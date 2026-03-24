Oikeat renkaat oikeaan aikaan – mitä autoilijan tulee huomioida
10.4.2026 15:55:46 EEST | Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö | Tiedote
Autojen renkaiden kunto vaikuttaa suoraan liikenneturvallisuuteen. Vakuutusyhtiö Pohjantähti muistuttaa, miksi kesärenkaiden kuntoon kannattaa panostaa ja mitä renkaiden vaihdon jälkeen on syytä tarkistaa.
Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna liikennekäytössä lähes 2,7 miljoonaa henkilöautoa. Lain mukaan talvirenkaita tulee käyttää 1.11.–31.3., mikäli sää tai keli sitä edellyttää. Tarvittaessa talvirenkaita on hyvä käyttää myös tämän ajanjakson ulkopuolella, esimerkiksi yöpakkasten aiheuttamilla liukkailla keleillä.
”On tärkeää, että ajoneuvossa on aina sääolosuhteisiin sopivat renkaat. Renkaiden vaihto ei siis perustu pelkästään kalenteriin, vaan ennen kaikkea turvallisuuteen. Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että autossa on oikeanlaiset ja hyväkuntoiset renkaat”, muistuttaa Pohjantähden korvauspäällikkö Santtu Ruikka.
Millaiset ovat turvalliset kesärenkaat?
- Tarkista kulutuspinta ajoissa.
Kesärenkaiden uran lakisääteinen minimisyvyys on 1,6 mm, mutta turvallisuussuositus on vähintään 4 mm. Kuluneet renkaat heikentävät pitoa ja lisäävät merkittävästi vesiliirron riskiä. Jos tielle on kertynyt vettä, renkaan kosketus tiehen vähenee jo turvallisuussuosituksen mukaisillakin renkailla – moottoritienopeuksissa kontaktia on alle 15 %, mikä heikentää ajoneuvon hallintaa.
- Huomioi renkaiden kunto koko ajokauden näkökulmasta.
Keväällä tienpinnat ovat talven jäljiltä karkeita, mikä nopeuttaa renkaiden kulumista. Jos renkaat ovat jo valmiiksi kuluneet, niiden uusiminen voi olla järkevämpää kuin käyttöönotto.
- Varmista tasainen pito kaikissa renkaissa.
Auton ajettavuus on parhaimmillaan, kun renkaiden pito on mahdollisimman tasainen. Jos renkaat ovat samankokoiset, renkaiden paikkaa kannattaa vaihdon yhteydessä kierrättää edestä taakse. Näin kuluminen pysyy tasaisena.
- Seuraa renkaiden kuntoa säännöllisesti.
Erityisesti syksyn sateet ja kuluneet kesärenkaat muodostavat riskialttiin yhdistelmän.
Muistilista renkaiden vaihdon jälkeen
- Tarkista rengaspaineet.
Oikeat rengaspaineet parantavat ajoturvallisuutta, vähentävät polttoaineenkulutusta ja pidentävät renkaiden käyttöikää. Väärät rengaspaineet heikentävät ajettavuutta ja voivat lyhentää renkaan elinikää merkittävästi.
- Tarkastuta ohjauskulmat tarvittaessa.
Ohjauskulmien säädöllä varmistetaan, että renkaat ovat valmistajan määrittämässä asennossa. Tämä vähentää renkaiden kulumista, pienentää polttoaineenkulutusta ja parantaa ajoturvallisuutta. Jos auto puoltaa jommallekummalle sivulle, ohjauskulmat on syytä tarkistaa. Myös ratin tärinä suurissa nopeuksissa voi viitata säätötarpeeseen.
- Tee jälkikiristys momenttiavaimella.
Erityisesti alumiinivanteisissa renkaissa pyöränpultit tulee kiristää uudelleen noin 100–200 ajokilometrin jälkeen. Ajon aikana mahdolliset epäpuhtaudet vanteen ja pyörännavan välistä poistuvat, mikä voi löystyttää kiinnitystä ja pahimmillaan jopa irrottaa renkaan.
”Renkaat voi vaihtaa itse, jos käytössä on asianmukaiset välineet ja riittävä osaaminen. Epävarmoissa tilanteissa vaihto kannattaa jättää ammattilaiselle, jotta se tehdään turvallisesti ja oikein”, korostaa Ruikka.
”Renkaiden kuntoon panostaminen on keskeinen osa liikenneturvallisuutta. Niissä säästäminen voi tulla kalliiksi.”
Yhteyshenkilöt
Santtu RuikkaKorvauspäällikköPohjantähtiPuh:040 584 9389santtu.ruikka@pohjantahti.fi
Hanna KemppiMarkkinointi- ja viestintäsuunnittelijaPohjantähtiPuh:040 525 6192hanna.kemppi@pohjantahti.fi
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Pohjantähti on ihmisen kokoinen vakuutusyhtiö, joka palvelee asiakkaitaan henkilökohtaisella otteella verkossa, puhelimessa sekä lähes 30 konttorilla Helsingistä Rovaniemelle.
