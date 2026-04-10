Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
10.4.2026 16:53:26 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Täsmennyksenä aiempaan tiedotteeseen koskien Laukaan maastopalotehtävää: paloalue ei ole vielä tiedossa. Lopullinen alue kerrotaan päättävässä tiedotteessa.
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 10.4.2026 KOONTIA ILTAPÄIVÄN TEHTÄVISTÄ 16.05 Rakennuspalo pieni, Jyväskylä. Tyhjillään olevassa kerrostaloasunnossa Kerkkäkadulla palovaroitin piipannut asunnossa. Asunnossa havaittiin vikaantunut varoitin, ei paloa. 16.15 Maastopalo keskisuuri, Laukaa. Jaakkolantiellä oli risujenpoltosta syttynyt maasto palamaan. Palo oli päässyt leviämään x alueelle. Pelastuslaitos sammuttaa paloa kohteessa yhdeksän yksikön voimin. Palo ei aiheuttanut henkilö- tai omaisuusvahinkoja. 16:17 Liikenneonnettomuus pieni, Jyväskylä. Autosta oli tullut E-call hälytys Tikkakosken Mestarinkadulla. Pelastuslaitoksen tullessa paikalle ilmeni, ettei kohteessa ollut hätää ja hälytys oli väärä. Maastopalotehtävästä toiminnan päättyessä uusi tiedote.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote9.4.2026 19:05:16 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 9.4.2026 Maastopalo Keskisuuri: Multia, Mäenperäntie Pellon aidan aluskasvillisuutta poltettu ja lähtenyt leviämään sänkipeltoon. Palo levinnyt osittain metsään ja ojanpohjalla olevaan puustoon. Pelastuslaitos sai palon nopeasti hallintaan. Kohteessa paloi 1 - 1,5ha verran maastoa. Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa ja omaisuutta ei palanut onnettomuudessa. Pelastuslaitokselta kohteessa 3 yksikköä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote9.4.2026 16:58:44 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 9.4.2026 Maastopalo keskisuuri, Urheilukuja, Toivakka Toivakan urheilukujalla syttyi heinien poltosta maastopalo. Palo levisi n. 1500 neliön alalle ja poltti sänkipeltoa. Pelastuslaitos saapui kohteeseen nopeasti ja sai palon sammumaan, ennen kuin tämä pääsi leviämään läheiseen asuinrakennukseen. Ketään ei loukkaantunut palossa. Pelastuslaitokselta kävi kohteessa 4 yksikköä.
