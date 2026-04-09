Sale Kangaslampi ei jatka hybridimyymälänä
10.4.2026 19:00:00 EEST | Osuuskauppa PeeÄssä | Tiedote
Jatkossa Kangaslammin Salen aukiolot määrittyvät henkilökunnan läsnäolon mukaan.
Itä-Suomen aluehallintovirasto päätti vuonna 2025 alkoholimyynnin kiellosta Kangaslammin Salessa, joka toimii hybridimyymäläperiaatteella.
Aluehallintovirasto katsoi, että hybridimyymälässä ei voida myydä alkoholia myyjänkään läsnä ollessa, vaikka tuotteet ovat lukittuna ja poissa näkyvistä muina aukioloaikoina.
Selvitystyössä lupa alkoholin myyntiin myönnettiin hybridimyymälälle, mutta sittemmin asia on tarkasteltu uudestaan ja aluehallintovirasto päätyi kieltämään myynnin.
Aiempi valitus päätöksestä hallinto-oikeudessa hylättiin ja 9.4.2026 myös korkein hallinto-oikeus on hylännyt oikeuden valittaa päätöksestä.
Kangaslammin Sale on hybridimyymälänä ensimmäinen laatuaan ja sen tarkoituksena on ollut testata liiketoiminnallisesti kannattavaa päivittäistavarakaupan toimintaa harvempaan asutuilla seuduilla. Eduskunnan käsittelyssä oleva alkoholilainsäädännön uudistus auttaisi Sale Kangaslammin kaltaista hybridimyymälää palvelemaan asiakkaitaan kaupan normaalilla valikoimalla henkilökunnan ollessa paikalla sekä itsepalveluaikana.
– Korkeimman hallinto-oikeuden päätös sitoo meitä. Tässä tilanteessa, kun vielä odotamme hallituksen päätöstä alkoholilain uudistamisesta, katsomme parhaaksi säilyttää asiakkaille tutun valikoiman ja supistaa aukioloaikoja, PeeÄssän kenttäpäällikkö Jetta Pöyhönen sanoo.
Aikataulu muutoksen voimaantulemiseen tarkentuu myöhemmin.
Yhteyshenkilöt
Jetta PöyhönenKenttäpäällikköPuh:050 401 8798jetta.poyhonen@sok.fi
Osuuskauppa PeeÄssä
Olemme yli 134 000 asiakasomistajan omistama palvelualan yritys Pohjois-Savossa. Tehtävänämme on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. Omalla työllämme kehitämme jäseniemme ja koko Pohjois-Savon hyvinvointia. Olemme kehittyvä ja yksi maakunnan suurimmista yrityksistä.
