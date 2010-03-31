Takaisinveto - Återkallelse

TAKAISINVETO Herkku bebe-leivos





Tuote Herkku bebe sisältää vehnäjauhoja, joita ei ole merkitty ainesosaluetteloon. Tuote voi aiheuttaa oireita vehnäjauhoallergikoille ja yliherkille. Muille tuote on turvallinen.

Tuotetta on myyty Food Market Herkku Helsingissä.

Valmistaja: Oy Emil Halme Ab

Myyty: 31.3-10.4, Parasta ennen: 2.4-14.4.2026

Pakkaamaton 50g EAN: 6416583005600 , 2-pack, 100g, EAN: 6416583015609

Vehnäjauhoille allergisia tuotteen ostajia pyydetään palauttamaan ostamansa tuotteet ostopaikkaan. Ostos hyvitetään.

ÅTERKALLELSE Delikatess bebe -bakelse





Produkten Delikatess bebe innehåller vetemjöl som inte märkts ut i ingrediensförteckningen. Produkten kan således förorsaka besvär åt vetemjölsallergiker och överkänsliga personer. För andra är produkten säker. Produkten har sålts hos Food-market Herkku Helsinki.

Tillverkare: Oy Emil Halme Ab

Såld: 31.3-10.4, Bäst före: 2.4-14.4.2026

Oförpackad 50g EAN: 6416583005600 , 2-pack, 100g, EAN: 6416583015609

Vetemjölsallergiker och som köpt av produkten ombeds returnera de felaktiga produkterna. Inköpet ersätts.

Lisätietoja / Mer information ger:

Oy Emil Halme Ab, Stefan Åsten, 0405622611, stefan.asten@emilhalme.fi