TAKAISINVETO - ÅTERKALLELSE
10.4.2026 16:34:07 EEST | Oy Emil Halme Ab | Tiedote
Herkku bebe -leivos sisältää vehnäjauhoja, joita ei ole merkitty ainesosaluetteloon.
Delikatess bebe -bakelsen innehåller vetemjöl som inte märkts ut i ingrediensförteckningen.
TAKAISINVETO Herkku bebe-leivos
Tuote Herkku bebe sisältää vehnäjauhoja, joita ei ole merkitty ainesosaluetteloon. Tuote voi aiheuttaa oireita vehnäjauhoallergikoille ja yliherkille. Muille tuote on turvallinen.
Tuotetta on myyty Food Market Herkku Helsingissä.
Valmistaja: Oy Emil Halme Ab
Myyty: 31.3-10.4, Parasta ennen: 2.4-14.4.2026
Pakkaamaton 50g EAN: 6416583005600 , 2-pack, 100g, EAN: 6416583015609
Vehnäjauhoille allergisia tuotteen ostajia pyydetään palauttamaan ostamansa tuotteet ostopaikkaan. Ostos hyvitetään.
ÅTERKALLELSE Delikatess bebe -bakelse
Produkten Delikatess bebe innehåller vetemjöl som inte märkts ut i ingrediensförteckningen. Produkten kan således förorsaka besvär åt vetemjölsallergiker och överkänsliga personer. För andra är produkten säker. Produkten har sålts hos Food-market Herkku Helsinki.
Tillverkare: Oy Emil Halme Ab
Såld: 31.3-10.4, Bäst före: 2.4-14.4.2026
Oförpackad 50g EAN: 6416583005600 , 2-pack, 100g, EAN: 6416583015609
Förpackningens storlek: 2-pack, 100g, EAN: 6416583015609
Vetemjölsallergiker och som köpt av produkten ombeds returnera de felaktiga produkterna. Inköpet ersätts.
Lisätietoja / Mer information ger:
Oy Emil Halme Ab, Stefan Åsten, 0405622611, stefan.asten@emilhalme.fi
