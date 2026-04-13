Tinken Muista hetkesi on kirja kaikille, jotka rakastavat kerätä ihania muistoja

14.4.2026 10:45:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

Suosittu tubettaja ohjeistaa, miten kuiteista, pääsylipuista ja vaikkapa tarroista saa koottua omannäköisen muistojen kirjan.

Tinke opastaa muistojen keräilyssä.
Ilmestyy 7.5.

Kuitteja, lippuja, rannekkeita, esitteitä, kuvia... Elämä on täynnä kivoja hetkiä ja joskus niistä haluaa muitakin muistoja kuin vain kuvia puhelimeen. Tinke on suunnitellut kirjan, jossa pääsee keräämään nämä arvokkaat ”roskat” talteen yhteen paikkaan.

Muista hetkesi -kirjaa täytetään värien, tekstuurien sekä erilaisten hauskojen teemojen mukaan. Mikä muistuttaa ilosta tai hetkestä, joka oli täynnä rohkeutta? QR-koodien takaa ja Tinken Youtube-kanavalta saa lisää inspiraatiota kirjan täyttämiseen.

Tinke eli Tiina-Maija Anetjärvi on koko elämänsä ajan täyttänyt leikepäiväkirjaa, johon hän on kerännyt tapahtumien rannekkeet ja liput sekä muut muistot talteen. Toisinaan, kun materiaalia on päässyt kertymään, hänelle on saattanut iskeä tyhjän sivun kammo.

Tinke ajatteli, että ehkä myös muita saattaa vaivata silloin tällöin sama tunne. Siksi hän halusi suunnitella ohjatun leikekirjan, jossa on mukana vinkkejä ja ideoita kirjan täyttämisessä auttamaan.

”Mikä ihaninta, kirja muokkaantuu koko ajan täyttäjänsä mukaan, eli jokaisen kirja on lopulta erilainen. Tarkoitus on, että kirjasta muodostuu paksu ja runsas!”, Tinke kertoo.

Ideoiden ja vinkkien lisäksi kirjassa on mukana myös tekniikkaohjeistusta esimerkiksi omien tarrojen tekemiseen.

Tinke (Tiina-Maija Anetjärvi) on monipuolinen sisällöntuottaja, jolla on Youtubessa jo yli 120 tuhatta seuraajaa. Hänen aiheitaan ovat muun muassa pelit, ystävät, taide ja urheilu. Aiemmin Tinke on julkaissut supersuositut kirjat Väritä tunteesi ja Tunne tunteesi yhdessä Olli Anetjärven kanssa.

Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt sekä lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi

Muista hetkesi on Tinken kolmas oma kirja. Lisäksi hän on tähdittänyt Vitsipitsaa yhdessä Nedden kanssa.
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye