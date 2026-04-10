Kaatumisen ehkäisyjärjestelmä lisää potilasturvallisuutta Assi-sairaalassa
10.4.2026 15:16:37 EEST | Oma Häme | Uutinen
Assi-sairaalan potilashuoneissa otetaan käyttöön kaatumisen ehkäisyjärjestelmä, jonka tarkoituksena on parantaa potilasturvallisuutta ja ennaltaehkäistä vaaratilanteita. Järjestelmä hyödyntää hahmontunnistusta. Potilashuoneen katossa oleva sensori seuraa liikkumista, mutta ei tuota perinteistä videokuvaa ihmisestä. Sen sijaan järjestelmä muodostaa liikkeestä pelkistetyn mallin, jonka avulla se tunnistaa esimerkiksi, kun potilas nousee sängystä, liikkuu huoneessa tai viipyy poikkeuksellisen pitkään wc-tilassa.
Järjestelmään voidaan määritellä potilaskohtaisesti, millainen liikkuminen on turvallista. Jos potilas toimii tästä poikkeavasti, järjestelmä lähettää hälytyksen hoitohenkilökunnalle.
–Potilasturvallisuus on Assi-sairaalan suunnittelun keskiössä. Järjestelmän avulla pystymme tunnistamaan tilanteet, joissa potilas saattaa tarvita apua, ja reagoimaan niihin nopeasti. Näin voimme ennaltaehkäistä esimerkiksi kaatumisia ja niistä aiheutuvia lisävammoja, kertoo ICT-projektipäällikkö Harri Halinen.
Järjestelmä on liitetty hoitajakutsujärjestelmään, ja se tukee hoitohenkilökunnan työtä erityisesti tilanteissa, joissa nopea reagointi on tärkeää.
–Kyse ei ole kameravalvonnasta, vaan turvallisuuteen liittyvästä anturiteknologiasta. Järjestelmä ei tuota eikä tallenna perinteistä videokuvaa, vaan tunnistaa ainoastaan liikkeen ja sen muutokset, Harri täsmentää.
Vastaavanlainen järjestelmä on käytössä myös muilla hyvinvointialueilla, kuten HUSin ja Varhan alueilla.
–Assi-sairaalassa hyödynnämme älykästä teknologiaa tukemaan turvallista hoitoa. Tavoitteena on, että potilas saa apua oikea-aikaisesti – usein jo ennen kuin tilanne ehtii kehittyä vaaralliseksi, sanoo turvallisuuspäällikkö Petri Vikstedt.
Assi-sairaalassa teknologiset ratkaisut suunnitellaan tukemaan sekä potilasturvallisuutta että potilaan yksityisyyden suojaa.
Yhteyshenkilöt
Harri HalinenICT-projektipäällikköPuh:0405264784harri.halinen@omahame.fi
