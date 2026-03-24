Oikeat renkaat oikeaan aikaan – mitä autoilijan tulee huomioida

Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna liikennekäytössä lähes 2,7 miljoonaa henkilöautoa. Lain mukaan talvirenkaita tulee käyttää 1.11.–31.3., mikäli sää tai keli sitä edellyttää. Tarvittaessa talvirenkaita on hyvä käyttää myös tämän ajanjakson ulkopuolella, esimerkiksi yöpakkasten aiheuttamilla liukkailla keleillä.

”On tärkeää, että ajoneuvossa on aina sääolosuhteisiin sopivat renkaat. Renkaiden vaihto ei siis perustu pelkästään kalenteriin, vaan ennen kaikkea turvallisuuteen. Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että autossa on oikeanlaiset ja hyväkuntoiset renkaat”, muistuttaa Pohjantähden korvauspäällikkö Santtu Ruikka.



Millaiset ovat turvalliset kesärenkaat?

Tarkista kulutuspinta ajoissa.

Kesärenkaiden uran lakisääteinen minimisyvyys on 1,6 mm, mutta turvallisuussuositus on vähintään 4 mm. Kuluneet renkaat heikentävät pitoa ja lisäävät merkittävästi vesiliirron riskiä. Jos tielle on kertynyt vettä, renkaan kosketus tiehen vähenee jo turvallisuussuosituksen mukaisillakin renkailla – moottoritienopeuksissa kontaktia on alle 15 %, mikä heikentää ajoneuvon hallintaa.

Keväällä tienpinnat ovat talven jäljiltä karkeita, mikä nopeuttaa renkaiden kulumista. Jos renkaat ovat jo valmiiksi kuluneet, niiden uusiminen voi olla järkevämpää kuin käyttöönotto.

Auton ajettavuus on parhaimmillaan, kun renkaiden pito on mahdollisimman tasainen. Jos renkaat ovat samankokoiset, renkaiden paikkaa kannattaa vaihdon yhteydessä kierrättää edestä taakse. Näin kuluminen pysyy tasaisena.

Erityisesti syksyn sateet ja kuluneet kesärenkaat muodostavat riskialttiin yhdistelmän.

Muistilista renkaiden vaihdon jälkeen

Tarkista rengaspaineet.

Oikeat rengaspaineet parantavat ajoturvallisuutta, vähentävät polttoaineenkulutusta ja pidentävät renkaiden käyttöikää. Väärät rengaspaineet heikentävät ajettavuutta ja voivat lyhentää renkaan elinikää merkittävästi.

Ohjauskulmien säädöllä varmistetaan, että renkaat ovat valmistajan määrittämässä asennossa. Tämä vähentää renkaiden kulumista, pienentää polttoaineenkulutusta ja parantaa ajoturvallisuutta. Jos auto puoltaa jommallekummalle sivulle, ohjauskulmat on syytä tarkistaa. Myös ratin tärinä suurissa nopeuksissa voi viitata säätötarpeeseen.

Erityisesti alumiinivanteisissa renkaissa pyöränpultit tulee kiristää uudelleen noin 100–200 ajokilometrin jälkeen. Ajon aikana mahdolliset epäpuhtaudet vanteen ja pyörännavan välistä poistuvat, mikä voi löystyttää kiinnitystä ja pahimmillaan jopa irrottaa renkaan.

”Renkaat voi vaihtaa itse, jos käytössä on asianmukaiset välineet ja riittävä osaaminen. Epävarmoissa tilanteissa vaihto kannattaa jättää ammattilaiselle, jotta se tehdään turvallisesti ja oikein”, korostaa Ruikka.

”Renkaiden kuntoon panostaminen on keskeinen osa liikenneturvallisuutta. Niissä säästäminen voi tulla kalliiksi.”