Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
10.4.2026 20:45:22 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 10.4.2026
TILANTEEN PÄÄTTÄVÄ TIEDOTE MAASTOPALO LAUKAA
Tilanne on Laukaassa maastopalopaikalla ohi. Maastoa paloi kokonaisuudessaan hieman alle 2 hehtaaria. Henkilö- tai omaisuusvahinkoja ei syntynyt. Kohteessa toimi 11 pelastuslaitoksen yksikköä.
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote10.4.2026 18:38:12 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 10.4.2026 TEHTÄVIÄ ALKUILTA kESKI-SUOMI 17.46 maastopalo keskisuuri, Hankasalmi. Radanvarsitiellä, Jyväskylä - Pieksämäki radan maastossa havaittu palo. Radan varressa paloi parikymmentä neliötä maastoa. Palo saatiin nopeasti sammutettua, eikä siitä ollut vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Junaliikenne oli poikki rataosuudella n. 20 min ajan, mikä ei vaikuttanut liikennöintiin. 18.05 ihmisen pelastaminen vedestä, Ääneskoski. Pelastuslaitokselle tuli ilmoitus Konginkankaalla kadoksissa olevasta lapsesta (3v), jonka epäiltiin aluksi olevan joutunut läheiseen jokeen. Lapsi löytyi kuitenkin naapuritalolta hyväkuntoisena. Pelastuslaitokselle ei ollut tarvetta Maastopalotilanne Laukaassa jatkuu jälkisammutustöillä, päättävässä tiedotteessa tarkemmat tiedot tilanteesta.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote10.4.2026 16:53:26 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos 10.4. 2026 Täsmennyksenä aiempaan tiedotteeseen koskien Laukaan maastopalotehtävää: paloalue ei ole vielä tiedossa. Lopullinen alue kerrotaan päättävässä tiedotteessa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote10.4.2026 16:49:51 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 10.4.2026 KOONTIA ILTAPÄIVÄN TEHTÄVISTÄ 16.05 Rakennuspalo pieni, Jyväskylä. Tyhjillään olevassa kerrostaloasunnossa Kerkkäkadulla palovaroitin piipannut asunnossa. Asunnossa havaittiin vikaantunut varoitin, ei paloa. 16.15 Maastopalo keskisuuri, Laukaa. Jaakkolantiellä oli risujenpoltosta syttynyt maasto palamaan. Palo oli päässyt leviämään x alueelle. Pelastuslaitos sammuttaa paloa kohteessa yhdeksän yksikön voimin. Palo ei aiheuttanut henkilö- tai omaisuusvahinkoja. 16:17 Liikenneonnettomuus pieni, Jyväskylä. Autosta oli tullut E-call hälytys Tikkakosken Mestarinkadulla. Pelastuslaitoksen tullessa paikalle ilmeni, ettei kohteessa ollut hätää ja hälytys oli väärä. Maastopalotehtävästä toiminnan päättyessä uusi tiedote.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote9.4.2026 19:05:16 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 9.4.2026 Maastopalo Keskisuuri: Multia, Mäenperäntie Pellon aidan aluskasvillisuutta poltettu ja lähtenyt leviämään sänkipeltoon. Palo levinnyt osittain metsään ja ojanpohjalla olevaan puustoon. Pelastuslaitos sai palon nopeasti hallintaan. Kohteessa paloi 1 - 1,5ha verran maastoa. Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa ja omaisuutta ei palanut onnettomuudessa. Pelastuslaitokselta kohteessa 3 yksikköä.
