Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 9.4.2026 Maastopalo Keskisuuri: Multia, Mäenperäntie Pellon aidan aluskasvillisuutta poltettu ja lähtenyt leviämään sänkipeltoon. Palo levinnyt osittain metsään ja ojanpohjalla olevaan puustoon. Pelastuslaitos sai palon nopeasti hallintaan. Kohteessa paloi 1 - 1,5ha verran maastoa. Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa ja omaisuutta ei palanut onnettomuudessa. Pelastuslaitokselta kohteessa 3 yksikköä.