda samarbetsfärdigheter valdes Vauhkonen för sitt mångskiftande arbetssätt som väktare, då han handleder bland annat aggressionshanteringsprogrammet och programmet för egenmotivationsbaserad förändring för intagna.
Vuoden riseläinen 2025 on vartija Jussi Vauhkonen Naarajärven vankilasta15.1.2026 14:08:58 EET | Tiedote
Rikosseuraamuslaitoksen ensimmäinen Vuoden riseläinen on vartija Jussi Vauhkonen Naarajärven vankilasta. Valintaperusteena on esimerkillisen käyttäytymisen ja hyvien yhteistyötaitojen lisäksi Vauhkosen monipuolinen tapa työskennellä vartijana: hän ohjaa vangeille muun muassa Suuttumuksen hallinta -kurssia ja Omaehtoisen muutoksen ohjelmaa.
