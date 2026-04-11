Uudenmaan vihreät nimesi 11 ehdokasta eduskuntavaaleihin – mukana kolme kansanedustajaa
11.4.2026 16:14:47 EEST | Uudenmaan Vihreät ry, Nylands Gröna rf | Tiedote
Uudenmaan Vihreät nimesi yleiskokouksessaan 11.4.2026 ensimmäiset ehdokkaansa tuleviin eduskuntavaaleihin. Monipuolisessa ehdokasjoukossa ovat mukana mm. kaikki nykyiset vihreät uusimaalaiset kansanedustajat sekä Vantaan Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Tia Seppänen.
"Suomi tarvitsee vision kestävästä tulevaisuudesta, jossa lapset ja luonto voivat hyvin, ihmiset ja yhteisöt eivät eriydy toisistaan ja taloutta uudistetaan vastaamaan nykypäivän haasteita. Loppuun kuluttamisen sijaan meidän tulee osata priorisoida ja suojella meille tärkeimpiä asioita", linjaa Vantaan Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Tia Seppänen.
"Vantaalla ratkomme jo nyt näitä Suomen kohtalonkysymyksiä käytännössä. Tiedän, että ratkaisut ovat mahdollisia ja ne on ensi kevään vaaleissa vietävä myös eduskuntaan asti", hän lisää.
– Suomi tarvitsee rohkeita tekoja, joilla palautetaan ihmisten luottamus tulevaisuuteen. Yksi tulevan vaalikauden suurimmista haasteista on korjata Orpon hallituksen Suomea jakavan, rikkaita suosivan ja ympäristöstä piittaamattoman politiikan jälkiä samalla, kun taloutta vahvistetaan. Lapsiperheköyhyyden kasvu, luontokato ja tasa-arvon takapakki on pysäytettävä. Se on myös kestävän talouden perusta. Kun huolehdimme päiväkodeista, kouluista, sosiaali- ja terveyspalveluista ja kulttuurista, Suomella on mahdollisuus olla jatkossakin maailman paras maa, sanoo vihreän eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö.
"Demokratiaa haastetaan maailmalla lujaa, eikä Suomikaan ole välttynyt tältä kehitykseltä, pienen Suomen jakaminen ja eriarvoistuminen pitää pysäyttää. Tulevissa vaaleissa on siis kyse arvovalinnoista. Lapset ja nuoret tarvitsevat positiivisen vision tulevasta, laadukkaan koulutuspohjan ja tulevaisuuden työpaikkoja, joilla Suomi voi menestyä. Näitä haluan lähteä kokeneena päättäjänä tekemään", kertoo kansanedustaja Inka Hopsu.
“Kun maailma menee yhä hullummaksi, ei ole aika luovuttaa, vaan jatkaa sitkeästi työtä suunnan kääntämiseksi. Haluan olla rakentamassa Suomea, jossa jokaisella on mahdollisuus hyvään elämään, ja jossa luonnolla on tilaa kukoistaa. Vain me suomalaiset voimme suojella viimeiset vanhat metsämme. Taloutemme rakenteet on uudistettava niin, että hyvinvoinnin lisääminen kytketään irti luonnonvarojen kulutuksesta”, toteaa kansanedustaja Tiina Elo.
Nimettävien ehdokkaiden joukossa on myös monia muita politiikan konkareita, kuten espoolaiset kaupungin- ja aluevaltuutetut Noora Peltoniemi (ent. Koponen) ja Peppi Seppälä. Ehdolle nimettiin myös Vihreiden nuorten puheenjohtaja Maria Saita Espoosta, kaupungin- ja aluevaltuutettu Denise Niemi Loviisasta sekä kunnanvaltuutettu Tommi Muhli Vihdistä. Kaksi ehdokkaista ei ole vielä julkisia.
Nykyinen hallitus on toteuttanut mittavia leikkauksia mm. sosiaaliturvaan, koulutukseen ja sosiaali- ja terveyspalveluihin samalla, kun ilmasto- ja ympäristötoimet ovat jääneet hallituksen agendalla taka-alalle. Vihreät ovat koko vaalikauden ajan vaatineet vahvempia ilmasto- ja luontotoimia sekä oikeudenmukaisempaa talouspolitiikkaa, ja nyt on aika pyrkiä hyvän vaalituloksen kautta vaikuttamaan Suomen suuntaan.
Seuraavan kerran Uudenmaan Vihreät nimeävät ehdokkaita vielä ennen kesää.
Yhteyshenkilöt
Inka HopsuKansanedustaja, kaupunginvaltuutettuPuh:09 432 3054inka.hopsu@eduskunta.fi
Saara HyrkköKansanedustaja, kaupunginvaltuutettuPuh:0407197604saara.hyrkko@eduskunta.fi
Tia SeppänenVantaan Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajaPuh:+358 45 6390592tia.seppanen@gmail.com
Tiina EloKansanedustaja, kaupunginvaltuutettuPuh:09 432 3028tiina.elo@eduskunta.fi
Tietoja julkaisijasta
Uudenmaan Vihreät ry (perustettu 1984) on Vihreä liitto rp:n jäsenyhdistys ja toimii Vihreän liiton piirijärjestönä toimialueellaan.
Uudenmaan Vihreiden tarkoituksena on edistää toiminnallaan vihreitä arvoja. Tarkoituksen toteuttamiseksi Uudenmaan Vihreät tekee ennen kaikkea vaalityötä mm. asettamalla eduskuntavaaliehdokkaat ja aluevaaliehdokkaat sekä tukemalla jäsenyhdistyksiään kuntavaaleissa.
Nylands Gröna utsåg elva kandidater till riksdagsvalet11.4.2026 16:13:18 EEST | Tiedote
Nylands Gröna utsåg vid sitt vårmöte de första kandidaterna inför det kommande riksdagsvalet. Kandidaterna utgör en mångsidig grupp från olika kommuner i Nyland. Bland dem finns de nuvarande nyländska riksdagsledamöterna Saara Hyrkkö, Inka Hopsu och Tiina Elo, samt stads- och välfärdsområdesfullmäktigeledamoten Denise Niemi från Lovisa.
