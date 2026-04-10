SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Lapsiperheköyhyyden kasvu on pysäytettävä – lapsiin panostaminen on Suomen tärkein investointi

– Lapsiperheköyhyys on Suomessa kasvanut hälyttävällä tavalla. Kyse ei ole vain tilastoista, vaan lasten arjesta, jossa liian moni joutuu pärjäämään puutteessa. Suunta on käännettävä, tähän kehitykseen on puututtava nyt, Laine-Nousimaa sanoo.

Pienituloisissa perheissä elävien lasten määrä on Suomessa kasvanut, ja köyhyys on syventynyt. Tämä näkyy konkreettisesti kouluissa ja varhaiskasvatuksessa, missä yhä useampi lapsi kamppailee arjen perustarpeiden kanssa.

– Kun lapsen arki muuttuu selviytymiseksi, olemme yhteiskuntana epäonnistuneet. Lapsuudessa syntyvät hyvinvoinnin ja osaamisen perustat, siksi jokainen menetetty mahdollisuus on liikaa, Laine-Nousimaa toteaa.

Laine-Nousimaa korostaa, että lapsiperheköyhyyden torjuminen ei ole pelkkä sosiaalipoliittinen kysymys, vaan ratkaiseva investointi Suomen tulevaisuuteen.

– Lapsiin ja nuoriin panostaminen ei ole menoerä, vaan se on kaikkein vaikuttavin tulevaisuusinvestointi. Jos emme huolehdi lapsista nyt, maksamme siitä myöhemmin sekä inhimillisesti että taloudellisesti moninkertaisen hinnan, Laine-Nousimaa painottaa.

Vetoomuksessa esitetään useita konkreettisia toimia lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi, kuten perusturvan vahvistaminen, lapsilisien korottaminen ja sitominen indeksiin sekä lasten harrastusmahdollisuuksien turvaaminen.

Laine-Nousimaa muistuttaa, että päätösten vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen.

– Jokaisessa talouspäätöksessä on arvioitava sen vaikutukset lapsiin. Lapsen oikeudet eivät ole neuvottelukysymys, vaan velvoite. Suomen suunta ratkaistaan siinä, miten kohtelemme lapsia tänään, Laine-Nousimaa sanoo.