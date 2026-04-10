Oma Häme kehittää puhelinpalvelujaan tekoälyn avulla – avoimesti ja turvallisesti
10.4.2026 15:12:05 EEST | Oma Häme | Tiedote
Oma Hämeessä on käynnissä Sitran rahoittama Älylinja‑kehittämishanke, jossa parannetaan puhelinpalvelujen ennakoivuutta, laatua ja asiakasohjausta. Hankkeessa hyödynnetään tekoälyä palveluiden kehittämisen ja laadun seurannan tukena.
Oma Hämeessä on käynnissä Sitran rahoittama Älylinja‑kehittämishanke, jossa parannetaan puhelinpalvelujen ennakoivuutta, laatua ja asiakasohjausta. Hankkeessa hyödynnetään tekoälyä palveluiden kehittämisen ja laadun seurannan tukena.
Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
14.4.26 alkaen Oma Hämeen puhelinpalveluissa aletaan hyödyntää tekoälyä puhelutallenteiden sisällönanalyysissä. Puhelujen sisällöstä poistetaan ensin asiakkaiden tunnistetiedot, jonka jälkeen tekoäly seuloo puheluista mm. asiointisyitä.
Puhelutallenteita käytetään hankkeessa vain palvelujen kehittämiseen ja laadun seurantaan.
Tekoäly tarkastelee puhelujen sisältöjä laajoina kokonaisuuksina – yksittäisten asiakkaiden puheluja ei seurata, eikä tekoäly tee päätöksiä asiakkaan tai ammattilaisen puolesta. Kyse on keinosta oppia yhteydenotoista palvelujen parantamiseksi hieman enemmän kuin tähän asti.
Avoimuus ja turvallisuus ovat meille tärkeitä
Oma Häme noudattaa omaa, aluehallituksessa hyväksyttyä tekoälypolitiikkaa, jossa korostetaan mm. läpinäkyvyyttä, turvallisuutta, yhdenvertaisuutta ja lainsäädännön noudattamista.
–Tekoäly tukee Älylinja-hankkeessa ammattilaisten työtä, mutta ihminen vastaa aina päätöksistä ja palvelusta, kuvaa hankkeen projektiasiantuntija Tiina Nikkanen
Miksi tästä kerrotaan nyt?
Haluamme olla avoimia siitä, miten tekoälyä käytetään ja miksi sitä hyödynnetään.
Hanke kestää 31.7.2027 asti. Älylinja-hankkeen etenemisestä tullaan viestimään vuoden aikana. Puhelutallenteiden käsittelystä voit lukea enemmän: Asiakaspuheluiden tallennusrekisteri - Oma Häme
Yhteyshenkilöt
Tiina NikkanenProjektipäällikköPuh:050 552 8334tiina.nikkanen@omahame.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
OLKA-piste avattiin Assissa – tukea ja kohtaamisia sairaalan arkeen10.4.2026 15:23:43 EEST | Uutinen
OLKA-pisteellä järjestetään maanantaina 13.4. klo 10–13 teemapäivä, jossa mukana on yhdeksän eri yhdistystä. Tapahtuma on avoin kaikille ja järjestetään Assi-sairaalan pääaulassa, OLKA-pisteellä toisessa kerroksessa. Teemapäivä tarjoaa mahdollisuuden tutustua yhdistysten toimintaan, tavata ihmisiä ja saada tietoa vertaistuesta sekä erilaisista palveluista.
Kaatumisen ehkäisyjärjestelmä lisää potilasturvallisuutta Assi-sairaalassa10.4.2026 15:16:37 EEST | Uutinen
Assi-sairaalan potilashuoneissa otetaan käyttöön kaatumisen ehkäisyjärjestelmä, jonka tarkoituksena on parantaa potilasturvallisuutta ja ennaltaehkäistä vaaratilanteita. Järjestelmä hyödyntää hahmontunnistusta. Potilashuoneen katossa oleva sensori seuraa liikkumista, mutta ei tuota perinteistä videokuvaa ihmisestä.
Hyvinvointialueiden kansallinen järjestöyhteistyön verkosto: Lisäleikkauksista järjestöavustuksiin on luovuttava10.4.2026 11:47:44 EEST | Uutinen
Hyvinvointialueiden kansallinen järjestöyhteistyön verkosto teki maan järjestöille kyselyn, miten järjestöavustuksiin tehtävät leikkaukset vaikuttavat niiden toimintaan. Myös Kanta-Hämeessä avustusleikkausten vaikutukset näkyvät jo laajasti. Lue alta kansallisen järjestöyhteistyön verkoston kannanotto 9.4.2026.
Kanta-Hämeen hyvinvointialue ohjaa käytöstä poistuvia sairaalakalusteita omaan käyttöön ja lahjoituksiin9.4.2026 08:43:19 EEST | Tiedote
Hyväkuntoiset sairaalakalusteet ja -laitteet saavat Kanta-Hämeessä uuden elämän. Poistuva irtaimisto ohjataan suunnitelmallisesti uudelleenkäyttöön omiin yksiköihin, lahjoituksiin ja myöhemmin myös myyntiin – sinne, missä niille on vielä todellista tarvetta.
Nuorisovaltuustoon haetaan lisää jäseniä – hae mukaan vaikuttamaan!9.4.2026 08:42:36 EEST | Uutinen
Oma Hämeen nuorisovaltuusto etsii vahvistusta riveiinsä ja avaa haettavaksi vapaat paikat kaudelle 2026–2029. Tällä hetkellä nuorisovaltuustossa on 22 jäsentä kuntien nimeäminä edustajina, kaksi nuorta jokaisesta Kanta-Hämeen kunnasta. Nyt kokoonpanoa täydennetään uusilla innokkailla vaikuttajilla, jotka eivät vielä ole mukana kuntien nuorisovaltuustoissa. Haku on avoinna 26. huhtikuuta saakka, ja mukaan voidaan valita enintään neljä uutta jäsentä. Nuorisovaltuusto päätti haun avaamisesta kokouksessaan 1. huhtikuuta. Hyvinvointialueella kuuluu olla kolme lakisääteistä vaikuttamistoimielintä: vanhus- ja vammaisneuvostost sekä nuorisovaltuusto. Ne edistävät demokratiaa ja myös niiden asukkaiden osallisuutta ja kuulemista, jotka muutoin voisivat tulla heikosti kuulluksi ja huomioiduiksi. Nuorisovaltuuston kautta nuoret pääset vaikuttamaan hyvinvointialueen asioihin, tuomaan esiin nuorten näkemyksiä ja kehittämään palveluja paremmiksi. – Nyt on loistava mahdollisuus tulla mukaan vaikuttama
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme