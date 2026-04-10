Oma Häme

Oma Häme kehittää puhelinpalvelujaan tekoälyn avulla – avoimesti ja turvallisesti

10.4.2026 15:12:05 EEST | Oma Häme | Tiedote

Jaa

Oma Hämeessä on käynnissä Sitran rahoittama Älylinja‑kehittämishanke, jossa parannetaan puhelinpalvelujen ennakoivuutta, laatua ja asiakasohjausta. Hankkeessa hyödynnetään tekoälyä palveluiden kehittämisen ja laadun seurannan tukena.

Mieshenkilö katsoo puhelinta botti olkapään takaa kurkkien.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

14.4.26 alkaen Oma Hämeen puhelinpalveluissa aletaan hyödyntää tekoälyä puhelutallenteiden sisällönanalyysissä. Puhelujen sisällöstä poistetaan ensin asiakkaiden tunnistetiedot, jonka jälkeen tekoäly seuloo puheluista mm. asiointisyitä. 

Puhelutallenteita käytetään hankkeessa vain palvelujen kehittämiseen ja laadun seurantaan.
Tekoäly tarkastelee puhelujen sisältöjä laajoina kokonaisuuksina – yksittäisten asiakkaiden puheluja ei seurata, eikä tekoäly tee päätöksiä asiakkaan tai ammattilaisen puolesta. Kyse on keinosta oppia yhteydenotoista palvelujen parantamiseksi hieman enemmän kuin tähän asti.

Avoimuus ja turvallisuus ovat meille tärkeitä

Oma Häme noudattaa omaa, aluehallituksessa hyväksyttyä tekoälypolitiikkaa, jossa korostetaan mm. läpinäkyvyyttä, turvallisuutta, yhdenvertaisuutta ja lainsäädännön noudattamista.

–Tekoäly tukee Älylinja-hankkeessa ammattilaisten työtä, mutta ihminen vastaa aina päätöksistä ja palvelusta, kuvaa hankkeen projektiasiantuntija Tiina Nikkanen 

Miksi tästä kerrotaan nyt?

Haluamme olla avoimia siitä, miten tekoälyä käytetään ja miksi sitä hyödynnetään. 
Hanke kestää 31.7.2027 asti. Älylinja-hankkeen etenemisestä tullaan viestimään vuoden aikana. Puhelutallenteiden käsittelystä voit lukea enemmän: Asiakaspuheluiden tallennusrekisteri - Oma Häme

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Oma Häme

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye