TAKAISINVETO - ÅTERKALLELSE

10.4.2026 16:34:07 EEST | Oy Emil Halme Ab | Tiedote

Herkku bebe -leivos sisältää vehnäjauhoja, joita ei ole merkitty ainesosaluetteloon. 

Delikatess bebe -bakelsen innehåller vetemjöl som inte märkts ut i ingrediensförteckningen. 

Takaisinveto - Återkallelse
Takaisinveto - Återkallelse

TAKAISINVETO Herkku bebe-leivos

Tuote Herkku bebe sisältää vehnäjauhoja, joita ei ole merkitty ainesosaluetteloon. Tuote voi aiheuttaa oireita vehnäjauhoallergikoille ja yliherkille. Muille tuote on turvallinen.
Tuotetta on myyty Food Market Herkku Helsingissä.

Valmistaja: Oy Emil Halme Ab
Myyty: 31.3-10.4, Parasta ennen: 2.4-14.4.2026
Pakkaamaton 50g EAN: 6416583005600 , 2-pack, 100g, EAN: 6416583015609

Vehnäjauhoille allergisia tuotteen ostajia pyydetään palauttamaan ostamansa tuotteet ostopaikkaan. Ostos hyvitetään.

ÅTERKALLELSE Delikatess bebe -bakelse

Produkten Delikatess bebe innehåller vetemjöl som inte märkts ut i ingrediensförteckningen. Produkten kan således förorsaka besvär åt vetemjölsallergiker och överkänsliga personer. För andra är produkten säker. Produkten har sålts hos Food-market Herkku Helsinki.

Tillverkare: Oy Emil Halme Ab
Såld: 31.3-10.4, Bäst före: 2.4-14.4.2026
Oförpackad 50g EAN: 6416583005600 , 2-pack, 100g, EAN: 6416583015609

Förpackningens storlek: 2-pack, 100g, EAN: 6416583015609

Vetemjölsallergiker och som köpt av produkten ombeds returnera de felaktiga produkterna. Inköpet ersätts.

Lisätietoja / Mer information ger:

Oy Emil Halme Ab, Stefan Åsten, 0405622611, stefan.asten@emilhalme.fi

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye